Diena, kad satiktas skolēnu pašpārvaldes

Skolēnu domju sadraudzības pasākuma “Spuldze”, ko rīko Cēsu Valsts ģimnāzija (CVĢ), mērķis ir satikt un iepazīties ar citu līdzīgu mācību iestāžu pašpārvalžu pārstāvjiem, neformālā gaisotnē veidojot kontaktus sadarbībai.

“Spuldzē” piedalījās viesi no desmit skolām: Valmieras Valsts ģimnāzijas, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas, Rīgas Valsts 1.ğimnāzijas, Dau­gavpils Valsts ģimnāzijas, Jel­gavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, Aizkraukles novada vidusskolas, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Madonas Valsts ģimnāzijas, Rīgas Franču liceja un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas.



CVĢ Skolēnu domes pārstāvis Mārcis Andersons saka: “”Spul­dze” pulcē vairāku mācību iestāžu skolēnu domju pārstāvjus, tomēr pasākums nav pieredzes apmaiņas seminārs. Uzsvars ir uz jaunu cilvēku iepazīšanu un kontaktu veidošanos starp skolām. Pasākuma gaitā klātesošie no svešiem kļuva par savējiem. Tieši sarunas neformālajā gaisotnē un kopības sajūta ir aspekts, kas definē “Spuldzi”. To mēs vairākkārt secinājām, izvērtējot notikumu. “Spuldzē” “iededzamies” par vērtībām, kas vieno skolēnu domes. Mums, Cēsu Valsts ģimnāzijas Skolēnu domei, tas bija gada nozīmīgākais pasākums, novērtējām iespēju to organizēt un ar prieku uzņēmām ciemiņus no citām skolām.”



“Spuldze” notika jau septīto gadu. Par tradīciju kļuvušo pasākumu atklāja Cēsu Valsts ģimnāzijas jauktais vokālais ansamblis Annas Bartušēvicas vadībā, sekoja ģimnāzijas direktores Inas Gaiķes un Skolēnu domes prezidentes vietnieka Mārča An­dersona uzruna dalībniekiem.



“Pirms pasākumā paredzētajām norisēm dalībnieki izspēlēja iesildošās spēles. Par mūziku un skatuves izaicinājumiem ar skolēniem dalījās dziedātāja, dziesmu autore, producente KATŌ,” pastāsta CVĢ direktores vietniece audzināšanas darbā Vineta Stīpniece un piebilst, ka ievadā CVĢ pašpārvaldes pārstāve Annija Līce informēja par desmito sarunu šovu “LAMPA”, kas notiks jūlijā, un aicināja jauniešus pieteikties brīvprātīgajam darbam.



Pasākumā skolēnu padomju pārstāvji dalījās ar nākotnes sapņiem, mērķiem un izaicinājumiem. Notika arī pašpārvalžu pieredzes apmaiņa un sarunas, kā uzlabot šo darbu, meklējot jaunas, inovatīvas idejas. “Spul­dzes” dalībniekiem interesants bija arī pasākuma viesa, Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventa, TV un radio personības, mūziķa un grupas “Franco Franco” bundzinieka, audio reklāmu balss Mārtiņa Spura pieredzes stāsts “No sapņa līdz realitātei, ejot nezināmajā”.



“Visu pasākumu organizē skolēni –paši plāno saturu, programmu, aktivitātes. Skolas vadība gan palīdz, ja nepieciešams. Bet pašpārvaldes pieredzē savā starpā dalās bez skolotāju līdzdalības. Arī dažādas norises, kurās skolēniem bija iespēja piedalīties, to­starp arī diskusijas, ir pašu skolēnu veidotas un vadītas,” pauž V.Stīp­niece.



CVĢ direktores vietniece audzināšanas darbā pastāsta, ka “Spuldzes” iecere radusies, piedaloties līdzīgā pasākumā, ko rīkoja Madonā. “Izlēmām, ka vēlamies šādu notikumu savās mājās. Sākām plānot, domāt par nosaukumu. Tā kā Cēsīs ik gadu notiek sarunu festivāls “Lampa”, nolēmām, ka mums varētu būt “Spuldze”,” saka V.Stīpniece.