Divas personas Vidzemē tiek apsūdzētas zādzībās un nelikumīgā šaujamieroču glabāšanā

2024.gada 19. augustā Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirknis nodeva Vidzemes prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesu, kurā iesaistītas divas iepriekš tiesātas personas, kuras tiek apsūdzētas svešas kustamas mantas slepenā nolaupīšanā (zādzībā) un mantas tīšā bojāšanā.

Laika posmā no 2023. gada 26. februāra līdz 2024. gada 8. aprīlim šīs personas grupā izdarīja septiņas zādzības no īpašumiem Madonas un Gulbenes novados. Turklāt katra no personām atsevišķi izdarīja vēl divas zādzības no īpašumiem. Viena no personām arī bez atbilstošas atļaujas iegādājās un savā faktiskajā dzīvesvietā nelikumīgi glabāja šaujamieroci un tā munīciju.

Abas personas tika aizturētas kriminālprocesa ietvaros, un tām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Izmeklēšanas gaitā daļa no nozagtajām mantām tika atgūtas un atgrieztas to likumīgajiem īpašniekiem.

Vidzemes prokuratūrai nodots kriminālprocess par kriminālvajāšanas uzsākšanu pret minētajām personām.

Valsts policija atgādina iedzīvotājiem būt uzmanīgiem, aizsargāt savus īpašumus un ziņot par jebkādām aizdomīgām darbībām tiesībsargājošajām iestādēm.