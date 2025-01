Veiksmīga debija

Cēsu Sporta skolas biatloniste Estere Volfa debitējusi Pasaules kausā biatlonā. Sprintā viņu pievīla šaušana, jo nesašauti palika pieci mērķi, rezultātā tikai 76.vieta 97 dalībnieču vidū. No iekļūšanas iedzīšanas sacensībās Esteri Šķīra 30 sekundes. Var atzīmēt, ka slēpošanas ātrumā viņai 56.labākais laiks, Estere bija ātrāka arī pār māsām Sanitu un Sandru Buliņām, kurām attiecīgi 69.un 72.laiks. Taču abām labāk veicās šaušanā, kas Sandrai ļāva ieņemt 52., bet Sanitai – 54.vietu.



Izlases treneri deva Esterei iespēju startēt 1+1 stafetē, kur kopā ar Renāru Birkentālu viņi 25 komandu konkurencē izcīnīja augsto 10.vietu. Pirmajā posmā R.Birkentāls izmantoja divas rezerves patronas, otrajā etapā Estere izmantoja trīs rezerves patronas (divas – guļus šaušanā, vienu – stāvus). Trešajā Renāram atkal divas rezerves patronas, un noslēdzošajā posmā Estere devās 11.vietā. Guļus šaušanu viņa veica nekļūdīgi, no šautuves izslēpojot 7.vietā, diemžēl stāvus šau­šanā nācās veikt vienu soda apli, pēdējā aplī viņa devās kā 10. Šo vietu arī izdevās nosargāt. No Čehijas komandas, kas iztika bez soda apļiem un finišēja 9.vietā, Latvija atpalika 17,9 sekundes, bet no uzvarētājiem – Somijas dueta – gandrīz divas minūtes.



Šajā sezonā pāru stafetē tas ir Latvijas labākais panākums, jo pirmajā posmā šajā stafetē startēja Baiba Bendika un Andrejs Rastorgujevs, un viņi ierindojās 13.vietā.



Tikmēr Latvijas vadošā biatloniste Baiba Bendika, kurai šajā sezonā nesokas ar šaušanas precizitāti, aizvadītajā nedēļā startēja IBU kausu izcīņā. Viņai trīs starti, divreiz – sprints, vienreiz – iedzīšana. Pirmajā sprintā viņai 14.vieta, guļus sašauti visi mērķi, bet stāvus ugunslīnijā nesašauti palika trīs. Otrajā sprintā pirmā šaušana atkal precīza, stāvus – divas kļūdas, un finišā 9.vieta, kas ļāva cerēt uz labu rezultātu iedzīšanā. Taču atkal pievīla šau­šanas precizitāte, kopā seši nesašauti mērķi (1+1+2+2), un finišā 13.vieta.