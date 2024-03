"Druva" noskaidro. “Latvijas Pasts” nepiegādā Cēsu novada pašvaldības izdevumu

“Mēs, vecpiebaldzēni, kas dzīvo Greiveros, šomēnes neesam saņēmuši pašvaldības izdevumu “Cēsu Novada Vēstis”. Gaidām jau ilgāku laiku, bet kā nav, tā nav. Kāpēc “Latvijas Pasts” kavējas ar piegādi?” redakcijā ar šādu jautājumu vairākkārt vērsās kāda vecpiebaldzēniete.



“Latvijas Pasta” Vidzemes reģionā vadītāja Gunita Tomsone paskaidroja, ka no 1.marta “Latvijas Pasts” vairs neizplata Cēsu novada pašvaldības izdevumu. Viņa pastāstīja, ka uzņēmumā martā vērsušies diezgan daudz novada iedzīvotāju, kas pastkastītē nav saņēmuši vietvaras izdevumu. “Mēs paskaidrojam, ka par to jāziņo pašvaldībai,” teica G.Tomsone.

“Druva” Elektronisko iepirkumu sistēmā pārliecinājās, ka Cēsu novada dome līgumu par izdevuma “Cēsu Novada Vēstis” izplatīšanu noslēgusi ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “RELLER”, kas reģistrēta Rīgā. Līgumā paredzēts, ka “Cēsu Novada Vēstis” tiek piegādātas pastkastītēs ne ilgāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc tam, kad izdevumu saņem izplatītājs. Līgumā paredzētā pakalpojuma izpilde jānodrošina divpadsmit mēnešus no tā spēkā stāšanās brīža. Kopējā līguma cena -71 280 eiro bez PVN.