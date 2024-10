Šīs sezonas “Stirnu buks” aizskrējis

Ar sacensībām Madonas Smeceres silā noslēgusies Latvijas populārākā taku skriešanas seriāla “Stirnu buks” šī gada sezona, kopskaitā jau 11.

No marta līdz oktobrim septiņu posmu garumā skrējēji un nūjotāji pulcējās dažādās Latvijas vietās, lai gūtu sacensību gaisotni un, protams, veiktu izvēlēto distanci. Vidēji katrā posmā piedalījās vairāk par trim tūkstošiem dalībnieku, pēdējā uz starta stājās 3061 sportiskas dzīves piekritējs. Šī bija arī pēdējā iespēja izcīnīt punktus kopvērtējumam, jo noslēgumā notika lielā apbalvošana.

Skolēnu čempionātā pirmajā desmitā jau ierasti Kristiāns Ezeriņš no Vecpiebalgas vidusskolas, viņam absolūtajā vērtējumā pēdējā posmā astotais laiks. Lai arī sacensības notika pavisam netālu no mūsu novada, cēsnieku pārstāvniecība skolēnu čempionātā nebija pārāk kupla. To parāda arī sezonas kopvērtējuma ofici­ālais rangs, jo starp pirmajām 20 skolām pēc dalībnieku skaita nav nevienas Cēsu novada skolas. Pirmajā vietā Bauskas Valsts ģimnāzija ar 384 dalībniekiem, 20.vietā – Siguldas Pilsētas vidusskola ar 16 skrējējiem. Protams, ne vienmēr spēks ir skaitā, lai gan, ņemot vērā runāto par jauniešu mazkustīgumu, arī dalībnieku skaits rāda, cik kurš ieinteresēts klāt būšanā skrējienos. “Stirnu buks” lieti noderētu tieši tiem, kuri nav kādā sporta skolu grupā, bet grib izkustēties, jo tiem, kuri trenējas kādā sporta veidā, vasara tāpat ir piepildīta.



Atsevišķās grupās novada skolēnu rezultāti šādi: U10V grupā 7. Kārlis Kalējs (Vecpiebalgas vidusskola); U10S grupā 7. Adele Millere (“Noskrien Cēsis”); U12V grupā 10. Martins Bukovskis (FK “Cēsis”); U14V grupā 2. Kristiāns Ezeriņš (Vecpiebalgas vidusskola); U16V grupā 5. Ernests Skride (DACVĢ); U20V grupā 2. Dairis Mocāns (VTDT).



Individuālajā kopvērtējumā tika ieskaitīti trīs labākie sezonas posmi. U10V grupā 123 dalībnieku konkurencē 7.vietā K. Kalējs (Vecpiebalgas vidusskola); U10S grupā 6.A. Millere (“Noskrien Cēsis”); U12V grupā 8. Gustavs Krieviņš (FK “Vaivīte”); U14V grupā otrais K. Ezeriņš (Vecpiebalgas vidusskola), tikai septiņus punktus atpaliekot no uzvarētāja. U14S grupā 7. Adele Šlēziņa (Cēsu 1.pmatskola/ “Bērz­krogs Auto”); U16V grupā 10. E. Skride (DACV;G); U16S grupā 3. Estere Piksone (Sporta klubs “ASM”).

Kopvērtējumā starp stiprākajām skolēnu komandām 16.vietā “Noskrien Cēsis” jaunie skrējēji.



Cēsu novada skrējēji bija pārstāvēti arī “Strinu buka” ierastajās distancēs. Distancē “Vāvere” V1 grupā 3.vietā Andris Buko­v­skis (FK “Cēsis”).



Distancē “Zaķis” ātrāks par visiem absolūtajā vērtējumā bija Andris Ronimoiss (“Inov8/ Osveikals/ Rieksti”), kuram uzvara arī VZ3 grupā. Sieviešu konkurencē uzvarēja Sandra Grosberga (“True Story”), kurai pirmā vieta arī SZ2 grupā. SZ4 grupā pirmā Anita Ieviņa (Cēsis).



Sezonas kopvērtējumā VZ3 grupā 4.vietā Lauris Veidemanis (“Noskrien Cēsis”), bet SZ4 grupā pārliecinoši pirmā – Anita Ieviņa.



Distancē “Stirnu buks” sezonas kopvērtējumā vīriešu absolūtajā konkurencē sestais Jānis Olen­govičs (“Virsotne/ MARMOT/ Pūpolegles”), viņam 4.vieta VB1 grupā.



Komandu kopvērtējumā pie punktiem tika 60 komandas no 80 pieteiktajām, un “Noskrien Cēsis” ierindojās 18.vietā.



Sezona noslēgusies, bet, kā atzinis tā rīkotājs Rimants Liepiņš: “Kamēr būs tik daudzi “stirnu buki”, kas gatavi doties Latvijas skaistākajās dabas takās, tikmēr mēs kādu laiku vēl tās takas virpināsim!”