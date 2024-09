Sandrai Grosbergai – 25.valsts čempiones tituls

Aizvadītās nedēļas nogalē Dienvidkurzemes novadā pulcējās valsts spēcīgākie orientieristi, lai divu dienu garumā noskaidrotu Latvijas čempionus vidējā distancē un stafetēs.

Vidējā distance

Sacensībās vidējā distancē konkurence īpaši liela, bija pieteikušies vairāk nekā 640 orientieristi. Sacensības īpaši spraigas darīja fakts, ka elites grupās šī bija arī atlase Pasaules kausa posmam Somijā, kas notiks septembra beigās, tāpēc distancē devās labākie Latvijas orientieristi.



Sieviešu elitē uz starta stājās 18 sportistes, te galvenā intriga – vai Sandrai Grosbergai (“Azimuts” OK/ Smiltenes BJSS) izdosies atgūt čempiones titulu un kļūt par pieckārtējo Latvijas čempioni vidējā distancē. Atgādināsim, ka pērn viņai tikai ceturtā vieta.



Pēc pirmajiem diviem kontrolpunktiem viņa trešā, tad ļoti sekmīgi paņemts trešais, kas ļāva izvirzīties vadībā, un līderes godu viņa neatdeva līdz pat finišam, otrās vietas ieguvēju Elzu Ķuzi (“Alnis” OK/ JNSV) pārspējot par 20 sekundēm. Līdz ar to pēc gada pārtraukuma viņa atguva Latvijas čempiones titulu vidējā distancē, kļūstot par pieckārtējo čempioni šajā distancē. Statistika vēsta, ka šis bija S. Grosbergas 25. Latvijas čempiones tituls, līdz ar to viņa kļuvusi par zelta medaļām bagātāko Latvijas orientieristi. Pati orientieriste sarunā ar “Druvu” gan atzīst, ka nav skaitījusi, cik titulu izcīnīts, bet, ja statistika tā rādot, tad jau tā arī būšot. Viņa atklāj, ka šīs bijušas sezonas vienīgās sacensības Latvijā, kur startējusi: “Latvijas čempionāts vidējā distancē vienmēr ir tāda klasika, kurā startē visi labākie, un, tā kā man nekur citur sacensības nebija, nolēmu piedalīties. Protams, ir prieks par uzvaru, bet atzīšos, ka šoreiz vairāk sacensības izbaudīju, nekā sacentos. Šajā vietā ir Latvijai ļoti unikāls apvidus, kāda nekur citur Latvijā nav, arī tas iedeva savu gandarījumu. Distancē kļūdiņas, protams, bija, bet nekas tāds, ko nevarētu labot, un tāpēc esmu apmierināta ar savu sniegumu. Bet, kā jau teicu, šīs sacensības vairāk izbaudīju, nekā sacentos.”

Sandra pieļauj nelielu varbūtību, ka startēs sacensībās “Cēsu rudens”, kas notiks nedēļu pirms Pasaules kausa posma Somijā. Šobrīd treniņu procesā paņēmusi nelielu pauzīti, jo sezona bijusi gara, smaga, priekšā vēl divas lielas sacensības. Jau minētais Pasaules kausa posms Somijā, kur programmā garā un vidējā distance. Pasaules kausa reitingā S. Grosberga šobrīd ir 26.vietā. Sezona noslēgsies ar pasaules militārpersonu čempionātu orientēšanās sportā, kas oktobrī notiks Spānijā. Jautāta par aizejošo sezonu, viņa atzīst, ka ar saviem startiem un rezultātiem nav apmierināta: “Jāteic, ka vairāk nesagāja, nekā sagāja, un patiesībā esmu pārsteigta par to. Biju gatava skriet labāk, mērķi bija daudz augstāki, bet rezultāti par to absolūti neliecina. Priekšā nopietns izvērtēšanas process, lai saprastu, kas jāmaina, jo kaut kas pilnīgi noteikti nestrādā.”



Latvijas čempionātā vīriešiem elites grupā Mārtiņš Sirmais (“Meridiāns OK/ CPSS”) finišēja sestajā vietā. Rezultāti blīvi, no trešās vietas viņu šķīra 13 sekundes. Lai arī distances otrajā pusē viņš bija trešajā pozīcijā, kļūda vienā no punktiem atbīdīja uz sesto vietu un līdz finišam neko glābt vairs neizdevās.

Citiem kluba “Meridiāns OK/ CPSS” orientieristiem tika arī čempionu tituli un godalgotas vietas. V14 grupā par čempionu kļuva Teodors Rebinovs, otrās vietas ieguvēju apsteidzot par trim sekundēm. Uzvaru viņš izrāva pēdējā distances nogrieznī no pēdējā kontrolpunkta līdz finišam, veicot to par piecām sekundēm ātrāk nekā galvenais konkurents.



Dubultuzvara V16 grupā: uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena Miks Graudums, otrais – Lars Anders Luiks. Visā distancē cīņa par uzvaru notika starp viņiem abiem, bet noslēgums labāk padevās M. Graudumam, kuram zelta godalga, kluba biedru apsteidzot par 26 sekundēm. Piektajā vietā Edvards Rebinovs.



V60 grupā čempiona tituls Igoram Bužam, kurš otrās vietas ieguvēju apsteidza par deviņām sekundēm.

Zelta medaļa S16 grupā Laumai Jānelsiņai, bet 5.vietā Anna Dze­done.



Mēdz teikt, ka sportistiem netīkamākās vietas ir otrā un ceturtā, un tieši tās šoreiz S12 grupā. Sudraba godalgu izcīnīja Madara Grauduma, ceturtā – Anabella Luika.



S35 grupā vicečempiones tituls Kristīnei Kokinai.



Bronzas medaļu V20 grupā izcīnīja Tomass Turlajs, V35 grupā – Kaspars Radziņš, S40 grupā – Signe Jānelsiņa.



Sestajā vietā V18 grupā Rinalds Ruža, V45 grupā Sulevs Luiks, V50 grupā Andris Strazdiņš, S20 grupā Sabīne Strazdiņa.

Teicams starts. Latvijas čempionātā orientēšanās stafetēs V16 grupā uz goda pjedestāla kāpa divas “Meridiāns OK/ CPSS” komandas, izcīnot zelta un bronzas medaļas. FOTO: LOF.lv

Stafetes

Jau rakstījām, ka klubs “Meridiāns” nupat kļuva par uzvarētājiem klubu stafetēs, un tagad varēja sevi apliecināt arī valsts čempionātā. Tiesa, starp abiem formātiem liela atšķirība: ja klubu stafetēs varēja izveidot komandu no labākajiem dažādu vecuma grupu sportistiem, Latvijas čempionātā dalībniekiem jāstartē savās vecuma grupās.



Sievietēm elites grupā (S21) 14 komandu konkurencē sestajā vietā finišēja Kristīne Kokina, Sabīne Strazdiņa un Rūta Dābo­liņa. Elites grupā vīriešiem startēja 22 komandas, un kluba pirmā komanda – Matīss Timer­manis, Mārcis Jansons, Mārtiņš Sirmais – finišēja devītie.



Tomēr bez tituliem un medaļām cēsnieki nepalika. Vislabākais sniegums V16 grupā, kur uz goda pjedestāla divas komandas. Pārliecinošu uzvaru izcīnīja “Meridiāns OK/ CPSS” pirmā komanda – Jēkabs Graudums, Miks Graudums, Lars Anders Luiks –, otrās vietas ieguvējus apsteidzot par aptuveni astoņām minūtēm. Bronzas medaļu izcīnīja kluba otrā komanda – Edvards Rebinovs, Teodors Rebinovs, Renārs Ruža. No otrās vietas viņus šķīra 33 sekundes.



Bronzas medaļu izcīnīja S12 grupas orientieristes Madara Grauduma, Luīze Gudēvica – Liepiņa, Anabella Luika, tikai vienu(!) sekundi zaudējot otrās vietas ieguvējām.



Uz goda pjedestāla trešā pakāpiena kluba komanda kāpa arī S16 grupā, kur startēja Anna Dzedone, Justīne Zelča, Lauma Jānelsiņa. Bronzas godalga V170 grupā (kopējā dalībnieku gadu summa nevar būt mazāka par 170), kur komandā startēja Ingus Rektiņš, Juris Lūsītis, Igors Bužs. V18 grupā piektajā vietā apvienotā komanda ar orientēšanās klubu “Stiga”: Atis Dubrovskis, Nils Romanovskis, Pāvels Rogožins. Komandām sevi apliecināt būs iespējams arī šīs nedēļas nogalē, jo norisināsies Stafešu kausa izcīņas kārtējais posms. Dienu iepriekš orientieristi sacentīsies garajā distancē.