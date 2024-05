Vai pilsētas vizītkarte

“Druva” rakstīja par Bagāžnieku tirgu. Patiesi, jauks pasākums. Šosestdien būs Stādu tirgus, un nevaru aizmirst to pavasari, kad nabaga tirgotāji bedrēs, kas pēc lietus bija pilnas ar ūdeni, meta kartona gabalus, lai pircēji var pieiet pie viņiem. Pircējam šajā tirgus placī jāskatās, kur liek kāju, nevis ko kurš tirdzinieks piedāvā. Uz šādiem tirgiem brauc arī no citiem novadiem, ir kauns skatīties, kā cilvēki laipo starp bedrēm. Tirgus taču ir Cēsu vizītkarte. Vismaz pirms gadiem runāja, ka nekur Vidzemē nav tāda tirgus. Tagad nesaprotu, kādā nozīmē,” pārdomās dalījās Velta no Priekuļiem.