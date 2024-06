Novada skolēni sadejo Cēsīs. Lietus svētkiem netraucē

Ap tūkstotim mazu un lielu dejotāju no visa plašā novada 1. jūnijā Cēsu Pils parka estrādē izdejoja Cēsu novada Skolu jaunatnes deju svētkus “Viņi to pa īstam prot”.



Svētki notika pēc astoņu gadu pārtraukuma, pulcējot dalībniekus no pašvaldības iestāžu kolektīviem – skolām, kultūras namiem un centriem – Cēsīm, Priekuļiem, Liepas, Straupes, Zaubes, Nī­taures, Drabešiem, Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas. Svētkos dejoja arī Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma deju kolektīvs.



Cēsu novada deju svētki bija kā sagatavošanās posms nākamajā vasarā gaidāmajiem Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas pēc 10 gadu pārtraukuma Rīgā pulcēs ap 35 000 dziedātāju, dejotāju un muzicētāju. Svētku mākslinieciskā vadītāja Inga Cipe Daugavas stadiona lielkoncerta pamatrepertuāru Cēsīs, simboliski atverot dažādus vārtus, bija savijusi deju spēlē un uzdevumos.

Gandarījums par kopīgajiem svētkiem

Koncerta viena no virsvadītājām un Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas 1.-2.klašu deju kolektīva vadītāja Anna Annele Lazdiņa ir dejojusi pie tagadējiem kolēģiem Māra Brasliņa un Anda Kozaka, izmācījusies par deju pedagogu, tagad pati vada kolektīvus. Viņa bija pagodināta, ka bija arī viena no deju virsvadītājām, veidojot laukuma zīmējumus un deju kolektīvu izvietojumu. Pēc svētku koncerta viņa atzina: “Mēs radījām šos svētkus, lai bērni saprastu, kas viņus sagaida nākamgad Rīgā lielajos svētkos. Iepriekšējie skolēnu dziesmu un deju svētki notika attālināti, tādēļ reti kurš no šī gada dejotājiem ir paguvis izbaudīt lielu svētku noskaņu, kopā būšanu. Turklāt mazākajiem vispār šī ir pirmā koncertu pieredze. Bet jāteic, mazie bērni pārsteidza pat mūs, skolotājus, viņi ātri saprata, kas jādara. Bērni ļoti labi adaptējas jaunā vidē, to lieliski redzējām. Sirdi sildīja priecīgās sejas, sapratām, ka ejam pareizā virzienā. Svētkus radījām īsā laikā, dalībniekiem, vadītājiem un virsvadītājiem kopā izdevās skaists notikums, par ko ir liels gandarījums un pacilātības sajūta.”



Jaunpiebalgas vidusskolas deju kolektīva “Piebaldzēni” vadītāja un viena no deju koncerta virsvadītājām Lāsma Skutāne vērtēja: “Tā kā svētku dienā mēģinājums katrai dejai bija 20 minūtes, tas bija zināms izaicinājums. Jāņem vērā, ka vienam dejot Cēsīs ir būt mājās, bet otram – nepazīstamā vietā, Pils parkā, lielā laukumā. Bet tas nemazināja uzstāšanās prieku. Un galvenā vērtība bija iespēja pēc ilgiem laikiem visiem sanākt kopā, gūt pieredzi pirms lielajiem Dziesmu un deju svētkiem. Jāteic, arī laikapstākļi mums bija labvēlīgi. Piemēram, Valmierā lietusgāžu dēļ svētku pasākumu atcēla, bet mums, lai gan visas dienas garumā ducināja, uzlija tikai mēģinājuma pašās beigās, un koncertu aizvadījām pilnībā bez lietus.



Koncerts bija ļoti skaists, arī bērni apstiprināja, ka, lai gan bija noguruši, izbaudīja koncertu. Īpaši gribu uzteikt Ingu Cipi, kas ar savu profesionālo pieredzi, talantu un īpašo jušanu radīja neatkārtojamu emocionālo līniju,” teic L.Skutāne.



Inga Cipe svētku atklāšanā aicināja piedalīties visus kolektīvu vadītājus, Anna Annele Lazdiņa atzīst, ka tas bija īpašs brīdis gan vadītājiem, gan bērniem, kuri varēja ieraudzīt savu vadītāju svētku tērpā, turklāt katram tik atšķirīgā, ar savu raksturu. Savukārt finālā piedalījās mūsdienu deju kolektīvs “Viva”, kurā dejo arī Līga Laudiņa, dejotāja, kura šobrīd atrodas ratiņkrēslā. L.Skutāne teic: “Fināls bija ļoti emocionāls. Inga ar savu sirds dāsnumu koncerta izskaņai iedeva ļoti skaistu un reizē pārdomas raisošu noslēgumu ar īpašu pievienoto vērtību. Mēs arī ar bērniem mēģinājumā runājām par grūtībām, kas ir dzīvē un kas ir jāpārvar. Mēs vēlējāmies dejot tā, lai Līgai ir prieks un emocionāls pacēlums būt un dejot ar tik daudziem bērniem kopā.”

Līdz koncertam grūts ceļš

Anna Annele Lazdiņa pastāsta, ka Pastariņa sākumskolā šajā mācību gadā pirmo reizi deju nodarbībās jāpiedalās visiem skolēniem, bet koncertā piedalās astoņi pāri. Viņa pastāsta, ka daļa audzēkņu dejo tādos lielajos kolektīvos kā “Randiņā”, “Tūgadiņā”.



Lāsma Skutāne ir atklāta, ka koncerts tiešām rada prieku un pozitīvas emocijas, bet ikdiena nemaz nav tik rožaina: “Koncerts sniedz emocionālu piepildījumu gan bērniem, gan pedagogiem, tad ikdienas grūtums aizmirstas. Bet ikdiena nav rožu dārzs. Bērniem ir ļoti daudz dažādu iespēju, tādēļ darboties kolektīvā, kurā jāsaskaras ar grūtībām, ir izaicinājums, jo mūsdienu bērni nav tendēti uz grūtību pārvarēšanu. Tiklīdz ir grūti, viņi nevēlas piedalīties. Tādēļ pedagogiem nav vienkārši. Bet es gribētu teikt, ka ļoti liela nozīme ir ģimenei, vecāku atbalstam. Vecākiem ir jāprot ar bērnu runāt, motivēt, paskaidrot. Un vecākiem ir jābūt koncertā, jo bērns jau vēlas, lai uz viņu skatās viņa mamma, tētis, ome un opis un pēc tam paliela un novērtē. Mēs visi alkstam atzinību un vēlamies būt novērtēti.”



Deju kolektīvu vadītāji vasaras beigās saņems jauno papildu repertuāru deju svētkiem. Tad būs jāiestudē jaunās dejas un jāgatavojas atlases skatēm pavasarī, kas noteiks kolektīvus, kuri brauks uz skati un kuri paliks mājās. Tomēr L.Skutāne aizdomājas: “Mēs dzīvojam laikā, kad ļoti daudz kas mainās, un, manuprāt, ir jāmaina arī vērtēšana. Nedomāju, ka amatiermākslai, īpaši bērniem, jābūt tik ļoti punktīgai un vērtējošai. Lielākā vērtība, ka bērni vispār to dara. Un uzskatu, ja šāda līmeņa svētkus organizē, tad tiem ir jābūt ikvienam bērnam, kas gatavojušies, jo ne visur apstākļi ir vienādi. Nedomāju, ka bez vērtēšanas mēs dejotu sliktāk, jo neviens jau negrib sevi slikti parādīt, bet dažkārt ar citām metodēm var panākt pat vairāk nekā ar vērtēšanu.”

Koncerta virsvadītāji:

Andis Kozaks

Uldis Blīgzna

Māris Brasliņš

Lāsma Skutāne

Mārtiņš Jurciņš

Rudīte Jurciņa

Sandra Bārtniece

Anna Annele Lazdiņa.

GAIDA. Vecpiebalgas kultūras nama 10.-12.klašu jauniešu deju kolektīva “Slātaviņa” (vadītāja Ligita Zemberga-Zeltiņa) jaunieši gaida savu uznācienu mēģinājumā.

PUSDIENAS. Priekuļu vidusskolas 1.-4.klašu deju kolektīvs “Miķelēni” (vadītājs Māris Brasliņš) ietur pusdienas Pastariņa sākumskolā.

RĪTA AGRUMĀ. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas 1.-2.klašu deju kolektīvs jau deviņos devās uz mēģinājumu Pils parkā.

MĒĢINĀJUMĀ. Liepas kultūras nama deju kolektīvs “Dālderīši” (vadītāja Marita Rieksta-Krivjonoka) un Priekuļu kultūras nama deju kolektīvs “Tūgadiņš” izmēģina deju kopā ar citiem deju kolektīviem.

PRIECĪGI. Straupes pamatskolas deju kolektīva (vadītāja Ginta Berķe) bērni ir priecīgi par koncertu, uz kuru dodas.

CEĻĀ UZ KONCERTU. Nītaures Mūzikas un mākslas skolas 1.-4.klašu bērnu deju kolektīvs “Šurumburums” (vadītāja Inese Daugaviete) no Pastariņa sākumskolas, kur pusdienoja un uzturējās no novada sabraukušie kolektīvi, dodas uz svētku koncertu.

ATPŪTA. Jaunpiebalgas vidusskolas 3.klašu deju kolektīvs “Piebaldzēni” (vadītāja Lāsma Skutāne) pēc sava mēģinājuma brīdi atpūšas zālītē un enerģijai apēd līdzpaņemto.