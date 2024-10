Cēsniekiem ceļš uz jūru, citiem uz Cēsīm

Ne viens vien, kurš braucis uz Stalbi vai no Pārgaujas uz Cēsīm, šoruden to darījis bez bažām par braucienu. Ceļš no Raiskumkroga līdz Stalbei ir rekonstruēts un trešdien arī tika svinīgi atklāts.



Auciemietis Dzintars Zellis ikdienā brauc pa visu Latviju. “Zinu, kādi ir ceļi. Šim ceļam bija ielāps uz ielāpa, beidzot tas atjaunots. Tā kā māja atrodas tuvu ceļam, tagad tas ir klusāks, garāmbraucošās kravas mašīnas negrab, kā bija, kad brauca pa nelīdzeno asfaltu,” pastāsta Dz.Zellis.



Būvdarbus SIA “ACBR” sāka pērn maija vidū. 13 kilometru garumā pilnībā pārbūvēta ceļa sega un divās kārtās ieklāts asfaltbetons. Uzlaboti ceļa ģeometriskie parametri – ir mazāk pauguru, lēzenāki kļuvuši kāpumi un kritumi, līdz ar to ceļš kļuvis labāk pārredzams. Pārbūvēti arī 18 citu autoceļu pieslēgumi un 12 autobusu pieturvietas, četrās no tām uzstādīti paviljoni. Ceļa 23. kilometrā atjaunots tunelis – dzīvnieku caurdzītuve. Bīstamajos posmos ierīkotas drošības barjeras, kopā piecu kilometru garumā, uzstādīts arī cits ceļa aprīkojums, ieklāts horizontālais marķējums.

“Pērn galvenie bija zemes darbi, būvējām arī caurtekas un veicām grunts stabilizāciju. Pavasarī pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākām būvdarbus – šogad vairāk asfaltējām, klājām ceļa horizontālos apzīmējumus. Ceru, ka, pateicoties uzlabotajai infrastruktūrai, Pārgaujā attīstīsies uzņēmējdarbība,” svinīgajā atklāšanā teica SIA ACBR valdes priekšsēdētājs Kaspars Kalniņš un pateicās iedzīvotājiem gan par iebildumiem, gan par uzslavām. Latvijas Valsts ceļi (LVC) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis, tāpat Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs atgādināja, ka Straupes, Stalbes un Raiskuma iedzīvotāji, arī cēsnieki gadiem runāja par ceļa kritisko stāvokli, tika savākti 3000 ceļa lietotāju paraksti, lai to atjauno. Viņu neatlaidību un uzstājību nevarēja nesadzirdēt. M.Lazdovskis arī uzsvēra, ka ceļi nebeidzas pie Rīgas un ceļi nav tikai lielceļi. Jo tālāk no Rīgas, jo cilvēkiem tie svarīgāki, viņi novērtē labu ceļu, lai cik arī tas būtu nozīmīgs plašākā mērogā.

SIA “Projekts 3” projektētājs, autoceļa Stalbe – Cēsis pārbūves projekta autoruzraugs Valters Balka šī ceļa atjaunošanas darbu gaitu salīdzināja ar Olimpisko spēļu ciklu, jo 2020. gada nogalē sākās pārbūves projekta izstrāde un tagad tā ir pabeigta. “Bija daudz šķēršļu un līkumu. Lielākais izaicinājums bija ceļa purvainie posmi, kur tagad tika veikta dziļā grunts stabilizācija. Ir projektētājs, pasūtītājs, būvnieks un būvuzraugs. Kad visi strādā kopā, sadarbojas un ir viens mērķis, rezultāts ir labs,” uzsvēra V.Balka.

“Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģionālās nodaļas vadītājs Juris Priednieks atgādināja, ka katrs atjaunotais ceļa posms arī finansiāli ir ieguvums, jo naudu, kas tika tērēta nepārtrauktam bedrīšu remontam, varēs izmantot lietderīgāk. “Tie, kuri brauc ikdienā, vislabāk jūt, kā mainījusies braukšana,” bilda J.Priednieks.



Svinīgajā atklāšanā asfalta līdzenumu izmēģināja Cēsu Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs “Kande” dejotāji. Vairākiem no viņiem tā nebija vien kārtējā uzstāšanās. Marija Trezune dzīvo Raiskuma pagastā. “Tas nav ceļš tikai mums, kuri to izmanto katru dienu, bet ieguldījums arī novada attīstībā. Ir prieks braukt pa labu ceļu, kuru katru nedēļu neremontē, kura segumā ik dienu neparādās jaunas bedres,” sacīja M.Trezune un uzsvēra, ka ir pagodināta, dejojot un priecējot tos, kuri gādāja, lai ceļu Stalbe – Cēsis atjauno. “Svinīgais brīdis pie lentes, pasniedzot šķēres, ir skaists mirklis,” bilda raiskumiete.



Filips Rasmusens dzīvo starp Raiskumu un Auciemu. “Katru dienu pa šo ceļu braucu uz skolu un mājās. Nupat saņēmu autovadītāja tiesības, varēšu braukt pa labu ceļu,” saka jaunietis. Marija un Filips dejoja arī tad, kad atklāja Rāmnieku tiltu pār Gauju. “Arī tas ved uz Raiskumu. Tā kā esam bijuši klāt pagasta attīstībai nozīmīgos brīžos,” uzsvēra Filips.



Cēsniecēm Inai un Vinetai gandarījums liels un pašsaprotams: “Cēsniekiem beidzot atklāts ceļš uz jūru un Ungura ezeru!”



Braucējiem pie jaunā ceļa vēl jāpierod, jāseko spidometram, jo ātri var ieskrieties un pat negribot pārsniegt atļauto braukšanas ātrumu. Autoceļa Stalbe – Cēsis pārbūvē ieguldīti 10 218 308 eiro.



Cēsu novada valsts ceļos šogad notiek vēl divi lieli būvdarbi. Turpinās Vidzemes šosejas posma no Melturiem līdz Rīdzenei rekonstrukcija, kur darbus pabeigs tuvākajā laikā. Savukārt Zosēnu pagastā kopš maija būvē jaunu tiltu pār Gauju uz vietējā autoceļa Drustu stacija – Zosēni. Ir iebetonēts tilta laidums un pabeigta konstrukciju betonēšana. Jauno laidumu spriego, izbūvē izolāciju un asfaltbetona segumu gan uz tilta, gan tā pieejās ap 20 m uz katru pusi. Tilta brauktuve būs septiņus metrus plata ar divām braukšanas joslām. Lai nodrošinātu līdzvērtīgu braukšanas komfortu starp Melnbāržiem un Gaujas tiltu, 200 metru posmā jau veikta seguma izlīdzināšana un ieklāta divkārtu virsmas apstrāde. Zosēnu pusē pie tilta ceļam atjauno grants segumu.