Konkursā slīpē mēbeļu galdnieka prasmes

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā (VTDT) otro gadu aizvadīts starptautisks profesionālās meistarības konkurss “Mēbeļu galdnieks 2024”.

Tajā piedalījās desmit topošie meistari no dažādām Latvijas profesionālās izglītības skolām un arī Lietuvas. No katras izglītības iestādes konkursā varēja piedalīties viens audzēknis.



Konkursantiem sešu stundu laikā atbilstoši rasējumiem bija jāizgatavo pārtikas produktu griežamais dēlītis. Vērtējot rezultātu, tika ņemta vērā gan produkta atbilstība rasējumam – precizitāte, savienojumu vietas, kombinācijas, virsmas kvalitāte, lai nebūtu nelīdzenumu, skrāpējumu, mehānisku bojājumu-, gan precizitāte, darbojoties ar darba instrumentiem, gan darba vietas organizācija.



VTDT profesionālās apmācības skolotājs Andrejs Šimana­jevs pastāsta, ka konkursā izvēlēts rasējums, kurā uzsvars likts uz konstrukciju, sarežģītību un to, lai rezultātā tiktu izveidots konkrēts gala produkts: “Pirm­kārt, no konkursantiem vēlamies redzēt profesionalitāti, kā viņi apgūst rokas instrumentus, rokas elektroinstrumentus, un, protams, arī spēju iziet no nestandarta situācijām, jo darbs lielākoties ir neikdienišķs. Izstrādājums, kas jāizgatavo, ir neliels, ar slīpām kājiņām, tas nav vienkārši izdarāms, tāpēc māca prasmi iziet no sarežģītākām situācijām. Tas noderēs gan tālākos konkursos, gan dzīvē. Laiks darbam it kā ir liels, bet reizē mazs, jo vienmēr nedaudz pietrūkst, to jūt brīdī, kad tuvojas finišs.” Kad jaunieši pēc pārtraukuma turpināja darbu, A.Šimanajevs vērtēja, ka visiem konkursantiem uzdevuma veikšana sokas ļoti līdzvērtīgi, visi darbojas vienā līmenī: “Turklāt manā konkursu pieredzē pirmo reizi startē ne tikai puiši, ir arī meitene.”



No VTDT konkursā piedalījās otrā kursa audzēknis Jānis Pomaskovs, kurš pirmajā gadā, startējot konkursā un gatavojot koka sāls trauku, ieguva 1. vietu. Konkursa gaitā vaicāts, kā veicas, atzina: “Pagaidām izdodas diezgan labi,” un piebilda, ka lielākais izaicinājums ir tapas. Linda Siliņa mācās Kuldīgas Tehno­loģiju un tūrisma tehnikuma 3. kursā. Viņai arī šis ir otrais gald­niecības konkurss, tomēr satraukums ir, atklāj jauniete. Pirmajā konkursā bija jāizgatavo krēsls: “Lai gan gāja grūti, rezultāts pirmajai reizei tomēr bija labs. Arī šodien mēģinu izdarīt visu, ko varu uz visiem simts procentiem. Piedalos, jo tā varu izmēģināt ko jaunu, izdarīt noteiktā laikā, kas vienmēr ir izaicinājums. Tā iespējams iegūt lielāku pieredzi nekā skolas nodarbībās, un pieredze nekad nenāk par sliktu.” Linda pēc pamatskolas sākusi mācības vispārējā vidusskolā, dizaina un tehnoloģiju priekšmetā bijusi maketēšana, kas ļāvusi saprast, ka viņa labāk gribētu reizē ar vidējo izglītību iegūt profesiju: “Man vajag iet, darboties, nevarētu mierīgi ofisā nosēdēt. Tā nonācu līdz tehnikumam un esmu sapratusi, ka tas patiešām ir mans.”



Šogad konkursā 1. vietu ieguva Jānis Pomaskovs, 2. vietu – Aleksandrs Kudrjavcevs no Aiz­kraukles Profesionālās vidusskolas, 3. vietu – Nikolajs Beļajevs no Rēzeknes tehnikuma.



Starptautisks profesionālās meis­tarības konkurss “Mēbeļu galdnieks 2024” ir tradīcija, ko VTDT iesāka aizvadītajā gadā, un direktors Artūrs Sņegovičs apliecināja, ka turpinās to attīstīt arī turpmāk.