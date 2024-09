CPSS rollerslēpotāji nosargā labākā kluba titulu

Ar Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) komandas uzvaru klubu vērtējumā noslēgusies vasaras sezona

rollerslēpošanā.

Trīs posmu garumā sportisti sacentās gan par Latvijas čempionāta medaļām atsevišķās disciplīnās, gan vietām sezonas rangā individuālajā un klubu vērtējumā.

Distancē. Latvijas čempionātā rollerslēpošanā Ernests Skride duatlonā V20 grupā izcīnīja sudraba medaļu.

Foto: Agris Veckalniņš/ LSF

Duatlons, skikross, stafetes

Šajās disciplīnās rollerslēpotāji sacentās trešajā posmā. Pirmā sacensību diena bija Madonā, Smeceres sila trasē, kur vispirms sportistiem kross ar kopējo distanci, tad – rollerslēpošana ar intervāla startu. Vietu sadalījumu noteica, summējot abus rezultātus. Jaunākās SV10 grupas dalībnieki sacentās skikrosā jeb distancē ar šķēršļu joslu.



Duatlonā V20 grupā sudraba medaļa Ernestam Skridem. S18 grupā Laura Alziņa svinēja drošu uzvaru krosā, taču rollerdisciplīnā uzrādīja vien ceturto laiku -11,9 sekundes aiz uzvarētājas, kas duatlonā deva bronzas medaļu.



V16 grupā Ernests Skride ierindojās 4.vietā, ceturtā arī Annija Krieviņa S16 grupā. Tūlīt aiz viņas finišēja Estere Piksone (SK ASM), kura bija ātrāka par citām konkurentēm krosā, bet rolleros tikai sestais rezultāts.

Kā vienmēr priecēja puiši V14 grupā, aizņemot visu goda pjedestālu. Uzvarot rollerslēpošanā, uzvaru arī kopvērtējumā izcīnīja Gustavs Bērziņš. Otrajā vietā Artūrs Zaķis, kuram tikai 0,7 sekundes zaudēja Klāvs Gavars, viņam labākais rezultāts krosā. Piektajā vietā Gustavs Spolītis. Var piebilst, ka Gustavs Bērziņš šajā vasarā no piecām disciplīnām rollerslēpošanas čempionātā uzvarējis četrās, vienā uzrādot otru labāko laiku. Uzvaras arī Latvijas kausa pirmajā posmā un rollerslēpošanas sacensībās “Cēsis 2024”.

S14 grupā otrajā vietā Adele Šlēziņa, piektā Sendija Dūmiņa.



V12 grupā 4.vietā Miķelis Klimovičs, 5. Adrians Avens, bet S12 grupā otrā – Rebeka Martinova, trešā Luīze Spalviņa, bet sestā Melisa Petroviča.



Vēl jāmin, ka cēsnieki uz goda pjedestāla arī V50 grupā, pirmais Mariss Zariņš, otrais Uģis Dančauskis.

Skikrosā V10 grupā otrais Renārs Zaķis, 6. Martins Pet­rovičs, bet S10 grupā 3. Adele Millere, 4. Lēna Spalviņa.

Komandu sprints

Otrajā sacensību dienā sportisti tikās Rīgā, kur Uzvaras parkā notika stafetes jeb komandu sprints. Komandā divi cilvēku, kuri pamīšus katrs veic trīs etapus. V20 grupā zelta medaļas Emīlam Spolītim/ Ernestam Jekimovam. S20 grupā otrajā vietā Ieva Riņķe/ Letīcija Skride.



Ļoti sīva cīņa par uzvaru notika V18 grupā starp CPSS pirmo komandu, kurā startēja Ernests Skride un Rūdolfs Raudziņš, un sporta skolas “Arkādija” komandu. Finišā tomēr par 0,45 sekundēm ātrāki izrādījās rīdzinieki. Ceturtie Patriks Pužulis/ Mārtiņš Lancs.



S18 grupā pārliecinošu uzvaru svinēja Amēlija Zaķe un Laura Alziņa, otrās vietas ieguvējas apsteidzot par vairāk nekā 30 sekundēm.



V16 grupā CPSS-1 noslēdza pirmo sešnieku, komandā startēja Georgijs Dergunovs/ Emīls Luhaers. S16 grupā ceturtās Annija Krieviņa/ Paula Riekstiņa.



V14 grupā čempionu godā Gustavs Bērziņš/ Artūrs Zaķis, sudraba medaļas Jānim Lin­gartam/ Klāvam Gavaram, bet sestajā vietā Gustavs Spolītis/ Rojs Skrastiņš.



Uzva­ra arī S14 grupā, kur pirmās Sendija Dūmiņa un Adele Šlēziņa, bet piektās Madara Dimitere/ Marta Brence.



Čempionu tituls CPSS komandai arī V12 grupā, kur ātrāki par visiem bija Adrians Avens un Miķelis Klimovičs. Sestajā vietā Viestards Tirzmalis/ Rūdolfs Spulle. Goda pjedestāla divas pirmās vietas arī S12 grupā, kur zelta medaļas Melisai Petrovičai/ Rebekai Martinovai, sudrabs – Jasmīnai Treikmanei/ Luīzei Spalviņai. 5.vietā Paula Jaun­zema/ Alise Krastiņa.



V10 grupā otrajā vietā Martins Petrovičs/ Renārs Zaķis, bet S10 grupā otrās Adele Millere/ Maija Apine, 4.vietā Marta Bašķere/ Karlīna Kalēja, bet 5. Justīne un Karlīna Dedumetas.

CPSS – labākie

Uzreiz pēc Latvijas čempionāta 3.posma sacensībām Latvijas Slēpošanas federācija apbalvoja 2024. gada vasaras sezonas ranga labākos visās vecuma grupās un arī komandu kopvērtējumā. Ja individuālais rangs bija zināms jau pēc duatlona un šķēršļu joslas veikšanas, komandu ranga galīgais sadalījums noskaidrojās tikai pēc sprinta stafetēm svētdien Rīgā. Jau pirms tām CPSS komandai klubu vērtējumā bija zināms pārsvars, ko izdevās vēl palielināt.



Rezultātā otro gadu pēc kārtas Cēsu pilsētas Sporta skolas komanda izcīnīja pirmo vietu ar 7687 punktiem. Otrajā vietā galvenie konkurenti jau daudzus gadus Madonas BJSS – 6410 punkti, bet trešajā vietā sporta skola “Arkādija” – 5082 punkti.



Individuālajā rangā pirmās vietas izcīnīja: Rebeka Martinova (S12 grupa), Gustavs Bērziņš (V14), Ernests Jekimovs (V20); otrās vietas – Renārs Zaķis (V10), Miķelis Klimovičs (V12), Adele Šlēziņa (S14), Artūrs Zaķis (V14), bet trešās – Adele Millere (S10), Luīze Spalviņa (S12), Adrians Avens (V12), Sendija Dūmiņa (S14), Klāvs Gavars (V14) un Ernests Skride (V16).



Pirmajā sešniekā savās grupās: Karlīna Dedumeta, Līva Driķe, Justīne Dedumeta, Martins Petrovičs, Melisa Petroviča, Kārlis Rūdolfs Spulle, Elza Krastiņa, Gustavs Spolītis, Jānis Artūrs Lingarts, Annija Krieviņa, Amēlija Zaķe, Elizabete Slotiņa.



Cēsu Sporta skolas trenere Ilze Cekule atzinīgi vērtē jauno sportistu sniegumu un treneru ieguldījumu, norādot, ka klubu vērtējumā svarīga arī pareizas stratēģijas izvēle: “Ziemas rangā palikām otrie, pietrūka tiki 100 punktu, tāpēc vasarā īpaši piedomājām pie stratēģijas. Un ir jādomā ne tikai par tiem, kuri izcīna medaļas, bet arī par otro sastāvu, kas atnes tik svarīgos punktus.



Kopumā par mūsu audzēkņiem var teikt tikai labus vārdus. Ir grupas, kur sniegums labāks, bet līdzīgi jau citās sporta skolās, kur rezultāti mainās atkarībā no vecuma grupas. Daži aiziet prom no sportošanas, bet ienāk jaunie, redzam, ka jaunākajās grupās audzēkņu netrūkst, tas īpaši priecē. Šoruden pie treneres Anželas Brices sāka trenēties pavisam jaunu audzēkņu grupa, viss izskatās cerīgi. Rollerslēpošana nav tik ļoti atkarīga no laika apstākļiem kā slēpošana. Vienmēr jau rudenī ir bažas, kāda būs ziema, vai būs sals, sniegs, vai varēs aizvadīt pilnvērtīgus treniņus, sacensības. Tāpēc izmantojam šo laiku, lai trenētos vasaras režīmā, jo tad tiek ielikts pamats ziemai!”



Šajā nedēļas nogalē pēdējais posms Latvijas čempionātā biatlonā, kur arī CPSS būs kupli pārstāvēta.