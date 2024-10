Volejbolā latiņa pacelta augstāk

Ar pirmajām spēlēm sākusies Vidzemes volejbola līgas jaunā sezona, kas tomēr citāda nekā iepriekšējā. Komandas piedalās ne tikai cīņā par Vidzemes līgas medaļām, bet arī par Latvijas čempionāta Reģionālās līgas godalgām.

Pēc iepriekšējās sezonas jau rakstījām par gaidāmajām pārmaiņām, nu tās realizētas dzīvē. Reģionālā līga sadalīta četrās divīzijās – Kurzeme, Vidzeme, Zemgale, Latgale -, katrā izspēlē viena vai divu apļu turnīru atkarībā no pieteikto komandu skaita. Cīņai par reģionālās līgas čempionāta medaļām kvalificēsies katras divīzijas četras labākās vīriešu un četras labākās sieviešu komandas.

Vidzemes divīzijas koordinators ir sporta klubs “IVI”, kas iesāka Vidzemes līgas ideju. Kluba pārstāvis Igors Pupurs, satikts jaunās sezonas pirmajās spēlēs, kas risinājās Cēsīs, neslēpj, ka satraukums ir, jo šis ir arī Latvijas čempionāts: “Esam latiņu pacēluši augstāk, ir lielāka atbildība, jo viss notiek pēc valsts čempionāta noteikumiem, prasībām. Koma­n­dās var būt tikai licencēti spēlētāji, tiesneši ir nacionālās kategorijas. Tas ir ļoti būtiski, jo labs tienesis ir puse no labas spēles. Tas palīdz arī spēlētājiem audzēt pieredzi. Viss ir nopietni, bet esam tam gatavi.”



Jau Vidzemes volejbola līgas pirmā sezona pierādīja, ka klubs turnīra organizatoriskajai pusei pievērš lielu uzmanību un to novērtē arī komandas no tālākiem novadiem, piesakoties šī gada turnīram. Ja pērn Vidzemes līgā spēlēja četras sieviešu un desmit vīrieši komandas, šogad jau astoņas dāmu un 12 vīriešu.

“No visām Reģionālās līgas divīzijām mums komandu skaits ir vislielākais,” saka I. Pupurs. “Priecē, ka pie mums vēlas startēt ne tikai Vidzemes komandas, ir arī no Jēkabpils, Balviem. Spēles notiks pēc sabraukuma principa, tās būs Jēkabpilī, Valmierā, iespējams, Gulbenē, bet bāzes vieta būs Cēsīs, kur spēles notiks bieži.”



Sieviešu komandas izspēlēs divu apļu turnīru, vīri – vienu, lai noskaidrotu tās četras, kas turpinās cīņu par Reģionālās līgas medaļām. Taču šīs komandas varēs turpināt spēles arī Vidzemes līgas izslēgšanas turnīrā, komandām ir iespēja tikt pie diviem tituliem – Vidzemē un valstī. “Jau tagad var teikt, ka šogad komandu līmenis būs augstāks nekā pērn. Ja pērn no Valmieras, Alūksnes bija pa divām komandām, šogad katru pilsētu pārstāv viena apvienotā komanda, jo spēlētāji apzinās, ka likmes augušas. Tas spēles padarīs tikai interesantākas,” saka I.Pupurs.



Jauno sezonu pirmās ievadīja vīriešu komandas. Pirmajā sabraukumā piedalījās astoņas komandas, katra aizvadot pa divām spēlēm. Cēsu SK “FONO” sezonu sāka ar divām uzvarām, 3:0 (25:13; 25:16; 25:14) pret Madlienas komandu un 3:0 (25:22; 25:21; 25:16) pret “Mazsalaca/ Ramata”.



Uzvaras svinēja arī Valmieras volejbolisti, kuri ar 3:1 ( 25:12; 25:11; 30:32; 25:18) pārspēja Cēsu Sporta skolu un ar 3:0 (25:13: 29:27; 25:17) Madlienas komandu. Kokneses komanda “Metriņš” ar 3:0 (25:22; 25:14; 25:11) pārspēja Valmieras Sporta skolu un ar 3:0 (25:21; 25:20; 25:21) komandu “Mazsalaca/ Ramata”. Divas uzvaras arī Alūksnes volejbolistiem, vispirms pret CPSS (25:20; 25:23; 25:19), pēc tam pret Valmieras sporta skolu (25:21; 25:4; 25:14).



Otrajā dienā laukumā devās arī sieviešu komandas, aizvadot sešas spēles. VK “Gulbene”/ Gulbenes BJSS ar 3:0 (25:13; 25:16; 25;9) pārspēja “IVI-2” komandu; “IVI-1” ar 3:2 (25:23; 17:25; 15:25; 28:26; 15:13) uzvarēja komandu “Lazdukalns”; “IVI-2” ar 3:0 (25:17; 25:14; 25:10) pieveica Valmieras Sporta skolu; Jēkabpils volejbolistes piecu setu cīņā 23:25; 25:17; 25:18; 23:25; 15:11 pieveica Valmieras komandu; Gulbenes komanda ar 3:1 (25:14; 18:25; 25:19; 25:14) pārspēja Jēkabpils komandu; un “Lazdukalns” ar 3:0 (25:4; 25”9; 25:11) pārspēja Valmieras Sporta skolu.



Vidzemes līga/ Reģionālā līga startējusi, bet klubs “IVI” jau sācis gatavoties arī zvaigžņu spēlēm, kas notiks nākamā gada 1.martā. Ja pērn tajā piedalījās tikai Vidzemes līgas vīru izlase, šogad zvaigžņu spēle būs arī dāmām. Šobrīd ir ieceres, ka sieviešu izlase spēlēs pret Latvijas U19 izlasi, bet vīri pret Latvijas izlases veterāniem.