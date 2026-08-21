Nītaures mežu izaicinājums

Latvijas kausa izcīņā orientēšanās sportā divi kārtējie posmi aizvadītās nedēļas nogalē notika Nītaurē.
Pirmajā sacensību dienā orientieristi sacentās vidējā distancē, bet otrajā dienā — garā distance, kas bija arī IOF Pasaules Ranga sacensības, kas deva iespēju elites grupu (W21E un M21E grupu) sportistiem iegūt punktus IOF pasaules rangā. Labākie tika apbalvoti gan katrā distancē atsevišķi, gan divu dienu kopvērtējumā.
Kā allaž dalībnieku vidū arī “Meridiāns OK/ CPSS” orientieristi, kuri izcīnīja vairākas godalgas. Vīriešiem elites grupā (WE21) pirmajā dienā otrajā vietā finišēja Ainārs Drozds, kurš otrajā dienā nestartēja. Divu dienu kopvērtējumā sestajā vietā Mārtiņš Trops.
Vairākās grupās “Meridiāns OK/ CPSS” orientieristiem divas augstākās vietas uz goda pjedestāla. Jau V12 grupas puiši parādīja sāncenšiem, ka ar viņiem jārēķinās, uzvarēja Reinis Palsis, otrais — Jānis Ruža.
Dubultuzvara V20 grupā, kur abās distancēs pirmais Pārtels Kūlviks, bet abās otrais — Rinalds Ruža.
Tieši tāpat arī V65 grupā, kur pirmais Igors Bužs, kaut abās distancēs viņam otrais rezultāts. Kopvērtējumā otrajā vietā Marts Kūlviks, kurš pirmajā dienā bija trešais, tad uzvarēja garajā distancē, bet apsteigt līderi viņam neizdevās. Rezultātā abus šķīra 40 sekundes.
Divas pirmās vietās arī V70 grupā, kurš ļoti pārliecinoši abās distancēs pirmais bija Gatis Skrastiņš, bet otro vietu kopvērtējumā izcīnīja Uldis Saulītis. 6. vietā — Uldis Alksnis.
Pārliecinošu sniegumu rādīja Teodors Rebinovs V16 grupā, uzvarot abās dienās, un divu dienu kopvērtējumā tuvāko sekotāju apsteidza par piecām minūtēm. Šajā grupā 5. vietā Krišjānis Platacis.
Abās distancēs ātrākā S18 grupā bija Lauma Jānelsiņa, kopvērtējumā tuvāko sekotāju apsteidzot par gandrīz desmit minūtēm.
S14 grupā kopvērtējumā otrā Anabella Luika, no kuras 11 sekundes atpalika Madara Grauduma, ieņemot trešo vietu.
S35 grupā otrajā vietā Kristīne Kokina, bet S40 grupā otrā Rita Pastare.
V14 grupā 4. vietā Jēkabs Bertuks, bet sestajā — Mārcis Butāns. V18 grupā ceturtais Miks Graudums, sestais — Sebastians Janovs.
V55 grupā piektajā vietā Dagnis Kaņepe, bet S55 grupā piektā — Agita Marena.
S16 grupā 6. vietā Made Vecā. Cēsnieku panākumi ļāva “Meridiāns OK/ CPSS” orientieristiem nostiprināties vadībā klubu kausa lielo klubu vērtējumā.
Latvijas kausa izcīņā atlikuši vēl četri posmi, no kuriem diviem arī Latvijas čempionāta statuss, bet priekšpēdējais posms jau tradicionālās sacensības “Cēsu rudens”. Vēl kalendārā arī divi posmi Stafešu kausā, viens ar Latvijas čempionāta statusu, bet noslēdzošais — “Cēsu stafetes”.
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