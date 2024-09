Līvu bērnudārza audzēkņi, gatavojot stāstījumu citiem, mācījušies arī paši

Sākot jauno skolas gadu, Līvu pirmsskolas izglītības iestāde Vaives pagasta Krīvos pacēla starptautiskā projekta “Say Hello to the World” (Saki sveiki pasaulei) karogu, kas vēsta – šī pirmsskola ir ieguvusi “Toleranta bērnudārza” augstāko pakāpi.

Tas ir novērtējums par dalību “Say Hello to the World”, kura mērķis ir bērniem no mazotnes veidot izpratni par kultūru un tradīciju dažādību un prasmi to pieņemt, iecietību pret atšķirīgo.

Pirmsskolas grupiņas “Bitītes” 16 bērni, trīs līdz četrus gadus veci, aizvadītajā mācību gadā ik mēnesi attālināti tikās ar draugiem no Slovēnijas bērnudārza. Latviešu un slovēņu bērni katrai reizei rūpīgi gatavojās, lai tālos draugus iepazīstinātu ar sevi, ar dzimto vietu, tās tradīcijām.



Kopā ar skolotāju Mariku Rozīti “Bitītes” audzēkņi tālajiem vienaudžiem gatavoja prezentācijas par pieciem tematiem: es pats; es un mans bērnudārzs; es un mana ģimene; es un mana pilsēta; es un mana valsts. Bērni mācījās, kā stāstīt par sevi, apguva pirmās frāzes angļu valodā. “Cik mazie bija lepni, kad varēja angliski pateikt, kā viņus sauc,” stāsta M.Rozīte. Aizraujošs bijis temats “Es un mana ģimene”, kur piedalījās arī bērnu vecāki. Šai prezentācijai gatavots katra mazā projekta dalībnieka ģimenes profesijas koks. Gatavošanās sakritusi ar pirmsskolas darba kārtībā paredzēto ģimenes mēnesi, tāpēc izvērtusies īpaši daudzveidīga. “Vecāku mēnesis vienmēr ir saistošs. Pie mums bijuši policisti, neatliekamās palīdzības mediķi, bijusi šuvēja, kas pat rādīja, kā pareizi sašūt vīles. Bērniem ir interese un lepnums, un, protams, arī bija prieks ar profesiju koku iepazīstināt projekta partnerus,” saka Līvu pirmsskolas vadītāja Antra Gabranova.



Lai stāstītu par savu dzimto pusi slovēņu bērniem, “Bitītes” audzēkņiem vispirms bija daudz jāuzzina pašiem. “Izrunājām, kur katrs dzīvo, grāmatā skatījām, kādas svarīgas vietas ir Cēsīs. Bija arī vairāku bērnu fotogrāfijas, kur katrs redzams savā mīļākajā Cēsu vietā, dažs pie pils, cits citur. Runājām par pilsētas svētkiem, kā cēsnieki tiem gatavo karodziņus. Tāpat, veidojot tematu par Latviju, vispirms bērni daudz apguva paši- gan himnu, gan to, kā tās laikā jāuzvedas. Runājām par valsts karogu, ģerboni. Lielajā pasaules kartē meklējām Latviju, bet Latvijas kartē Cēsis,” stāsta M.Rozīte un piebilst, ka, īstenojot projektu, bērniem mācītas arī vecumam atbilstošas digitālās prasmes. Savukārt slovēņu bērnudārza audzēkņu stāstījumos iepazīts, kā dzīvo bērni šajā Cen­trāleiropas valstī, kādas tur tradīcijas.



“Attālinātās tikšanās vienmēr ļoti gaidījām, bērni bieži prasīja, kad ekrānā būs nākamā saruna. Protams, katra puse runāja savā valodā, skolotājas veica tulku darbu. Un tas viss mācību gada garumā izvērtās par interesantu piedzīvojumu,” saka M.Rozīte un uzsver, ka projekta īstenošanā iesaistījās un atbalstu sniedza kolēģi: skolotāja Gunta Jansone, mūzikas skolotājs Ivars Rausis un auklīte Ilze Ceple.



“Darbs padarīts veiksmīgi, apliecinājums ir “Tolerantā bērnudārza” karogs, kas turpmāk plīvos pie mūsu pirmsskolas. Šis novērtējums tiešām bija burtiski jāizcīna, tas nav ikdienas darbs, tā ir papildu slodze, gan padziļināti strādājot ar bērniem, gan nodrošinot attālinātās tikšanās. Divas reizes pat neizdevās saslēgties tiešsaistē, taču izrādījās, ka tehniskas problēmas ir Slovēnijas pusē, un mums atļāva izdarīt visu plānoto un sagatavoto citā laikā. Ļoti novērtēju Marikas darīto, viņas atbildību. Vajadzēja gan Mariku mazliet iedrošināt, bet, kad viņa ķeras klāt, rezultāts būs. Ma­nuprāt, augsto novērtējumu saņēmām tāpēc, ka pati skolotāja projektā darbojās ar interesi, ne velti saņēma arī projekta mentores nosaukumu, un tāpēc interesanti bija arī bērniem,” vērtē Līvu pirms­skolas vadītāja Antra Gab­ranova.



Līvu bērnudārzs “Say Hello to the World” piedalījās otro reizi. 2021.gadā pirmsskola saņēma diplomu par tolerantas pirmsskolas titula iegūšanu.