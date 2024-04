“Lekrings” bronzas mirdzumā

Aizvadītās nedēļas nogalē (13.,14.04.) medaļas sadalīja Latvijas florbola čempionāta virslīgas komandas, un šoreiz bronzas medaļas gan kluba “Lekrings” vīriešu, gan sieviešu komandām.

Atkārtots panākums

Kā pirmās cīņā par medaļām iesaistījās “Lekrings” dāmas, kurām bronzas spēle notika ceturt­dienas vakarā. Jau no pirmajām minūtēm bija redzams, ka Cēsu komanda noskaņojusies tikai uz uzvaru. Te var atcerēties, ka arī pērn “Lekrings” spēlēja bronzas spēlē, arī tad pretiniekos bija FK “Ķekava” florbolistes. Pērn cēsnieces uzvaru izcīnīja tikai papild­laikā, pēc ļoti ilga pārtraukuma atkal tiekot pie Latvijas čempionāta medaļām.



Šogad rezultātu pirmās atklāja cēsnieces, tad Ķekavas komanda to izlīdzināja, bet līdz pirmajam pārtraukumam “Lekrings” panāca 3:1. Arī otrajā trešdaļā cēsnieces kontrolēja notikumus laukumā, lai arī pretinieces centās tikt tuvāk, tas neizdevās, un pēc nospēlētām 40 minūtēm rezultāts 7:4 Cēsu komandas labā. Arī pēdējā spēles nogrieznī cēsnieces nekādam atslābumam neļāvās, bet noveda spēli līdz drošai uzvarai 10:5 un varēja gavilēt par to, ka otro gadu pēc kārtas izcīnītas Latvijas čempionāta bronzas medaļas.



Ļoti rezultatīvu spēli aizvadīja komandas kapteine Džeina Eglīte, kura, kā rakstīts spēles protokolā, guva četrus vārtus un divas reizes rezultatīvi piespēlēja, pelnīti saņemot labākās spēlētājas titulu. Pati spēlētāja gan norāda, ka protokolā ir kļūme attiecībā uz pēdējo vārtu guvumu, tur viņai piespēle, tāpēc pareizi būtu – trīs vārti, trīs piespēles. Vārtu guvums būtu jāieskaita Lienei Lubgānei. Pa diviem vārtiem guva Katrīna Kārkliņa un Evelīna Barka, bet pa reizei pretinieču vārtsardzi pārspēja Katrīna Banka un Sanija Pokkere.



Komandas kapteine Džeina Eglīte neslēpa uzvaras nozīmīgumu: “Šī uzvara mums bija kā uzvara čempionātā, jo bija ļoti grūta sezona, spēlētājām bija daudz smagu traumu, kas uz ilgāku laiku izsita no ierindas. No pamatsastāva uz izslēgšanas spēlēm palikām tikai dažas meitenes, vienā spēlē tikai viena spēlētāja bija uz maiņu, bet ticība sev, domu ievirzīšana pareizās sliedēs pierādīja, ja spēlējam kā komanda un no sevis atdodam visu, neviens mūs nespēs uzveikt. Bronzas spēle lielisks pierādījums tam, un patiesībā jau mums nebija, ko zaudēt! Vai nu tagad, vai nekad. Es vienmēr meitenēm esmu ticējusi vairāk nekā viņas sev, vismaz man tā likās. Bet šajā spēlē visas noticēja sev, komandai un izšāva laukumā visus korķus, izcīnot svarīgāko sezonas uzvaru! Ar šo spēli parādījām, ka sezona nav aizvadīta velti!”



Viņa arī saka, ka pērn emocijas bijušas spilgtākas, jo šai komandai tās bija pirmās godalgas valsts čempionātā, šogad medaļu vērtība tajā, ka tas panākts ar tiem spēkiem, kas pašreizējā brīdī komandā bija.

Pelnīta uzvara. “Lekrings” vīru komanda ļoti pārliecinoši pārspēja Valmieras florbolistus, un viens no panākumu kaldinātājiem bija vārtsargs Markuss Plūdums, kurš atvairīja 23 no 24 pretinieku metieniem.

FOTO: floorball.lv

Tikai bronza

Vīriešu komanda “Lekrings”, nespējot iekļūt finālā, bronzas spēlē laukumā devās ar maksimālo noskaņojumu. Regulārajā sezonā spēlēs pret FBK “Valmiera/ Betsafe” nebija viegla pastaiga, pirmajā piedzīvots pamatīgs zaudējums 2:7, otrajā gūta minimāla uzvara 6:5. Taču, kā zināms, izslēgšanas spēlēm ir cits raksturs, un šī bronzas spēle to pilnībā apliecināja. Valmieras komandai nebija ne mazāko cerību uz panākumu, pat nebija iespējas aizķerties spēlē.



Rezultātu jau otrajā minūtē atklāja cēsnieki, precīzs bija Edgars Puriņš, bet pašā perioda izskaņā Roberts Zande panāca 2:0. Otrajā trešdaļā valmierieši gan vienus vārtus atguva, bet, kā vēlāk izrādījās, tie arī bija viņiem vienīgie šajā spēlē. Toties “Lekrings” neapstājās un turpināja dominēt laukumā līdz spēles beigām. Emīls Šūmanis, Olafs Zvīnis, E. Puriņš, Kaspars Lisovskis un divreiz Emīls Dzalbs panāca 8:1, un Cēsu komandai sestās bronzas godalgas komandas pastāvēšanas vēsturē.



Var atzīmēt, ka Valmieras komanda uz cēsnieku vārtiem izdarīja vairāk metienu – 24, kamēr “Lekrings” – 19, tomēr Cēsu komandas vārtsargs tika galā ar gandrīz visiem pretinieku metieniem. Par to viņam arī labākā spēlētāja tituls.



Kluba “Lekrings” pārstāvis Artis Malkavs atzīst, ka par vīriešu komandu jāsaka – izcīnīta tikai bronza: “Nedaudz pietrūka līdz finālam, bet šogad tam ir savi iemesli. Ir lietas, ko nevajadzēja darīt sezonas sākumā, komandas vadība varbūt pieņēma kādu nepareizu lēmumu, un tas viss rezultējās tikai bronzas medaļās. Tagad jāizdara secinājumi, ko varam labāk nākamajā sezonā, lai sasniegtu mērķi, ko izvirza katras sezonas sākumā – čempionu titulu.”



Artis norāda, ka sezona bijusi smaga, vairāk spēļu, mazāk treniņu, jo klāt valsts čempionātam nāca arī Igaunijas – Latvijas čempionāts. Lielā slodze noveda pie daudzām traumām, kas neļāva izslēgšanas turnīrā startēt ar optimālu sastāvu, to varēja sakomplektēt tikai uz spēli par bronzas godalgām. Tajā izdevies izmantot savas iespējas, neitralizēt pretinieku stiprās puses, kas atnesa uzvaru.



“Jābūt priecīgiem par to, kas ir, lai gan labi zinām, ka varam labāk,” neslēpj A. Malkavs.