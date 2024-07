Tituli un medaļas sadalītas

Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā, Latvijas čempionātā vieglatlētikā pieaugušajiem, kur reizē tika noskaidroti arī labākie U23 grupā, uz starta stājās arī vairāki Cēsu novada atlēti. Gandrīz visi tika pie godalgām gan pieaugušo grupā, gan U23 ieskaitē.

Jau ierasti teicami startēja trenera Māra Urtāna audzēkņi no “CPSS/ Cēsu Vieglatlētikas klubs” komandas, kopumā izcīnot desmit godalgas. Pirmajā dienā notika sacensības lodes grūšanā, kur vīriešu konkurencē uzvarēja Ralfs Gauja (16,24 m). Kon­­kurence gan vīriešiem ierasti nav pārāk liela, arī šoreiz uz starta stājās tikai četri lodes grūdēji.



Sieviešu konkurencē sektorā devās deviņas sportistes, Luīze Geistarde (13,38 m) bija otrā pieaugušo konkurencē, bet izcīnīja čempiones titulu U23 grupā.



Diska mešanā vīriešiem pārliecinošu uzvaru svinēja M. Urtāna bijušais audzēknis Aleksandrs Volkovs, kurš tagad pārstāv Valmieras Vieglatlētikas klubu. Viņa rezultāts 56,38 m par vairāk nekā desmit metriem pārspēja Artūra Ozola iespēto (45,90 m), kurš uz augstākā goda pjedestāla pakāpiena kāpa U23 grupā. Šis ir A. Ozola jauns personīgais rekords. Trešajā vietā R. Gauja (45,26 m).



Sieviešu konkurencē sudraba medaļa pieaugušo konkurencē un zelta godalga U23 grupā Vinetai Krūmiņai (44,00 m). Vinetai atkal bija zināmas problēmas ar noturēšanos sektorā, ieskaitīti tikai divi no sešiem mēģinājumiem, iespējams, tāpēc viņas rezultāts patālu no personīgā rekorda, kas ir 50,24 m. Trešā vieta pieaugušo konkurencē un otrā U23 ieskaitē L. Geistardei (42,42 m).



Treneris M. Urtāns savējo startus vērtē atzīstami, lai gan, viņa­prāt, Luīzei un jo īpaši Vinetai bija jābūt gatavām cīnīties par titulu arī pieaugušo konkurencē: “Pēdējā treniņā sarīkojām testus, lai redzētu, kas gaidāms, un viss rādīja, ka jābūt labiem rezultātiem. Arī čempionātā iesildīšanās sesijā Vineta meta pie 50 metriem, bet laikam tad sāka pārāk domāt, radās satraukums, un sacensībās vairs tik labi metieni nepadevās. Tomēr kopumā ar visu četru paveikto esmu apmierināts, jo visi iekļuva arī valsts izlasē dalībai Prezidenta balvas izcīņā, kas notiks šīs nedēļas nogalē.”



Skriešanas disciplīnās startēja divi CPSS/ SK “Ašais” dalībnieki, trenera Austra Āboliņa audzēkņi. 800 m distancē U23 ieskaitē sudraba medaļa Robertam Glazeram, kurš kopējā ieskaitē uzrādīja astoto labāko rezultātu. Savā pamata distancē, 1500 m skrējienā, viņam vicečempiona tituls gan pieaugušo konkurencē, gan U23 grupā. Uzvarētājam viņš zaudēja gandrīz piecas sekundes, lai tiktu pie uzvaras, vajadzēja krietni labot personīgo rekordu. Roberts sasniedza savu otru labāko rezultātu šajā distancē, no labākā snieguma atpaliekot par nepilnu sekundi.



Treneris A. Āboliņš pēc Roberta startiem valsts čempionātā savā Facebook profilā ierakstīja: “Zini, no kā man būtu visvairāk bail? Ja šis jaunais cilvēks pazaudētu kaifu no tā, ko dara! Un pazaudētu to enerģiju, kā to dara! Tu jautāsi, kā atšķirt skrējienu ar kaifu no skrējiena ar uzstādījumu – “vajag uzvarēt”? Tas ir absolūti vienkārši – nekad neskriet “kādam” (tētukam, mammukam utt.), bet gan vien sev pašam, ar ātru skrējienu piepildot savu iekšējo pasauli! Robis noskrējis savu vēl vienu valsts čempionātu. Medaļas sakārtas kaklā. Sudrabots šoreiz. Un nemainīgi lepojos! Nemainīgi izbaudu katru treniņu, katru maču! KATRU!” Līdz medaļām neaizsniedzās, bet teicamu pieredzi tik spēcīgā konkurencē guva A. Āboliņa audzēkne Dārta Cipule, startējot abās sprinta distancēs. Jāatzīmē, ka viņai šī bija debija pieaugušo čempionātā, jo viņa tikai pirmo gadu startē U18 grupā. Sprinta distancēs konkurence īpaši liela, bet treneris norāda, ka Dārta visu paveikusi atbilstoši savām spējām, nekādas kļūmes nav pieļautas un gūta svarīga pieredze turpmākajiem startiem.

Medaļnieks. Vidējo distanču skrējējs Roberts Glazers ar izcīnītājam sudraba godalgām valsts čempionātā 1500 m un 800 m distancēs. Par panākumiem gandarīts treneris Austris Āboliņš. FOTO: Guntis Bērziņš