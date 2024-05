Izcīnīti pirmie Vidzemes volejbola līgas čempionu tituli dāmām un kungiem

Ar lielo fināla dienu, kurā sadalīja medaļu komplektus dāmu un kungu komandām, noslēgusies Vidzemes

volejbola līgas pirmā sezona. To rīkoja sporta klubs “IVI”, kas izveidots, lai attīstītu volejbolu Cēsīs un novadā, un Vidzemes volejbola līga bija viņu lielais izaicinājums.

Sieviešu līgā startēja četras komandas. Regulārajā turnīrā uzvarēja “IVI” pirmā komanda, kas cīnījās bez zaudējumiem. Otrajā vietā “Madonas BJSS”, un šīs abas komandas arī tikās lielajā finālā, lai noskaidrotu, kura tiks pie zelta medaļām. Četru setu spēlē ar 3:1 pārākas izrādījās “IVI” volejbolistes. Madonietēm – sudrabs. Trešā vieta Valmieras volejbolistēm, kuras spēlēja par bronzas medaļām, pārspējot “IVI 2”.



Vīru turnīrā bija desmit komandas, regulāro turnīru uzvarēja SK “FONO”, otrajā vietā “Gulbene”, trešajā – “IVI”. Izslēgšanas spēlēs noskaidrojās, ka par čempionu titulu cīnīsies SK “FONO” un “IVI”, bet bronzas spēlē tiksies Gulbenes un Alūksnes komandas. Lai arī gulbenieši regulārajā turnīrā rādīja pārliecinošu sniegumu, izšķirošajā spēlē neizdevās radīt pienācīgu konkurenci alūksniešiem. Tam par iemeslu viena no komandas līdera Naura Pulk­steņa izkrišana no komandas traumas dēļ. Tas parāda, cik daudz amatieru komandu sniegums atkarīgs no viena spēlētāja. Bet tā bija iespēja augt citiem, un varbūt nākamgad komandā būs vairāki līderi.



Rezultātā bronzas medaļas Alūksnes komandai, bet Gulbenes volejbolistiem ceturtā vieta.



Cīņā par zeltu laukumā devās SK “FONO” un “IVI”. Lai arī uz papīra spēcīgāka likās “FONO” komanda, jau no pirmajām izspēlēm bija redzams, ka “IVI” spēlei noskaņojušies vairāk un viņos ir vēlme uzvarēt! Jo īpaši tāpēc, ka līdz šim “FONO” komandu nebija izdevies pieveikt. “IVI” komandas spēlētājiem bija īsta dzirksts, viņi bija ātrāki, spēlēja ar izdomu, kamēr pretinieki laukumā darbojās bez entuziasma. Tas atspoguļojās arī uz tablo, pirmo setu “IVI” uzvarēja 25:18. Līdzjutēji gan norādīja, ka “FONO” ne reti pirmo setu spēlējot bez iedvesmas, tā teikt, vajag laiku, lai ieskrietos. Otrā seta pirmā daļa tam bija apliecinājums, “FONO” izvirzījās vadībā, taču seta izskaņā vadību atkal pārņēma “IVI”, uzvarot 25:23.



“FONO” komandai vairs nebija, kur atkāpties, trešo setu viņi atkal sāka, pārņemot vadību, bet pretinieki arvien vairāk mina uz papēžiem, līdz pārņēma vadību. Taču seta galotne bija īsts saldais ēdiens daudzajiem skatītājiem. Pie 23:21 “IVI” labā jau likās, ka zelts viņiem rokā, taču tad “FONO” atmodās, panāca 23:23. Sekoja spraiga cīņa, ne vienai, ne otrai komandai neizdevās gūt divu punktu pārsvaru, tomēr beigās veiksme, kura, kā zināms, mīl stiprāko, bija komandas “IVI” pusē, uzvara ar 29:27 un visā spēlē 3:0!



Komandas treneris Ingemārs Ivanovs “Druvai” neslēpa prieku, īpaši jau tāpēc, ka beidzot izdevies pārspēt “FONO” un tas noticis vissvarīgākajā spēlē. Jautāts, ar ko viņa vadītā komanda šoreiz bija pārāka, treneris atzina, ka laikam bija lielāka vēlme uzvarēt: “Mēs sevi parādījām kā vienota komanda. Pirms spēles ģērbtuvē teicu – nākam un izbaudām volejbolu! To arī izdarījām, izcīnot tik svarīgu uzvaru!”



Komandas vārds Vidzemes volejbola līgā tiek ierakstīts kā pirmo čempionu vārds, un pirmie vienmēr paliek pirmie. Treneris saka, ka uzvaru trijos setos nav paredzējis: “Patiesībā jau domāju, ka nāksies spēlēt piecus setus, bet kaut kur dziļumā bija pārliecība, ka pietiks ar trijiem, un komanda mani nepievīla!”



Komandas “FONO” pārstāvis Jānis Sildniks atzina, ka viņu komanda šoreiz tiešām nav bijusi gatava finālam un līdz beigām tā arī nav izdevies noķert savu spēli: “Ko darīsi, tāds ir amatieru sports, bet ir prieks arī par sudraba medaļām!”



Viens no Vidzemes volejbola līgas organizatoriem, sporta kluba “IVI” pārstāvis Igors Pupurs, lūgts vērtēt pirmo sezonu, saka, ka tā izdevusies, protams, daudz bijis arī jāmācās: “Domājot par šo sezonu, plānojām, ka spēlēsim divu apļu turnīru, nācās samierināties tikai ar vienu. Tas saistīts ar to, ka laiks no idejas par līgas veidošanu līdz sezonas sākumam bija ļoti īss, netikām izziņojuši spēļu datumus. Izrādījās arī, ka zāles ir tik noslogotas, ka nevar atrast brīvas dienas. Šo kļūdu esam ņēmuši vērā, jau maijā izziņos nākamās sezonas spēļu dienas, zāles rezervētas un tiks izspēlēti divi plānotie apļi, lai noskaidrotu četras labākās komandas, kas lielajā finālu dienā cīnīsies par god­algām.”



Kopumā sezonu I. Pupurs vērtē kā izdevušos, no komandu spēlētājiem, oficiālajām personām saņemot tikai pozitīvas atsauksmes, viņi jau gaidot nākamo sezonu: “Notikušas sarunas ar Latvijas Volejbola federāciju, iespējams, nākamgad šī būs kā trešā spēcīgākā līga valsts čempionātā. Protams, tā saglabās Vidzemes volejbola līgas nosaukumu un būs līga amatieru komandām. Ja vajadzēs, veidosim divas grupas, dalot komandas pēc stipruma, bet atvērti būsim visām. Ļoti ceram, ka komandu skaits palielināsies, padarot čempionātu vēl aizraujošāku.”



Atgādināsim, ka sezonas gaitā notika Vidzemes volejbola līgas zvaigžņu spēle, kas arī izpelnījusies tikai pozitīvas atsauksmes, arī šī tradīcija tiks turpināta.