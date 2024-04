“Lekrings” tomēr tiek pie zelta

Lai arī pirms nedēļas rakstījām, ka Cēsu virslīgas vīriešu florbola komanda “Lekrings” šogad valsts čempionātā palika vien trešajā vietā, tagad jāteic, ka sezonai tomēr izdevās pielikt arī zelta punktu. Kaut mazāku, bet tomēr.

Sestdien notikušajā Latvijas 1. čempionātā florbolā 3 pret 3 cēsnieki dramatiskā finālā ar 7:6 pieveica “Rubenes” vienību, kļūstot par pirmajiem šī formāta čempioniem. Te var atgādināt, ka arī klasiskajā florbolā pirmais čempionu tituls pieder komandai “Lekrings”, tas iegūts 1993./ 1994. gada sezonā.



Pirmais čempionāts 3 pret 3 florbolā tika rīkots, lai noteiktu komandas, kas pārstāvēs Latviju Starptautiskās florbola federācijas (IFF) rīkotajā 1. pasaules čempionātā šajā florbola paveidā. Te gan jāpaskaidro, ka formāts atšķiras no tā, ko līdz šim Latvijā spēlēja kā 3 pret 3. Ja līdzšinējie turnīri notika, spēlējot bez vārt­sarga uz mazāka izmēra vārtiem, šoreiz samazinātajā laukumā ir ierastie vārti un vārtsargs. Komandā ļauts pieteikt desmit spēlētājus, bet laukumā spēlē trīs un vārtsargs.



Uz čempionu titulu un ceļazīmēm uz Pasaules čempionātu pieteicās četras dāmu komandas, mūsu puse šoreiz nebija pārstāvēta, un 12 vīriešu komandas, to vidū “Lekrings”. Vīriešu turnīrā pirmajā posmā komandas tika sadalītas divās apakšgrupās, kurās izspēlēja viena apļa regulāro turnīru. Katras grupas divas spēcīgākās komandas kvalificējās izslēgšanas mačiem, aizvadot pusfinālus un finālu. Iekļūstot finālā, abas komandas nodrošina vietu Pasaules čempionātā.



Spēles laiks 2×10 minūtes, bet kopumā spēlētājiem slodze pamatīga, jo vienas dienas laikā jāaizvada piecas spēles apakšgrupā un tad vēl viena vai divas, ja izdodas iekļūt izslēgšanas grupā. Diena cēsniekiem sākās ar zaudējumu komandai “Rubene” 4:7, bet tas arī bija vienīgais zaudējums turnīrā. Sekoja uzvaras: 6:4 pret “FBK Sāc”; 11:5 pret “Liel­vārde”; 8:1 pret “FK Slampe/ Zevid” un 15:5 pret Bauskas BJSS.



Apakšgrupā cēsniekiem 2.vieta, kas garantēja vietu pusfinālā, kur pretī otrās apakšgrupas uzvarētāji “Valmiera”. Varam atcerēties, ka pirms nedēļas “Lekrings” bija pārspējis valmieriešus bronzas mačā klasiskajā florbolā, un arī šoreiz cēsnieki apliecināja pārākumu, uzvarot 6:3. Otrajā pusfinālā “Rubene” ar 10:8 pārspēja “Ķekavu”, iekļūstot finālā. Var teikt, aplis bija noslēdzies un abas komandas, kas ar savstarpējo spēli ievadīja turnīru, ar izšķi­­rošo­ savs­­tarpējo spēli to arī noslēdza. Cēsu komanda bija apņēmības pilna gūt revanšu par zaudējumu atklāšanas spēlē, bet tas nenāca viegli. Spēle bija ļoti spraiga, ritēja punkts punktā, jau likās, ka pamatlaiks noslēgsies neizšķirti 6:6. Taču veiksme šoreiz bija stiprāko pusē, un uzvaras vārtus “Lek­ringa” labā 16 sekundes pirms pamatlaika beigām guva Emīls Šūmanis.



Kopumā čempionātā cēsnieki guva 57 vārtus, ar vārtu guvumiem atzīmējās visi pieteiktie laukuma spēlētāji. Rezulta­tī­vā­kais bija Jorens Malkavs, kurš sezonu aizvadīja Somijas spēcīgākās līgas kluba “Nokian KrP””, viņš guva 14 vārtus. Edgars Puriņš – 10 vārtus, Miķelis Kok­nesis Roops – 9, Emīls Šūmanis – 6, Emīls Eglītis – 6, Mārtiņš Muižnieks – 5, Olafs Zvīnis – 4, Bruno Beķeris – 3. Vārtus sargāja Arvis Kalniņš un Regnārs Kreičmanis.



Komandas treneris Pauls Erenbots, lūgts raksturot šī florbola paveida atšķirību no klasiskā, saka, ka 3 pret 3 formātā spēle ir dinamiskāka: “Tā prasa no florbolistiem augstu profesionalitāti, jo laukums mazāks, bumbiņas pārvaldīšanas iemaņas ir ļoti būtiskas, un vajag lielu fizisko izturību, jo vienā dienā nācās aizvadīt septiņas spēles jeb 140 spēles minūtes. Tas būtu divas klasiskā formāta spēles plus vēl viens papildu periods. Finālā visi spēlēja ar pēdējiem spēkiem, laikam mums to bija palicis nedaudz vairāk. Arī vārtsargiem šajā formātā nav atelpas brīžu, jo metiens var sekot jebkurā mirklī no jebkuras vietas laukumā.”



Pirmais Pasaules čempionāts florbolā 3 pret 3 norisināsies vienlaikus ar kārtējo Pasaules čempionātu U19 sievietēm – 2024. gada 11. un 12. maijā Lahti Somijā. Pirmie čempioni tiks kronēti gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē. Čempionātā piedalīsies 30 vīriešu un 14 sieviešu komandas. Tā kā “Lekrings” izcīnīja uzvaru, viņiem bija iespēja izvēlēties, kādā apakšgrupā spēlēt, un viņi izvēlējušies grupu, kurā ir arī tādas eksotiskas valstis kā Indija un Kotdivuāra, jo, kā saka P. Erenbrots, pret tādām spēlēt sanāk ļoti reti, kāpēc neizmantot iespēju: “Turpināsim gatavoties, lai būtu iespējami labākā līmenī. Zinot, kā dažādu sporta veidu Latvijas komandām veicās pirmajos pasaules čempionātos, varbūt varam cerēt arī mēs uz ko augstu!”