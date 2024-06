Vieglatlēti izcīna medaļas, krāj pieredzi

U18 un U20 grupu vieglatlētiem aizvadītajā sestdienā bija pēdējā spēku pārbaude sacensību režīmā

pirms valsts čempionāta. Notika “Sportland kausu” izcīņas 4., noslēdzošais, posms.

Jau šīs nedēļas nogalē Valmierā viņi dalīs titulus un medaļas.



400 m barjerskrējienā U18 grupā sudraba medaļu izcīnīja Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) audzēknis Emīls Sandlers-Bomis (treneris Rihards Parandjuks), finišējot pēc 56,46 sekundēm. Kā jau bija gaidāms, atkal labi starti lodes grūdējiem un diska metējiem. Vīriešiem lodes grūšanā uzvarēja Ralfs Eduards Gauja (Cēsu Vieglatlētikas klubs; treneris Māris Urtāns).



Lodes grūšanā U18 grupā jauniešiem otrajā vietā ar rezultātu 15,72 m Toms Samauskis (CPSS/ Cēsu Vieglatlētikas klubs; M. Urtāns), tikai par pieciem centimetriem atpaliekot no uzvarētāja. Trešais Jēkabs Berkholcs (CPSS/ Cēsu Vieglatlētikas klubs; M. Urtāns), viņa rezultāts 14,07m, tikai par diviem centimetriem apsteidzot tuvāko sekotāju.



Diska mešanā vīriešiem uzvarēja bijušais M. Urtāna audzēknis Aleksandrs Volkovs, kurš tagad pārstāv “Runnig Club Napoli” (54,70 m), bet trešajā vietā Artūrs Ozols (CPSS/ Cēsu Vieglatlētikas klubs; M. Urtāns) ar rezultātu 43,50 m. Sievietēm sudraba medaļu izcīnīja Luīze Geistarde (CPSS/ Cēsu Vieglatlētikas klubs; M. Urtāns) – 41,76m.



Uz starta stājās arī Vineta Krūmiņa (CPSS/ Cēsu Vieglat­lētikas klubs; M. Urtāns), diemžēl neviens no trim pirmajiem mēģinājumiem netika ieskaitīts un sacensības bija beigušās.



800 m distancē uz starta stājās Roberts Glazers (SK “Ašais”/ CPSS; Austris Āboliņš), sīvā cīņā finišējot 4. vietā ar rezultātu 1:54,24. Robertam rit ļoti piepildīts sacensību kalendārs. Tikai pirms pāris nedēļām viņš sacensību režīmā Viļņā aizvadīja savu pirmo 800 m skrējienu kopš pagājušās vasaras. Bija spēcīgi konkurenti, kas ļāva Robertam jau pirmajā 800 m mačā sasniegt jaunu personīgo un kluba rekordu 1:54,18, ierindojoties 5. vietā.



Jūniju viņš iesāka ar došanos uz Rakveri, lai piedalītos Igau­nijas nakts skrējienā, kur 10 km distancē ieņēma trešo vietu, vien 10 sekundes atpaliekot no 2. vietas. Aizvadītajā nedēļā viņam trīs nopietni starti. Vispirms sportists devās uz Igauniju, Valgu, lai startētu šīs pilsētas čempionātā. Kā atzīst pats, uz Valgu devies, lai nokārtotu zināmu parādiņu – izcīnīt Valgas čempiona titulu 1500 m distancē, un tas tika izpildīts. Lai arī konkurenti bija galvas tiesu vājāki un distanci Robertam nācās veikt, cīnoties tikai ar sekundēm, rezultāts bija labs – 3:56,13. Panākuma iedvesmots, jau pēc nepilnas stundas viņš izlēma startēt 400 m distancē, kur izcīnīja sudraba medaļu. Nākamajā dienā viņam bija treniņš, un tad jau starts “Sportland kausu” izcīņā, kur palika bez medaļas.Treneris Austris Āboliņš norāda, ka šobrīd Robertam ir maksimāli daudz startu, jo jākrāj sacensību pieredze. Viņš arī atzīst savu kā trenera vainu par 4.vietu “Sportland kausos”: “Roberta rezultāts bija labs, tuvu personīgajam rekordam, bet atzīstu savu vainu skrējiena taktikas izvēlē. Bija viņam stabili jābūt trijniekā, bet šoreiz tas nenotika. Jāatg­ādina, ka 800 m distance ir taktiskākais no visiem skrējieniem un ne vienmēr izdodas atrast vienīgo īsto.” Tagad R. Glazeram ieplānota desmit dienu nometne Valmierā, tad jau Latvijas čempionāts. Stāstot par gaidāmo čempionātu, kas pieaugušajiem notiks 29.jūnijā, treneris saka: “Domāju, par trijnieku vajadzētu cīnīties gan 800 m, gan 1500 m distancē. Tāds ir plāns, minimālais – bronza, maksimālais – kāda no divām augstākajām goda pjedestāla vietām. Tā kā šogad Latvijā sacensību sezona ļoti īsa, tas saistīts ar Parīzes olimpiskajām spēlēm, jūlijā piedalīsimies mūsu tradicionālajos mačos ārzemēs.”



Stāstot par kluba “Ašais” jaunāko dalībnieku startiem, treneris norāda, ka katrs cenšas sasniegt savus mērķus: “Mūsu klubā vienīgā sprintere ir Dārta Cipule. Viņa pakāpeniski uzlabo savu sniegumu, tuvojoties kluba rekordiem. Ogres sporta centra mačos personīgais rekords 200 m, bet “Sportland kausos” 100 m sprintā viņa pārliecinoši uzvarēja savā priekšskrējienā, un rezultātā 47 meiteņu konkurencē viņai 13. rezultāts. Arī pārējie jaunie skrējēji strādā, mācās sacensties, cenšas apzināt treniņu prieku. Jaunākajās grupās dalībnieku vienmēr daudz, bet svarīgi iemācīt šo treniņu prieku saglabāt arī turpmāk. To labi raksturo fakts, ka Valmieras spēlēs 1000 m mazajām meitenēm gandrīz 40 skrējējas, tad U18 grupā 1500 m skrējienā – tikai trīs dalībnieces. Tāpēc kā treneris neuzstādu mērķi dzīties pēc rezultātiem, daudz būtiskāk, lai iemācās kvalitatīvi trenēties un sacensties!”