Drosmīgi piedalās runas konkursā “Pūcīte”

Uzdrošinoties, pilnveidojot publiskās uzstāšanās prasmes, runājot mikrofonā, parādot sevi plašākai auditorijai, pārliecinoties par savām spējām, kā arī sniedzot prieku paši sevi un skatītājiem, 27 pirmsskolas vecuma bērni no visa plašā Cēsu novada piedalījās izteiksmīgās runas konkursā “Pūcīte” Līgatnē, radošajā kvartālā “Zeit”.

Konkursa dalībnieki pirms tam jau bija izturējuši atlasi savā pirmsskolas izglītības iestādē.

Dalībniekus sagaidīja un konkursu vadīja pasākuma simbols – Pūcīte. Pasākumu ar priekšnesumu ievadīja Jauno līderu vidusskolas 8. klases skolnieces Anetes Jetes Brečas, kura ieguvusi pirmo pakāpi izteiksmīgās runas konkursā skolēniem Vidzemes reģionā, priekšnesums, priecēja arī skolas vokālais ansamblis.



Mazie konkursanti runāja pazīstamu latviešu autoru dzeju. Skanēja Raiņa, Aspazijas, Friča Bārdas, Jāzepa Osmaņa, Imanta Lasmaņa, Dzidras Rinkules-Zemzares un citu dzejnieku vārsmas bērniem. Viens dalībnieks runāja savas pedagoģes, Taurenes bērnudārza vadītājas Daces Potašas sarakstīto “Laimiņu”. Dzejoļi bija par bērniem tuvām tēmām – ģimeni, dzīvniekiem, dabu, vērtībām.



Runas konkurss “Pūcīte” pirmsskolas vecuma bērniem notika jau astoto reizi. Nosacījumi bijuši dažādi, piemēram, konkursam jāizvēlas konkrēta autora darbi vai izraudzītajam dzejolim jābūt par noteiktu tematu. Runas konkursa pārstāve Dace Bērziņa pastāsta, ka pirmssākumi šai tradīcijai ir Līgatnē, kur pirmsskolas vecuma bērniem notika pirmais šāds konkurss. Jau kopš tās reizes “Pūcītē” piedalījušies bērni no vēsturiskā Cēsu rajona pirms­skolas iestādēm.



Vienmēr tiek ņemts vērā, ka konkursa dalībnieki ir ļoti jauni, piemēram, šogad mazākajam bija trīs gadi. Ja jaunais konkursants ir ļoti satraucies, viņa uzstāšanos atliek uz vēlāku laiku, arī ļauj bērna pedagogam vai vecākam piesēst līdzās, tādēļ vienmēr visi dalībnieki savu priekšnesumu ir parādījuši.



Šogad žūrijā bija Līgatnes muzikālā amatierteātra režisore Kamēlija Straume un novada paš­valdības Izglītības pārvaldes vadītāja Linda Markus-Narvila. Savukārt viens drosmīgais žūrijas pārstāvis tiek izvēlēts no zāles. Tas var būt gan pedagogs, gan vecāks, kas jūt sevī spēku un varēšanu vērtēt, jo, kā atzīst Dace Bērziņa, žūrijas darbs nav viegls.



Godalgotas tiek pirmās trīs vietas. 1. vietas ieguvēja ir Anna Einika no Līvu pirmsskolas izglītības iestādes, skolotāja Antra Lazdiņa. 2. vietas ieguvējs ir Reinis Kallions no Cēsu 4.pirms­skolas izglītības iestādes, skolotāja Laila Ķimene. 3.vietā Au­gusts Nīmanis no Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskolas pirmsskolas grupas, skolotāja Svetlana Gar­novska. Skatītāju simpātiju balvu saņēma Rūta Ceriņa no Augš­līgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zva­niņi”, skolotājas- Ari­ta Jakobija un Antra Straz­diņa. Vēl īpašas žūrijas pateicības par emocionāliem un svinīgiem priekšnesumiem saņēma Kārlis Šķēle no Cēsu 5. pirmsskolas izglītības iestādes, skolotāja Inga Gavrilova, kā arī Markuss Kris­tofers Krūms no Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes, skolotāja Gunita Liepiņa.



Lai mazinātu spriedzi un bērni varētu atpūsties, starp priekšnesumiem bija dinamiskas pauzes ar rotaļām. Savukārt pēc pasākuma ikvienam bija iespēja izkustēties tīklu parkā. “Paldies mūsu atbalstītājiem, īpaši “Zeit” īpašniekam Marģeram Zeitmanim, kas rada iespēju nodrošināt bērniem saturīgi pavadītu dienu no rīta līdz pat pēcpusdienai,” teic D.Bērziņa.