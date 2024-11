Saules kalns pievarēts

Pēdējās sacensības slēpotājiem vasaras – rudens sezonā jau vairākus gadus ir “Saules kalna izaicinājums”, ko rīko biedrība “Latloppet” un Cēsu Olimpiskais centrs.

Sacensību norise vienkārša – dalībniekiem trīs reizes jātiek Saules kalnā Olimpiskā centra slēpošanas – biatlona trasē. Vispirms distance jāpārvar skrienot, tad ar rolleriem jāuzslēpo kalnā klasiskā stilā, tad – slidsolī, visus trīs rezultātus rēķinot kopā.



Tas nav viegls uzdevums, arī vasaras sacensību un treniņu sezona bijusi gara un piepildīta, dalībnieku skaits Saules kalna sacensībās ierasti nav liels, bet netrūkst to, kuri grib sevi šādi izaicināt. Sportistu vidū kuplā skaitā Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēkņi, arī citi Cēsu novada sportisti, kā arī viesi no Madonas, Gulbenes, Siguldas, Viļakas, pat no Lietuvas. Absolūti ātrākais pamata distancē trīs disciplīnu kopvērtējumā bija Indriķis Circens (“Team Circeni”) no Viļakas, uzvarot arī V18 grupā, bet otrs labākais rezultāts cēsniekam Niklāvam Eglītim (“All -Round Ski Team/ TRX Cēsis”), tikai 12 sekundes atpaliekot no līdera. Viņš bija ātrākais VE grupā. Jāatzīmē, ka viņi vienīgie visas trīs disciplīnas pamata distancē veica ātrāk par 13 minūtēm. Sieviešu konkurencē ātrākā bija Keita Marcinkēviča no Siguldas.



Kāds tad kājnieku veikums?

S12 grupā uzvara Esterei Čirjevskai no Siguldas, nākamās četras vietas CPSS audzēknēm – Rebekai Martinovai, Martai Brencei, Jasmīnai Treikmanei un Paulai Jaunzemai -, bet aiz viņām Karlīna Kalēja (Kalējbanda/ CPSS).



V12 grupā visās trijās disciplīnās ātrāks bija Otto Gaiss, svinot uzvaru kopvērtējumā. Trešais Jānis Lingarts, ceturtais Rojs Skrastiņš, bet piektais Gustavs Kalējs (Kalējbanda/ CSS).



S14 grupā 2. Sendija Dūmiņa, 4. Zane Salmiņa, 5. Nellija Puriņa (DAKO – Ziemeļvidzeme); V14.grupā 3. Gustavs Bērziņš.



V16 grupā pirmais Ernests Skride, otrais Jēkabs Jonins; S16 grupā pirmā Letīcija Skride. V18 grupā 2. Ernests Jekimovs.



SE grupā 1. Marta Priede; VE grupā 1. Niklāvs Eglītis, 4. Alvis Šķēps (Cēsis). V40 grupā 1. Gatis Graudiņš (Cēsis), 2. Mārtiņš Treikmanis (Priekuļi); S50 grupā dominēja “TRX Cēsis” pārstāves: 1. Žanete Leimane, 2. Dace Krūmiņa – Eglīte, 3. Inguna Eglīte. V50 grupā 1. Mariss Zariņš (“Bērziņi), 2. Uģis Dančauskis (“TRX Cēsis”).



Tagad slēpotāji skatās, vai nelido gulbji, jo pēc ticējuma – pēc dažām dienām vajadzētu būt sniegam, tad varēs nolikt ziemas guļā rollerus un “pamodināt” slēpes, lai mērotu pirmos treniņu kilometrus un gatavotos ziemas sacensībām.