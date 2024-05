Skaļās lasīšanas sacensībās uzvar skolniece no Jaunpiebalgas

Cēsu novada mācību iestāžu 5. klašu skolēnu skaļās lasīšanas sacensībās par novada čempioni kļuva Adele Laganovska no Jaunpiebalgas vidusskolas. Otro vietu ieguva Emīls Lapiņš no Cēsu 1. pamatskolas. Žūrijas simpātiju balvas saņēma Marta Brence no Cēsu Pilsētas vidusskolas, Artis Ozoliņš no Priekuļu vidusskolas un Karolina Ontu­žāne no Jaunpiebalgas vidusskolas.



Sacensības rīkoja Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa, piedalījās Cēsu Pilsētas Pastariņa sākumskolas, Cēsu 1. pamatskolas, Cēsu Pilsētas vidusskolas, Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas, Priekuļu vidusskolas un Jaunpiebalgas vidusskolas piekto klašu audzēkņi.



Lasīšanu vērtēja Inga Kravale-Mazūre, Cēsu Neredzīgo biedrības pārstāve un aktīva audio grāmatu lietotāja, sociālā rehabilitētāja un bijusī skolotāja; Laine Birkerte-Mihailova, izglītības iestāžu darbiniece; Elīna Riemere, Cēsu Centrālās bibliotēkas Novadpētniecības lasītavas vadītāja, mūziķe; Iveta Rozentāle, raksta autore, “Druvas” žurnāliste, grāmatas “Mazā cēsnieka stāsti” autore un Dr. Klauns. Žūrija atzina, lai arī skolēnu sniegums bija atšķirīgs, labāko nav viegli izvēlēties, jo labu, izteiksmīgu un aizrautīgu lasītāju, kuri spēj iepazīstināt gan ar sevi, gan izvēlēto grāmatas fragmentu, kā arī aizrauj ar savu lasīšanu, bija tiešām daudz.



Analizējot skolēnu ieguvumu, Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības reģionālā kuratore Cēsu novadā, Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Lāsma Vasmane-Mašina teic: “Piedaloties konkursā, bērni pilnveido uzstāšanās mākslu. Viņiem nākas pārvarēt uztraukumu un bailes, skaļi lasot grāmatu svešai auditorijai un plašākam klausītāju lokam. Dažiem tas ir patiešām liels izaicinājums! Un, protams, mūsu vislielākais gandarījums ir fakts, ka bērni lasa – un lasa gan zēni, gan meitenes!”



Šogad Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību Cēsu novada finālam tika pieteikts rekordliels dalībnieku skaits – 25, un ir zināms, ka gribētāju bija vēl vairāk. “Tas nozīmē, ka konkurss savu popularitāti ir iemantojis un daudziem bērniem ir vēlme tajā piedalīties,” saka Lāsma Vas­mane-Mašina un novērtē pedagogu veikumu: “Noteikti jāuzsver Cēsu novada pedagogu un bibliotekāru sniegtais ieguldījums, jo tieši viņi uzrunā, iedrošina un iedvesmo bērnus, rīkojot vietējā mēroga konkursus skolās un pagastu bibliotēkās.”



Sacensību uzvarētājai Adele Laganovska līdzi bija atbraukusi teātra mākslas skolotāja Ineta Elksne. Viņa vērtē, ka skaļās lasīšanas sacensībās ir kaut kas arī no teātra mākslas, jo nepieciešama gan pārliecība, gan lasīšana ar izteiksmi. Bet pati Adele, kas žūrijai lasīja amerikāņu rakstnieces Frančeskas Sai­monas darbu “Negantais Niks tiek pie bagātības”, “Druvai” pastāstīja: “Es skaidri zināju, kādu grāmatu un fragmentu no tās izvēlēšos, jo man tas likās ļoti interesants. Un arī tad, kad literatūras stundā to lasīju, visiem patika, tāpēc zināju, ka tas ir īstais.” Jautāta, vai tituls bija gaidīts vai tomēr nācis kā pārsteigums, Adele atzina: “Gan, gan. Sākumā domāju, ka varbūt arī nebūs pirmā vieta, bet tajā pašā laikā arī cerēju.”



Šogad skaļās lasīšanas čempionātā pirmo reizi notiks arī starpfināla posms, kurā trīs labākie iegūs ceļazīmi uz nacionālo finālu 5. oktobrī Rīgā.



Vidzemē to rīkos kādā no reģiona bibliotēkām.