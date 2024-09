Debija ar bagiju. Nelaime trasē, bet pārliecība par spējām

Ar cienījamu debiju B1600 bagiju klasē septembra pirmās nedēļas nogalē Bauskā notiekošajā Latvijas autokrosa čempionāta pēdējā posmā lielajā bagiju sportā sevi pieteica cēsnieks Mareks Dainis jeb dīdžejs [Ex] da Bass.

Mareks Dainis. FOTO: Kristaps Rozenvalds

Finālā, cīnoties par vadošajām pozīcijām, piedzīvota sāpīga avārija, bet tas Mareku neattur no domām par iespējamo turpinājumu un pilnas sezonas aizvadīšanu nākotnē.

-Kādas sajūtas pēc debijas sacīkstēm lielajā bagiju sportā?

-Fantastiskas! Par spīti tam, ka treniņos pirms sacīkstēm varēju izbraukt vien padsmit apļus, diezgan ātri apradu ar šo jaudīgo divmotoru “raķeti”. Pirmajos divos kvalifikācijas braucienos mācījos pareizi pārslēgties, bremzēt un braukt sānslīdes, ļoti neiespringstot par rezultātu, bet trešajā kvalifikācijā jau jūtos kā zivs ūdenī! Sanāca labs starts, braucienu uzvarēju, kas debijas sacīkšu finālā deva iespēju startēt no otrās rindas ar iespēju starta vietu izvēlēties.

-Kas notika finālā?

-Īsumā – trešajā aplī iekārtojos aiz upes tramplīna pa labi, lai mēģinātu pa ārmalu tikt garām Justam Grencim un Rinaldam Apiņam, bet Justs tajā brīdī, neredzot mani, sāka Rinalda apsteigšanu un ar bagija aizmugurējo labo riteni trāpīja pa mana bagija priekšējo kreiso. Tas strauji apgriezās par 180 grādiem. Tālāk jau biju tikai pasažieris, bagijs nebija vadāms, gaidīju triecienu. Tik traka avārija manā 15 gadus ilgajā autosportista karjerā bija pirmo reizi. Pamatīgi sasitu galvu, kāju un muguru. Bagijam viss daudz maz OK, jo “Alfa Racing” māk taisīt izturīgus rāmjus. Bet kopumā jāsaka, ka man tiešām ļoti paveicās. Viss varēja būt daudz sliktāk. Labi, ka pēc šīs avārijas esmu dzīvs. Drošības aprīkojums- jostas, ķivere, kā arī mana pieredze, pirms tam braucot salon ­­­­­­­­­­­­­a­uto-,­­­­­ mani paglāba no nopietnām traumām. Un, lai vai kā, paldies visiem par atbalstu tribīnēs un pie TV ekrāniem. Kaut piedzīvoju pamatīgu triecienu, savās pirmajās sacensībās uzstādītos mērķus izpildīju par 200 procentiem. Piepildīju savu sapni startēt sacensībās ar bagiju, uzvarēju vienu braucienu, kurā izdevās pārspēt spēcīgos brāļus Grenčus, un finālā jau cīnījos par vadošajām pozīcijām. Jā, žēl, ka pjedestāls nebija, bet tās emocijas, ko ieguvu, bija vienkārši fantastiskas! Vai turpinājums sekos? Godīgi sakot – labprāt aizvadītu pilnu Latvijas autokrosa čempionāta sezonu, bet tas būtu iespējams tikai tad, ja kāds palīdzētu finansiāli. Būtu forši šo Tomasa Skrodeņa bagiju iegādāties, veikt tam visas vajadzīgās apkopes un atkal doties trasē. Ja kāds uzņēmums vai labi cilvēki būtu gatavi palīdzēt [Ex] da Bass Racing Team komandai pāriet nākamajā – daudz nopietnākā – līmenī, dodiet man ziņu!

-Daudzi pēc šīm sacīkstēm tevi sauc par Baltijā ātrāko dīdžeju…

-Tā laikam iznāk (smejas)! Pēc sacīkstēm arī sociālajos tīklos saņēmu daudz labu komentāru un vairāku ļoti ātru un atpazīstamu autosporta pilotu novērtējumu manam sniegumam. Tas priecē. Īpaši atmiņā palicis tas, ko man telefona sarunā teica viens no seniem draugiem, proti, viņš teica, ka, redzot, kā braucu trešajā kvalifikācijā un finālā, viņam liekas, ka iepriekš autosportā esmu braucis nepareizajās klasēs. Tā laikam ir, ja es būtu šādu bagiju pamēģinājis pirms desmit gadiem, tad noteikti neturpinātu sportu ar salonauto.