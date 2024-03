Jaunieši tirgojas ar vērienu

Skujenes pamatskolas, Cēsu Valsts ģimnāzijas(CVĢ) un Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma (VTDT) audzēkņi sekmīgi piedalījās skolēnu mācību uzņēmumu reģionālajā pasākumā “Cits Bazārs”.

Valmierā, tirdzniecības centrā “Valleta”, kur notika “Cits Bazārs” ar 55 skolēnu mācību uzņēmumiem, bija pārstāvēti pamatskolas vecuma bērni un vidusskolas klašu jaunieši. Pamatskolas grupā no Cēsu novada piedalījās Cēsu Valsts ģimnāzijas (CVĢ) mācību uzņēmums “Vcandles”, kas no ekoloģiskām izejvielām izgatavo dizainētas sveces, un uzņēmums “Webead”, kas tamborē mīļmantiņas. Skujenes pamatskolas “2x Labs” dalībnieki tirgoja dekoratīvus priekšmetus, kas tapuši, dažādiem materiāliem dodot “otro dzīvi”. CVĢ vidusskolas klašu audzēkņu uzņēmums “TEMO” rada uz ādas līmējamas uzlīmes, kas izskatās kā tetovējumi, bet “Evelante Denium” pārdeva no džinsu materiāla darinātas rokassprādzes, papildinātas ar metāla kniedēm. Vidzemes Tehnolo­ģiju un dizaina tehnikuma audzēkņu uzņēmums “Zaum” piedalījās ar produktiem, kas gatavoti no bišu vaska, “Viss kokā” ar koka interjera priekšmetiem, ko izgatavo, izmantojot lāzergriešanas tehnoloģijas, bet “Dream Creaton” piedāvāja izgatavot māju maketus atbilstošā mērogā. Simpātiju balvu no tirdzniecības centra “Valleta” saņēma uzņēmums “Viss kokā”.

Anita Stieciņa mācās CVĢ 7. klasē un mācību uzņēmumu tirdziņā piedalījās pirmo reizi. Jaunās uzņēmējas vaļasprieks ir tamborēšana, ko viņa apguvusi Cēsu Bērnu un jauniešu centra rokdarbu pulciņā pie skolotājas Sandras Egles. Daloties pārdomās par pirmo pieredzi tirdziņā, Anita teic: “Tas viss man ir jauns, mācos, kā sākt savu uzņēmējdarbību. Apgūstu, kā noformēt produktu, kā rēķināt cenas, kā veidot savu tēlu arī sociālajos tīklos. Un mācos izturību.” Viņa atzīst, ka tirdziņš ir lieliska iespēja satikt jaunus cilvēkus un iepazīt pasauli. Meitene ļoti novērtē arī skolotājas Ingas Ozolas atbalstu, kura iedrošinājusi darīt.

VTDT audzēknes Melānija Miķelsone un Madara Šimkusa, apvienojušās uzņēmumā “Zaum”, rada produktus no bišu vaska un šajā tirdziņā piedāvāja sveces un lūpu balzāmu. Madara pastāsta, ka iepriekšējā gadā darbojusies citā mācību uzņēmumā, bet sapratusi, ka vēlas strādāt ar citiem produktiem, iepazinusi bišu vaska labās īpašības, un tā izlemts radīt produktus tieši no tā. Abas meitenes mācās programmēšanu, kļuvušas par labām draudzenēm, tāpēc arī izlēmušas kopīgi veidot uzņēmumu. Melānija vērtē: “Kad kopā ir divi cilvēki, vieglāk top idejas, sokas darbi.” Arī tagad pirms virzīšanas tirdzniecībā jau tiek testēts jauns produkts – sejas krēms. Jaunietes pārbauda, vai tas ir piemērots dažādiem ādas tipiem.

Vērtējot tirgošanos lielveikalā, Melānija teic, ka noskaņa it patīkama. Jauniete ievērojusi, ka no viņu piedāvājuma cilvēkus interesējuši lūpu balzāmi, par ko abām prieks, jo tas ir jaunākais produkts, kas ir pārdošanā. Meitenes tirdziņā Valmierā ir otro reizi un Lieldienu laikā iecerējušas piedalīties līdzīgā pasākumā Rīgā. Taču jaunietes atzīst, ka vislabākā tirgošanās notikusi tehnikuma telpās Cēsīs un Priekuļos, kur cilvēki nākuši tieši uz audzēkņu tirdziņu.

Iegūto pieredzi mācību uzņēmumā abas meitenes vērtē kā ļoti labu, tās ir jaunas zināšanas, jaunas iespējas. Madara teic, ka noteikti vēlas uzņēmējdarbību turpināt: “Šī ir mana niša. Turklāt mums ar Melāniju ļoti labi veidojas sadarbība – viņa ir radoša, es tehniska. Vēl tikai jāiemācās sadalīt uzdevumus, jo patlaban visu darām abas.” Pašreiz Madara un Melānija vairāk koncentrējušās uz klātienes tirgošanos, bet vēlas to darīt attālināti. Melānija pastāsta: “Ļoti labi savu uzņēmumu var reklamēt “Instagramm”, “TikTok”, taču tam vajag radošu pieeju un laiku. Tāpat plānojam izveidot mājaslapu, lai cilvēki produkciju var apskatīt un uzreiz pasūtīt, tas pircējiem būs ērtāk.”

“Cits Bazārs” ir vieta, kur skolēni nostiprina savas uzņēmējdarbības prasmes reālā vidē. Šī pieredze māca pieņemt lēmumus, plānot laiku, domāt stratēģiski un trenēt komunikāciju. Pasākumu kopā ar Valmieras tehnikumu organizēja biznesa izglītības biedrība “Junior Achievement Latvia”.