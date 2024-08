Personīgo rekordu vasara

Ar sacensībām Tartu (Igaunija) savu vasaras sezonu stadionos noslēdzis sporta kluba “Ašais” līderis Roberts Glazers.

Ar sacensībām Tartu (Igaunija) savu vasaras sezonu stadionos noslēdzis sporta kluba “Ašais” līderis Roberts Glazers. Te gan skrējējs startēja viņam nedaudz neierastā distancē – 1000 m, bet, kā pats saka, tā bija it kā atgriešanās bērnībā, kad U14 grupā tā bija iecienītākā. Uz Tartu devies, jo bijusi informācija, ka solās spēcīga konkurence, kas vienmēr dzen uz priekšu, un tā arī bijis. Tas ļāva sasniegt jaunu personisko un arī kluba rekordu – 2:26,38, bet ar to bija par maz, lai tiktu uz goda pjedestāla. Šoreiz 4. vieta, zaudējot vien savam Latvijas lielākajam konkurentam 1500m distancē Ņikitam Bogda­novam no Daugavpils un diviem stiprākajiem Igaunijas 800m skrējējiem. Pats sportists atzīst, ka tas bijis interesants piedzīvojums: “Atc­eros, ka U14 čempionātā šī distance likās gara un ilga, bet tagad šķita tik īsa, it kā nemaz nebūtu skriets.” R. Glazera distances ir 800m un 1500m, tāpēc jautāju, vai 1000m vajadzīga atšķirīga stratēģija. Viņš saka, ka ir dažas nianses, kas jāņem vērā: “Nevar skriet 1500m ātrumā, drīzāk 800 tempā, bet arī ne pilnīgi tajā, jāatrod tāds vidus risinājums. Tāpēc tas interesanti un dod jaunas emocijas.” Pirms šīm sacensībām R. Glazeram bija vēl vairāki starti ārpus Latvijas, jo saistībā ar Parīzes olimpiskajām spēlēm stadionu sezona pie mums beidzās ļoti ātri. Jūlija izskaņā Roberts devās uz lielākajiem šīs vasaras mačiem Eiropā – “Meeting Vor Mon” Beļģijas pilsētā Lēvenā. 1500m distancē startēja 131 skrējējs, arī top līmeņa vieglatlēti. Kā norāda treneris Austris Āboliņš, augsto līmeni uzskatāmi parāda rezultāti, atliek ieskatīties finiša protokolā: “Pirmo trīs vietu dalībniekiem rezultāti 3:35- 3:36 robežās, bet pirmie 22 skrējuši ātrāk par 3:40! Gatavs skriet ātrāk par līdzšinējo personīgo rekordu bija arī Roberts, taču pēdējos 300 metros mazliet pietrūka spēka. Iespē­jams, pie vainas vēlais starts, jo Robertam starta šāviens tika dots 23:15 pēc Latvijas laika. Šoreiz viņa rezultāts – 3:52,72, kas ir otrs labākais 1500 m distancē.” Nedēļu pirms tam Polijā Robertam gana spēcīgā konkurencē izdevās sasniegt jaunu personīgo rekordu- 3:50,57.



Vēl šovasar Gēteborgā viņš guva arī jaunu personīgo rekordu 800m (1:53,80) distancē.



“Druva” sazinājās ar skrējēju, lai pārrunātu aizvadīto stadionu sezonu. Viņš saka, ka tā bijusi viena no labākajām: “Sacensībās Polijā savu 1500m personīgo rekordu laboju par divām sekundēm, kas ir labs panākums. Tiesa, bija vēlme šogad noskriet ātrāk par 3,50, neizdevās, nākamgad tas noteikti jāizdara!”

Latvijas čempionātā R. Glazeram U23 grupā sudraba medaļas 800m un 1500m distancēs. Vai nav tāda kā nepiepildīta mērķa sajūta?



“Jau pirms tam redzējām, ka Ņikita Bogdanovs no Daugavpils ir ar labāku personīgo rekordu 1500m, tāpēc man bija uzdevums skriet ar Lauri Lapsu, kam trešais rezultāts. Pagaidām Ņikita nav noķerams, redzēsim, ko nesīs nākamais gads. Katrā ziņā ir labi, ka ir kāds, ko ķert, jo bez spēcīgas konkurences nav attīstības. Tāpēc arī kopā ar treneri meklējam sacensības ārpus Latvijas, kur ir spēcīga konkurence. Tur vienā skrējienā uz starta stājas 17 – 18 dalībnieki, kas liek īpaši domāt par taktiku. Tas nav kā sacensībās Latvijā, kur uz starta līnijas nostājas astoņi un var mierīgi izretoties. Liels skrējēju skaits liek domāt taktiski, pat ja neizdodas tikt augstās vietās, ir svarīgi uzlabot rezultātu.”



No starptautiskajām sacensībām R. Glazers īpaši atzīmē “British Milers Club” sacensības Mančestrā, kur 1500m distancē startēja 118 vidusdistančnieki: “Izcils stadions, teicama konkurence, un rīkotāji vienā skrējienā saliek kopā skrējējus ar līdzvērtīgiem personīgajiem rekordiem. Tas skrējienu padara īpaši aizraujošu un taktiski gudru.”



Stadionu sezona beigusies, tagad var sākt gatavoties krosa distancēm, jo Latvijas čempionāts krosā arī šogad notiks Āraišos.



Jautāts, vai izdodas pasekot līdzi arī notikumiem Parīzē, un Roberts atbild apstiprinoši: “Īpaši jau savām distancēm. 1500m fināls bija ļoti pārsteidzošs, nekad nedomāju, ka galvenais favorīts, Tokijas spēļu uzvarētājs, norvēģis Jākobs Ingebrigtsens paliks bez medaļām. Manuprāt, viņš finiša taisnē pieļāva kļūdu, pārāk atverot iekšmalu, kas ļāva ASV skrējējam viņu apdzīt. Ja norvēģis būtu viņu noturējis aiz sevis, iespējams, būtu trijniekā. Bet Jākobs Ingebrigtsens iekļuva arī 5000m finālā, ceru, ka tiks pie medaļas!”