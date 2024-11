Vinetai Pētersonei pasaules čempionāta bronza

Dienvidāfrikā aizvadīts pasaules čempionāts “Pump Track” velobraukšanā, kur dāmu konkurencē bronzas medaļu izcīnīja cēsniece Vineta Pētersone. Šis velosacensību veids gūst arvien lielāku popularitāti, pasaules čempionāts bija jau septīto gadu.

Sacensības notiek īpašās trasēs, cēsniekiem jau vairākus gadus ir iespēja redzēt Latvijas “Pump Track” čempionāta posmus trasē Niniera ielā. Sace­n­sības zīmīgas ar to, ka te nav kontaktcīņa kā BMX braukšanā, “Pump Track” sacensībās sportisti distanci veic vienatnē, cenšoties sasniegt iespējami labāku rezultātu, kas tiek samērots ar konkurentu paveikto.

Trenera Ģirta Kātiņa audzēkne V. Pētersone jau vairākus gadus startē šajā sporta veidā un pirms diviem gadiem jau izcīnīja bronzas medaļu. Pērn viņai piektā vieta. Dalību UCI pasaules čempionātā viņa nodrošināja, uzvarot Slovākijas kvalifikācijā. Pasaules čempionātā startēja 25 braucējas no 14 valstīm. Pirmajā kārtā Vineta savā braucienā uzrādīja ceturto labāko laiku, kas ļāva iekļūt labāko astoņu braucēju skaitā, turpinot sacensības.



Ceturtdaļfinālā viņa 191 metru garajā trasē uzrādīja otru labāko laiku (19,311 sekundes), ātrāka bija tikai Čehijas sportiste Sabina Košarkova (18,968), kura vēlāk arī kļuva par pasaules čempioni.



Pusfinālā cēsniecei tikai trešais rezultāts, kas nozīmēja cīņu par bronzas medaļu. Otra pretendente uz to – slovākiete Kristina Madarasova. Braucienā Vineta uzrādīja savu labāko rezultātu čempionātā (19,126 sekundes), kamēr pretiniece trasi veica par pussekundi lēnāk. Tādējādi pēc gada pārtraukuma Vinetai Pēter­sonei, kura pārstāv komandu “Silvas ziķeri”, pasaules čempionāta bronzas medaļa.



Treneris Ģirts Kātiņš sarunā ar “Druvu” saka, ka šajā sporta veidā visu nosaka katra sportista meistarība un pieļautās kļūdas: “Svarīgi iespējami ātri izprast trasi, jo katra ir citāda, atšķirīgas virāžas, pumpas. Dienvidāfrikas trase nebija tehniski sarežģītākā, ir krietni grūtākas. Sportistēm bija divas treniņu dienas, lai to piebrauktu, un Vinetai izdevās trasi izprast.”



Treneris uzteic sportistes sniegumu, jo savā bronzas braucienā viņa spēja uzrādīt otru labāko laiku visā čempionātā: “Par viņu ātrāka bija tikai čempione, un teorētiski Vineta gāja uz finālu. Klusībā cerējām, ka tas notiks, bet pusfinālā neizdevās parādīt labāko sniegumu, tomēr arī bronzas medaļa ir skaidrs pierādījums, ka Vineta ir starp pasaules vadošajām braucējām šajā velo­sporta veidā.”



Pirms pasaules čempionāta Vineta apmēram pusotru mēnesi trenējusies Latvijā, braucot dažādās “Pump Track” trasēs. “Te ir ļoti daudz nianšu, kas jāņem vērā,” skaidro treneris. “Jau sākot ar to, kā veic virāžas, cik augstu vai zemu, var teikt, ka trase ir jājūt ar visu ķermeni. Pasaules čempionei no Čehijas ļoti labi padevās virāžas, īpaši izejas no tām, viņa tur prata iegūt ļoti labu paātrinājumu. Arī Vineta ļoti veiksmīgi tika galā ar izaicinājumu, ko apliecina medaļa!”