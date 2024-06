Vienas kļūdas cena

Mūsu orientieristam Aināram Drozdam līdz uzvarai pietrūka piecas sekundes

Latvijas kausu izcīņā orientēšanās sportā aizvadīts 11. un 12.posms, un var teikt, ka sezonas ekvators pārvarēts, jo kalendārā ir 22 posmi.

Aizvadītās nedēļas nogalē sportisti tikās Smiltenes novadā, kur notika Mazās balvas izcīņa. Pirmajā dienā orientieristi sacentās vidējā distancē, otrajā – garajā, uzvarētājus nosakot divu dienu kopvērtējumā. Īpaši intriģējoši notikumi risinājās vīriem elites grupā, kur cīņā par uzvaru iesaistījās arī komandas “Meridiāns OK/ CPSS” pārstāvis Ainārs Drozds. Pirmajā dienā pārāks bija Ainārs, tuvāko sekotāju Kristapu Jaudzemu no Saldus apsteidzot tieši par minūti. Diemžēl otrajā sacensību dienā nosargāt šo pārsvaru neizdevās, konkurents distances gaitā arvien vairāk to sadeldēja, līdz viena A. Drozda pieļautā kļūda izrādījās uzvaras vērtībā. Divu dienu summā Saldus orientierists bija pārāks par nieka piecām sekundēm, atstājot “Meridiāns OK/ CPSS” sportistu otrajā vietā.



Uz goda pjedestāla trešā pakāpiena viņa kluba biedrs Edvards Zvirgzdiņš, kurš abās distancēs uzrādīja trešo labāko laiku. Seš­nieku noslēdz Jānis Saulītis.



Ainārs Drozds sarunā ar “Druvu” neslēpj rūgtumu par distancē pieļauto kļūdu, kas izšķīrusi zelta medaļas likteni: “Nepareizi nolasīju karti, pēc skatītāju punkta man bija jāskrien uz 22. kontrolpunktu, bet sāku skriet uz 25., pilnīgi pretējā virzienā. Skrēju un vienā brīdī sapratu, ka skrienu nepareizi. Tā minūte tur arī bija atstāta. Turklāt tas bija netālu no finiša, kad atgūt zaudēto ļoti grūti, arī spēki atstāti distancē un kāpināt ātrumu neiespējami. Tāds ir sports, un orientēšanās ir gluži kā biatlons, arī tur vari ātri slēpot, bet, ja nesašausi visus mērķus, augsts rezultāts nebūs. Mežā var skriet ātri, bet, ja kļūdīsies, meklējot kontrolpunktu, uz augstām vietām var necerēt, lai gan otrā vieta nebūt nav peļami! Mēs ar Kristapu vismaz sagādājām aizraujošus brīžus skatītājiem, kuri varēja sekot līdzi notikumiem distancē ar GPS palīdzību.”



Jautāts par minūti, kas viņam bija plusā pēc vidējās distances, Ainārs norāda, ka viena minūte garajā distancē nav nekāds lielais pārsvars, tas arī atkarīgs, cik spēcīga konkurence: “Vidējā distancē tas varbūt ir kaut kāds handikaps, bet garajā – principā nē. Skrien un apzinies, ka katra kļūda var maksāt daudz, un to arī izbaudīju.”



Stāstot par apvidu, kurā notika sacensības, Ainārs saka, ka šis bija viņa apvidus: “Sacensības notika Raunas pusē, tur reljefs, apvidus līdzīgs kā “Meridiāna” seri­ālā, kur ir kalni, lejas, purvi. Tas nav skrienamais apvidus, tieši tāds man patīk. Nepatīk gludie Pierīgas meži, kur daudz nosaka ātrums, labāk, lai apvidus ar izaicinājumiem.”



Godalgotas vietas mūsējiem arī citās grupās. Visjaunākajā – V8 – grupā otrajā vietā Mārcis Butāns. V10 grupā abas dienas ātrāko laiku uzrādīja Reinis Palsis, pārliecinoši uzvarot arī kopvērtējumā. Tikpat pārliecinoša uzvara Teodoram Rebinovam V14 grupā, bet 5.vietā Krišjānis Platacis.



Jau ierasti labi rezultāti šajā sezonā V16 grupā, un Smiltenes Mazā balva nebija izņēmums. Uz goda pjedestāla diviem augstākajiem pakāpieniem brāļi Grau­dumi, ātrākais abās dienās bija Jēkabs, svinot uzvaru kopvērtējumā, bet aiz viņa Miks. 4.vietā Edvarts Rebinovs, kuram ne pārāk sekmīga bija pirmā sacensību diena.



Uzvara mūsējiem arī V18 grupā, kur triumfēja Atis Dub­rovskis. V35 grupā otrais Raitis Bērziņš, V55 grupā sestais Juris Lūsītis. V60 grupā uzvarētāja godā Marts Kūlviks, V65 grupā 5.vietā Gatis Skrastiņš, bet V70 grupā uzvarēja Uldis Alksnis. Trešais šajā grupā Uldis Saulītis.



S12 grupā no brāļiem neatpalika Madara Grauduma, kura pēc trešās vietas pirmajā dienā ļoti pārliecinoši startēja otrajā, kopvērtējumā svinot uzvaru ar gandrīz piecu minūšu pārsvaru pār otrās vietas ieguvēju. Trešajā vietā Laima Grandāne.



S16 grupā trešajā vietā Lauma Jānelsiņa, S20 grupā otrā Rūta Dāboliņa, S21B grupā 4. Maija Medne, bet S55 grupā otrajā vietā Inese Boze.



Jau šovakar Ķiržu ezera apkaimē Straupes pagastā tradicionālās kluba “Meridiāns” rīkotās nakts stafetes “Mēness-2024”. Šīs sacensības orientieristiem ir kā pēdējā spēku pārbaude pirms došanās uz Somiju, kur nākamās nedēļas nogalē notiks pasaulē lielākais stafešu skrējiens “Jukola”, kas šogad norisināsies jau 75. reizi. Savu dalību pieteikušas arī desmit “Meridiāns OK” komandas, sešas vīriešu konkurencē, četras – sieviešu.