Ātrā šaha turnīrs - pilsētas svētku daļa

Uz izaicinājumu sevi pierādīt šahā jau otro gadu aicina Cēsu pilsētas svētkos. Šogad to norises kulminācijas diena – 20.jūlijs – sakrita ar Starptautisko Šaha dienu. Kaut laikapstākļi bija mainīgi un pa brīdim lija, Maija parkā pie melnbaltajiem galdiņiem sēdās 30 šaha spēles entuziasti ne tikai no Cēsīm un novada, bet arī no kaimiņu pilsētām. Par ātrā šaha turnīra uzvarētāju, iegūstot astoņus punktus, kļuva priekulietis Andris Ručs, viņš uzvarēja visas astoņas partijas, aiz sevis atstājot limbažniekus Juri (6,5 punkti) un Ivo (5,5 punkti). Speciālbalvu kā labākais šahists izcīnīja cēsnieks Matīss Mitenieks.

Turnīrā piedalījās arī jaunās paaudzes šahisti. Jaunākajā grupā, līdz 10 gadiem, uzvaras laurus plūca rīdzinieks Stefans Čuksts. Vidējā jauniešu grupā, līdz 14 gadiem, par uzvarētāju kļuva priekulietis Jānis Ručs, bet vecākajā grupā, līdz 20 gadiem, labākais bija smiltenietis Kārlis Ots. Spēcīgākās jaunietes balvu izcīnīja rīdziniece Sofija Čukste.



Turnīra uzvarētāji saņēma kausu un sponsoru sagādātās balvas,tās pasniedza arī mazajiem spēlētājiem, bet visiem sacensību dalībniekiem par pasākumu atgādinās piemiņas medaļa.