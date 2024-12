Pagatavot gardu un veselīgu maltīti no vietējām izejvielām

“Ko celsim galdā skolas pusdienās?” Ar tādu jautājumu pie Cēsu novada vispārizglītojošo skolu audzēkņiem vērsās Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību. Konkursā skolēnus aicināja iesūtīt receptes ēdieniem, kādus vēlētos ēst skolā pusdienās un kuru gatavošanai izmanto Vidzemē audzētus un ražotus produktus.



“Mērķis bija veicināt veselīgas ēšanas paradumus skolās un tajā līdzdarboties arī pašiem skolēniem,” stāsta novada pašvaldības Vides un klimata neitralitātes nodaļas Vides attīstības projektu vadītāja Zane Pīpkalēja. “Konkurss arī bija kā aicinājums veidot bioreģiona nākotni kopā ar bērniem un jauniešiem. Balvā veiksmīgajiem bija ciemošanās un pusdienas Pavāru mājā Līgatnē un bioreģionā ražotu veselīgo uzkodu komplekts.”



Vieni no uzvarētājiem konkursā bija Cēsu Jaunās skolas audzēkņi. “Konkursā piedalījās 4., 5., 6.klašu skolēni. Veiksmīgi startēja visas klases. Konkursa nolikums paredzēja, ka klase iesniedz pusdienu ēdiena recepti, kuras pamatā izmantoti Latvijā, īpaši bioreģionā, audzēti un ražoti pārtikas produkti. Skolēniem ļoti patīk gatavot ēst, tāpēc kādā novembra nedēļā skola smaržoja katru dienu. Konkursa ietvaros mūsu skolas virtuvē skolēnu rokām tapa karamelizēti sīpoli ābolu sīrupā, krāsnī ceptu dārzeņu mērce, pupiņu tako un klasika – biešu zupa. Ēdienus gatavoja, recepti pierakstīja, ēda un novērtēja paši skolēni, un tālāk jau es sūtīju pieteikumus konkursam,” pastāsta Cēsu Jaunās skolas dizaina un tehnoloģiju skolotāja Šarlote Baškevica. Viņa atzīst, ka iegādāties vietējos, ekoloģiskos produktus no mājražotājiem un zemniekiem Cēsu apkārtnē nemaz nav tik viegls uzdevums, sevišķi, ja cilvēks nav ieradis to darīt un nezina, kur vispār meklēt pieejamos avotus.



“Tā kā pati esmu aktīva “Tiešās pirkšanas pulciņa” dalībniece, man ir jau daudz pazīstamu, ar kuriem varējām sarunāt produktu piegādi.”



Skolotāja pastāsta, ka 4. un 5.klašu skolēniem receptes ieteikusi viņa, domājot, lai katrs būtu iesaistījies procesā. “6.klases skolēni paši nāca klajā ar priekšlikumu ēdienam, un mani priecīgi pārsteidza ierosinājums gatavot biešu zupu,” atzīst skolotāja. “Ir prieks par katru reizi, kad varam sagādāt bērniem kādu jaunu, nepieredzētu pieredzi, vai tas būtu kvalitatīva koncerta apmeklējums, ceļotāja dalīšanās ar pārgājiena stāstu, vai kā šī konkursa rezultātā – pusdienas “Michelin” novērtētā restorānā skaistajā Līgatnē, Pavāru mājā. Katra iziešana ārpus skolas sienām bagātina bērnu skatījumu uz pasauli un atklāj iespējas, kur kāds no viņiem var saredzēt sevi nākotnē.”



Viesojoties Pavāru mājā, bērniem bija iespēja uzzināt par restorāna un ēkas vēsturi, dārzu, kopienas siltumnīcām, Latvijas dzelteno kāli un skābo ķirsi, kā arī izrakt nepazīstamo, bet kraukšķīgo topinambūru.

“Vēlāk restorānā bērni nodevās sarunām par ēdieniem un dzērieniem, gaidāmo klases vakaru, putnu zīmējumiem pie sienas. Visus priecēja sirsnīgā apkalpošana un atmosfēra un gards un veselīgs ēdiens,” tā Š.Baškevica. “Lai arī daudziem šī bija pirmā īstā restorānu pieredze, bērni jutās un uzvedās lieliski, uzklausīja šefpavāra Ērika Dreibanta ieteikumu nekad neēst to, kas negaršo, bet vienmēr pagaršot jaunas un neiepazītas garšas, tā pamazām pierodot pie ēdienu dažādības.”



Konkurss organizēts, piedaloties “Interreg” projektā “We Make Transition”. Pavasarī rīkotajās koprades darbnīcās par bioloģiskās pārtikas patēriņa veicināšanu šī ideja par skolu ēdināšanu guva lielāko atbalstu.