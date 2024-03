Vidusskolēnu portretu izstāde “Jaunam būt ir …”

Jaunam būt ir neparasti. Jaunam būt ir demotivējoši. Jaunam būt ir pakārtoti. Šie ir daži no pašportretu nosaukumiem, kas bija skatāmi 11.klašu audzēkņu darbu izstādē Jauno Līderu vidusskolā. Izstādes mērķis bija iepazīstināt ar jauniešu dažādajiem viedokļiem par izglītību un skolas dzīvi, attiecībām, ģimeni, novērtējumu, atbildību, nākotnes izvēli un iederēšanos sabiedrībā. Izstāde, protams, atklāja ikvienu kā radošu personību. “Skolas programmā ir dažādas mācību tēmas, un viena no tām ir par sevis māksliniecisko apzināšanos, izpausmi, par savas lomas un esības izpratni šeit, tagad un kultūras telpā,” atgādina Jauno Līderu vidusskolas kultūras un mākslas skolotāja Sabīne Birzniece. Izstādes iedvesmai kalpoja Jura Podnieka filma “Vai viegli būt jaunam?”(1986). “Tā šķietami vienkāršā veidā portretē vienu paaudzi – apmēram 18 gadus vecus jauniešus, kuri tūlīt beigs vai jau beiguši skolu, un tam laikam neiedomājami drosmīgi viņi atklāti runā par aktuālajām problēmām, kuras līdz tam neviens nebija iedrošinājies pat pieminēt. Protams, šī filma jau izsenis ir mudinājusi jauniešus paskatīties pašiem uz sevi un saprast, vai viņi, šodienas jaunieši, ar kaut ko tik ļoti atšķiras no 90.gadu vien­audžiem. Skatījāmies vairākas filmas par šo tēmu, un viena no tām bija brīvās izvēles,” pastāsta skolotāja S. Birzniece.

Pēc filmu noskatīšanās jauniešiem bija uzdevums izveidot melnbaltus pašportretus, par pamatu izmantojot savas fotogrāfijas. Nosaukums bija jāmēģina atainot dažādos veidos – caur krāsu, formu, simboliem, tekstūru. Skolotāja teic, ka jauniešu viedokļi par to, kā tad ir būt jaunietim, ir dažādi. “Visbiežāk izskan, ka jaunam būt ir izaicinoši. Pieaugušo dzīve vēl īsti nav sākusies, bet tomēr no jaunieša tiek gaidīts diezgan daudz, tostarp lieli, atbildīgi lēmumi, ieskaitot to, ko darīt pēc vidusskolas absolvēšanas. Bieži vien šis atbildīgais lēmums pārvēršas par prokrastināciju. Svarīgais lēmums tiek atlikts, jo bail pieņemt nepareizo un tā sabojāt savu turpmāko dzīvi. Jaunieši arī atzina, ka šī izvēle nebūt nav vienīgā nozīmīgā. Viņi labi saprot, ka tādu būs daudz. Jāprot ļauties tam, ka šobrīd vēl jaunietis var atļauties mēģināt, kļūdīties, no viņiem netiek prasīta tik liela atbildība kā tad, kad viņi patiešām būs par sevi pilnībā atbildīgi pieaugušie,” teic S.Birz­niece.

Bieži vien jaunieši atklāja, ka, uzdrīkstoties kaut ko jaunu pamēģināt, no vecākiem vai pedagogiem izpelnās nevis atbalstu, bet negatīvu attieksmi. “Bet tieši atbalsts viņiem ir vajadzīgs, lai saprastu, ka viņi kļūst pieauguši un atbildīgi paši par savām izvēlēm, arī savām kļūdām,” atgādina skolotāja.

Pārskatot jauniešu izstādi, skolotāja saka: “Aleksandra Cimbala darbs “Jaunietim būt ir demotivējoši” bija piemērs tam, ka jaunieši aizvien pārsteidz. Lai gan darba nosaukums bija tieši tāds, viņš pats darbam veidoja vienu skici, tad nākamo, tad vēl citu, un tas man kā skolotājai šķita ļoti motivējoši. Viņš ļoti centās. Darbs bija vienkāršs, bet ceļš līdz rezultātam gana sarežģīts. Kāpēc demotivējoši? Jo no jauniešiem tik daudz tiek prasīts, un pie tam nereti – viss vienlaicīgi. Ir grūti izvērtēt prioritātes. Un jaunietim ir risks izdegt, zūd motivācija darboties. Tiem, kuri ir disciplinēti, vismaz paliek disciplīna, bet, kam tādas trūkst, jūtas izdeguši, pārguruši, ir grūti pašiem strādāt un radīt. Un gluži vienkārši negribas.”

Skolēnu darbu izstādē bija iespēja aplūkot melnbaltus pašportretus, kurus ikkatrs radoši papildināja, izmantojot dažādus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus. Izstādē arī varēja noklausīties audio failus, kuros izstādes darbu autori atklāj viedokli par izvirzītajām tēmām. Izstāde tika veidota kā aicinājums domāt un meklēt atbildes uz jautājumiem par jaunības lomu cilvēka dzīvē, par laikmeta ietekmi un sekām uz personības attīstību, par varas un cilvēka savstarpējām attiecībām. Starp jauniešu viedokļiem ir izteikti skaidrs vēstījums – būt jaunam ir izaicinoši, interesanti un neparedzami. Ikdienā var šķist, ka jaunieši ir bezrūpīgi, taču patiesībā jaunieši interesējas par dziļām un atbildīgām tēmām, kuras šajā vecuma posmā ir izaicinoši risināt.