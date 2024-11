Sintētiskās narkotikas miljons eiro vērtībā un marihuāna burkā

Narkotisko vielu piegāžu tīklu un nelegālo ražotņu atklāšana ir nemainīga policijas darba aktualitāte. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē šogad par narkotisko vielu nelikumīgu apriti ierosināti 69 kriminālprocesi un atklātas divas marihuānas audzētavas.

Oktobra nogalē Vidzemes reģiona pārvaldes Kriminālpoli­ci­jas birojs sadarbībā ar Valsts policijas Speciālo uzdevumu bataljona 5. taktisko nodaļu, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Kinoloģijas nodaļas inspektoriem un Valsts policijas Kinoloģijas nodaļas dienesta suņiem īstenoja plaša mēroga operāciju, kuras laikā aizturētas trīs personas aizdomās par narkotisko vielu apriti. Policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Zane Vaskāne informē, ka operācijas gaitā atklāta nelikumīga sintētisko narkotisko vielu ražotne Ogres novadā un izņemti vismaz 53 kilogrami amfetamīna, kā arī citas narkotisko vielu ražošanai nepieciešamas iekārtas un ķīmiskas vielas. Izmeklēšana kriminālprocesā turpinās.

Ekspertu vērtējumā izņemtā amfetamīna aptuvenā tirgus vērtība pārsniedz vienu miljonu eiro.



Sākotnēji Valsts policija aizturēja trīs vīriešus – vienu 1997. gadā dzimušu un divus 1987. gadā dzimušus. Aizdomās turamā statuss šajā lietā piemērots vienam no 1987. gadā dzimušajiem, kurš jau iepriekš bijis policijas redzeslokā.



Par notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 253.1 panta 3. daļas par narkotisko vielu neatļautu glabāšanu realizācijas nolūkos lielā apmērā. Par tādu pārkāpumu likumā paredzēts sods – brīvības atņemšana no pieciem līdz 15 gadiem, ar mantas konfiskāciju vai bez tās, kā arī probācijas uzraudzība līdz trim gadiem.



Oktobrī arī Cēsīs aizturēts autovadītājs, kurš mašīnā veda stikla burku ar marihuānu. Policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirkņa reaģēšanas nodaļas amatpersonas Cēsīs, Valmieras ielā, aizturēja 2006.gadā dzimušu jaunieti, kurš vadīja transportlīdzekli “VW Passat” bez vadītāja apliecības un automašīnā glabāja nezināmas izcelsmes vielu. Jaunietis skaidroja, ka transportlīdzekli sev uzdāvinājis uz 18. dzimšanas dienu. Automašīnā atradās vēl četras personas.



Turpinot pārbaudi, vadītājs mēģināja atbrīvoties no stikla burkas, kas atradās spēkrata salonā, to izmetot no automašīnas. Taču, veicot notikuma vietas apskati, stikla burku ar zaļganbrūnas krāsas augu valsts izcelsmes vielu atrada. Automašīnas vadītājs norādīja, ka tā ir narkotiskā viela — marihuāna, un mēģinājis atbrīvoties no pierādījumiem, lai izvairītos no atbildības par narkotisko vielu pārvadāšanu un glabāšanu.

Par notikušo ir uzsākts kriminālprocess, tiek veikta izmeklēšana, lai noteiktu vielas izcelsmi un raksturu. Valsts policija turpina uzraudzīt sabiedrisko kārtību un aicina iedzīvotājus ziņot par jebkādām aizdomīgām darbībām vai pārkāpumiem, kas var apdraudēt sabiedrības vai ceļu satiksmes drošību.