Stadions četros gadalaikos izskriets

Jau trešo sezonu sporta klubs “Ašais” un tā vadītājs Austris Āboliņš piedāvā īpašas sacensības, skriešanas seriālu “Stadions 4 gadalaikos”.

Jau nosaukums vēsta, ka dalībniekiem ir iespēja Cēsu stadionā startēt ik sezonā, arī tik neierastajā – ziemā, kad, šķiet, stadionā neviens neskrien.



Katrā posmā dalībnieki veic atšķirīgu distanci – vasarā 400 m, rudenī startē jūdzes skrējienā, ziemā veic garo distanci 3000 m vai 5000 m atkarībā no vecuma grupas, bet seriāls noslēdzas pavasarī ar, kā atzīst A. Āboliņš, vienu no grūtākajām, ja ne pašu grūtāko vieglatlētikas disciplīnu – 800 m!



Dāmām elites grupā pārliecinošu sniegumu demonstrēja Līga Gudēvica-Liepiņa, aiz sevis atstājot Laimdotu Eliasi un Santu Kuzmani. Kungiem elites grupā šoreiz pavisam “plāns” sastāvs – tikai viens dalībnieks -, tomēr tas netraucēja Mārtiņam Karlsonam uzrādīt dienas ātrāko rezultātu – 2:14,10.



Jaunietēm uzvara Agnesei Volmanei, kurai šī bija debija stadionā, bet otrā Terēza Zagorska. Jauniešu grupā trīs ātrākie: Roberts Cercins, Marks Kornets, Ernests Olengovičs.



Dāmām S40 grupā uzvara Baibai Cālītei, bet 50+ triumfs Anitai Ieviņai, aiz sevis atstājot Vinetu Skrastiņu.



Dienas kulminācija bija cīkstēšanās V40 un V50+ grupās, stāsta A. Āboliņš. Vietu sadalījums šajā posmā izšķīra arī kopvērtējumu. V40 grupā uzvarēja Mārtiņš Treijs, otrais Lauris Veidemanis, trešais – Zigmunds Vītiņš. V50 grupā pirmais Aldis Zelčš, otrais Valdis Tilts, trešais – Ivars Oraševskis. Jaunākajā – bērnu grupā – meitenēm 800 m 1. vietā Kristela Ivanova, otrā Estere Drīvniece, trešā Arta Kravale. Jaunāko zēnu grupā 10 dalībnieku konkurencē uzvarēja Deivids Balčuns, otrajā vietā Dominiks Kreicbergs; trešajā – Roberts Jansons.



A.Āboliņš arī norāda, ka šajā posmā krituši pieci seriāla rekordi 800 m distancē, to iespēja K. Ivanova, L. Gudēvica – Liepiņa, B. Cālīte, M. Treijs un A. Zelčs.



“Vēl var minēt, ka šis posms uzstādījis arī rekordu dalībnieku skaitā, startam bija pieteikti 46 skrējēji! Var droši apgalvot, ka tas bija kuplākais 800 m skrējiens Latvijas un Baltijas mērogā,” saka A. Āboliņš.



Lai arī seriāls nevar lepoties ar dalībnieku simtiem, trešajā sezonā kopumā vismaz vienu startu aizvadījuši 80 dalībnieki. Vērts minēt, ka divi skrējēji – Anita Ieviņa un Normunds Tumulis – trīs sezonās nav izlaiduši nevienu posmu!



Kā jau ierasts, pēdējā posmā sumināja arī kopvērtējuma uzvarētājus. Visjaunākajā meiteņu grupā par gadalaiku čempioni kļuva Adele Millere, bet puišiem triumfēja Deivids Balčuns. Jau­nie­šiem uzvarēja Ernests Olen­govičs, dāmām elites grupā Santa Kuzmane, S40 grupā – Baiba Cālīte, S50+ grupā – Anita Ieviņa, V40 grupā – Mārtiņš Treijs, bet V50 grupā – Aldis Zelčs.



Lūgts rezumēt sezonu, A. Āboliņš saka, ka tā bijusi veiksmīga, arī dalībnieku skaits, kaut lēni, bet palielinās: “Jāsaprot, ka seriālam ir liela specifika, būtībā skrējējiem, kuri pieraduši veikt lielus attālumus pa mežiem, takām, ceļiem, šī ir iespēja izmēģināt spēkus stadionā, veicot klasiskās distances. Manuprāt, tas ir labs formāts, jo 90 procenti to, kuri reiz pamēģinājuši, turpina piedalīties. Te ir daudz pievienoto vērtību: laika uzskaite notiek elektroniski, var salīdzināt ar iepriekšējo gadu, rezultātu fiksē Latvijas Vieglatlētikas savienības statistikā. Man pat nav bijusi doma iesaistīt valsts spēcīgākos stadiona skrējējus, bet tieši dot iespēju ikvienam.”



Runājot par dalībnieku skaitu, A. Āboliņš norāda arī uz to, ka sacensību piedāvājums ir tik liels, ka grūti atrast nedēļas nogales dienu, kad kaut kur nenotiktu kāds skrējiens, sportisti, iespējams, izvēlas kādu taku distanci: “Tur it kā vieglāk, ieskrien mežā, neviens tevi neredz, bet stadionā esi kā uz delnas. Arī rezultātu ziņā. Te vajag drosmi skriet pie publikas, un ne visi to var!”



Trešā sezona noslēgusies, un Ā. Āboliņš saka, ka būs arī nākamā, jo dalībnieki vēlas šādu izaicinājumu.