Medību šaušanā ar loku mūsu novadniekiem izcili panākumi

Mūsu novadnieki ar teicamiem rezultātiem startējuši Eiropas loka mednieku čempionātā.

Visi trīs Cēsu novada sportisti, kas piedalījās sacensībās, mājās pārveda godalgas. Nītau­rietis Andris Kuzņecovs izcīnīja zelta medaļu un Eiropas čempiona titulu AMBB-C klasē, kā arī vienā no vingrinājumiem laboja Eiropas rekordu. Čempionāta zeltu ieguva arī nītauriete Inga Či­gone, startējot AFBB-C klasē, bet Drabešu pagasta iedzīvotāja An­da Šveica (AMBB-C klase) starti rezultējās sudraba medaļā. Visi trīs ir Latvijas loka mednieku kluba “Savage Archer” dalībnieki.



Eiropas loka mednieku čempionāts no 21. līdz 29.jūnijam no­­risinājās Austrijas pilsētā Bād­klein­kirheimā, pulcinot ap 1,6 tūkst.loka šāvēju no visas Eiro­pas. Latviju sacensībās pārstāvēja 11 sportisti dažādās loku kategorijās un vecuma grupās.



Šajās sacensībās ar loku šauj pa mērķiem, kas izveidoti kā dzīvnieku figūras 3D formā. Mērķi izvietoti dažādos attālumos, no desmit līdz 60 m, pietuvinot situāciju dabiskajiem apstākļiem apvidū, imitējot medības, stāsta I.Čigone. “Lai gūtu labus rezultātus, loka šāvējiem ir nepieciešamas iemaņas un prasmes attāluma noteikšanā līdz mērķim, ko sarežģītāku padara reljefs un šķēršļi, piemēram, ūdenstilpes. Tas apgrūtina arī šaušanas tehniku. Visam vēl caurvijas fiziska izturība, pārvietojoties pa trasi, kuras garums var sasniegt pat 15 km, un tās veikšanai vajadzīgas sešas līdz septiņas stundas. Čem­pionāta organizatori Alpu kalnu nogāzēs bija īpaši pacentušies izveidot sarežģītas trases, ļoti grūtas un reizē ļoti skaistas, atzīst L.Čigone.



Sacensību rezultātus galvenokārt izšķir treniņos ieguldītais. A.Kuzņecovs pastāsta, ka sportisti trenējas mājas apstākļos, bet regulāri. “Stundas divas trīs ik pārdienu. Regulāri notiek arī Lat­vijas mēroga sacensības, vismaz reizi mēnesī. Mūsu klubs sacensības rīko arī Nītaurē. Tāpat Cēsu novadā tās notiek Straupē, “Mārkulīču” sporta bāzē,” atklāj A.Kuzņecovs.



Kluba “Savage Archer” dibinātājs un vadītājs ir pats Andris Kuz­ņecovs. Klubā darbojas ap pussimt cilvēku no dažādiem novadiem un pilsētām. “Esam vienīgais klubs, kurā plaši pārstāvēti dažādi Latvijas reģioni. Parasti ko­pā darbojas interesenti, kas dzīvo konkrētā vietā,” saka A.Kuz­­ņecovs un paskaidro, ka Latvijā ir seši loka mednieku klubi.



I.Čigone piebilst, ka šaušana ar loku piemērota jebkura vecuma cilvēkam, nav arī nepieciešama iepriekšēja fiziska sagatavotība. “Protams, nodarbe ir fiziski un psiholoģiski grūta, bet aizraujoša. Katrs var pamēģināt. Varbūt kāds atklās sevī jaunus sportiskus talantus vai aizraujošu vaļasprieku!”

Medījums. A.Šveics (no kreisās) un A.Kuzņecovs pie viena no mērķiem. FOTO: no albuma