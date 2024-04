Līgatnes florbolistēm– sudrabs

Sadalītas medaļas un tituli Latvijas čempionātā sievietēm 1.līgā, kur finālā tikās komandas “Līgatne” un “Rubene 1”. Favorītu lomā rubenietes, kuras uzvarēja regulārajā čempionātā, taču izslēgšanas spēles var atnest pārsteigumus.

Pēc pirmās trešdaļas 1:0 “Rubene 1” labā, otrās trešdaļas sākumā Līgatnes komanda panāca izlīdzinājumu. Taču spēles turpinājumā noteikumus laukumā diktēja “Rubene 1” komanda, spēli noslēdzot savā labā 7:3 un izcīnot 1.līgas čempionu titulu. Komandas “Līgatne” labā visus trīs vārtus guva Laura Skujevska.



Sezonā komandā rezultatīvākā Agnese Broliša, kuras kontā 40 punkti, 29 vārti un 11 rezultatīvas piespēles. 27 punkti L. Skujevskai (18+9), bet pa 25 rezultativitātes punktiem Gundegai Vancānei (14+11) un Katrīnai Bankai (11+14).



Komandas kapteine Agnese Broliša atklāj, ka uz finālu gājušas ar vēlmi izcīnīt čempionu titulu: “Patiesībā jau tā cerība bija dzīva līdz spēles vidusdaļai, un tikai tad salūzām. Bijām ļoti noskaņojušās uz augstāko mērķi, varbūt pat par daudz pārskaņojušās, pārstresojušās, nu kā jau tik svarīgā spēlē. Iespējams, ka nedaudz ietekmēja tas, ka bija samērā ilga pauze kopš pēdējās izslēgšanas spēles, bija nedaudz zudusi spēles garša.”



Tomēr kopumā sezonu viņa vērtē ar plus zīmi: “Sezonas laikā komanda saliedējusies, kļuvusi ļoti draudzīga, ir tiešām prieks par meitenēm, prieks par komandu.” Dažas iepriekšējās sezonās komanda “Līgatne” spēlēja augstākajā līgā, un labākais sasniegums bija 4.vieta. A. Broliša stāsta, ka komanda tika veidota, lai startētu 1.līgā, bet tieši tajā sezonā tika izveidota vienota sieviešu līga un nācās spēlēt kopā ar visām spēcīgajām komandām: “Nemaz jau tik slikti tur negāja, bet tagad esam tajā līgā, kurā gribējām startēt. Vēl jau par nākamo sezonu domājušas neesam, bet no meitenēm nav izskanējis, ka jāmet miers. Šonedēļ būs sezonas noslēguma pasākums, tad šo jautājumu pārrunāsim. Mums šogad izveidojās laba sadarbība ar klubu “Ķekavas Bulldogs”, no kura piesaistījām jaunās spēlētājas, jo Līgatnē jauniešu komandas nav, savukārt viņiem nav sieviešu komandas. Labi bija redzama meiteņu izaugsme, ja sezonas sākumā sniegums bija tāds bikls, nepārliecinošs, izskaņā jau jaunās spēlētājas deva labu pienesumu komandas panākumos. Vai sadarbība turpināsies, to redzēsim, bet viņām patika pie mums!”