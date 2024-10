Orientēšanās sezona noslēgta

Te gan uzreiz jāsaka, ka tas attiecināms uz Latvijas čempionātiem un Latvijas kausa izcīņas sezonu, jo seriālos sacensības turpinās.

Nakts izaicinājums

Čempionātu sezona noslēdzās ar Latvijas čempionātu naktī, kurā startēja arī kluba OK “Me­ridiāns/ CPSS” orientieristi. Varbūt mazākā pulkā, kā ierasts, jo nakts čempionāts ir sava veida izaicinājums, bet cēsnieki parādīja, ka ir tam gatavi. Zelta medaļa un čempiones tituls S12 grupā Madarai Graudumai, tuvāko sekotāju apsteidzot par divām sekundēm. Par čempionu V16 grupā kļuva Lars Anders Luiks, otrās vietas ieguvēju apsteidzot par trim sekundēm. Piektais šajā grupā Jēkabs Graudums, finišējot vienu sekundi aiz ceturtās vietas ieguvēja.



Čempiona tituls V60 grupā Igoram Bužam, bet 6. Marts Kūlviks.

Sudraba godalga S16 grupā Laumai Jānelsiņai, bet S40 grupā Signei Jānelsiņai.

V18 grupā mūsējiem trīs vietas tūlīt aiz goda pjedestāla. 4. Niklāvs Dravants, 5. Rinalds Ruža, 6. Atis Dubrovskis.



V40 grupā 5.vietā Mārtiņš Dravants.

Grupā V21A, kurā netika izcīnītas valsts čempionāta medaļas, otrajā vietā Kristiāns Zelčs.

Pēdējais posms

Jau nākamajā dienā pēc nakts čempionāta orientieristi ar sacensībām “Siguldas rudens” noslēdza šīs vasaras Latvijas kausa izcīņu 22 posmu garumā. Sa­censības aizraujošākas arī ar to, ka distance ar kopējo startu.



Vīriem elites grupā trešajā vietā Mārtiņš Sirmais.



Vien dažas stundas pēc Latvijas čempiona titula izcīnīšanas Lars Anders Luiks apliecināja, ka ir līderis V16 grupā, jo uzvarēja arī “Siguldas rudens” sacensībās. Finišā viņš par vienu sekundi apsteidza savu kluba biedru Jēkabu Graudumu. 5.vietā Miks Grau­dums. S35 grupā uzvarēja Kris­tīne Kokina; S20 grupā pirmā Rūta Dāboliņa, trešā – Sabīne Strazdiņa.



V18 grupā otrajā vietā Rinalds Ruža, 5. Niklāvs Dravants, 6. Atis Dubrovskis; V45 grupā 2. Sulevs Luiks, 6. Uģis Inka; V70 grupā 2. Uldis Alksnis; V21B grupā otrais Agris Peipiņš.



V20 grupā trešais Tomass Turlajs; V55 grupā 3. Juris Lūsītis.



V21A grupā 4. Jānis Saulītis, 6. Kristiāns Zelčs; V35 grupā 4. Raitis Bērziņš; V60 grupā 4. Igors Bužs; S40 grupā 5. Signe Jānelsiņa; S55 grupā 5. Inese Boze; S12 grupā 6. Anabella Luika.

Uzvaras arī kopvērtējumā

Līdz ar pēdējo posmu kļuva zināmi arī labākie sezonas kopvērtējumā Latvijas kausa izcīņā. Arī te OK “Meridiāns”/ CPSS orientieristi ir atzīmējušies godam. Lielo klubu kopvērtējumā šoreiz trešā vieta, bet rezultāti pirmajā trijniekā ļoti blīvi, no otrās vietas šķīra vien astoņi punkti, no pirmās – 37.

Individuālajā vērtējumā vīriem elites grupā labākais Ainārs Drozds, kuram 7.vieta.



S12 grupā mūsējām pirmās divas vietas, kopvērtējumā uzvarēja Madara Grauduma, otrā Anabella Luika.

S16 grupā pirmā Lauma Jānelsiņa. S20 grupā 4. Rūta Dāboliņa, 5. Sabīne Straz­diņa. S35 grupā otrā Kristīne Kokina. S40 grupā 5. Signe Jānelsiņa. S55 grupā 6. Inese Boze.



V14 grupā pirmais Teodors Rebinovs. V16 grupā novada orientieristiem viss kopvērtējuma goda pjedestāls. Pirmais Lars Anders Luiks, otrais Jēkabs Graudums, trešais Miks Grau­dums. V18 grupā 4. Rinalds Ruža, 6. Niklāvs Dravants. V20 grupā 5. Tomass Turlajs. V21A grupā 3. Jānis Saulītis. V35 grupā 6. Raitis Bērziņš. V55 grupā 6. Juris Lūsītis. V70 grupā 2. Uldis Alksnis, 5. Uldis Saulītis. V75 grupā 6. Agris Kronbergs.



Var piebilst, ka V12 grupā uzvarēja līgatnietis Ernests Hercen­bergs, kurš pārstāv klubu “Siguldas takas”.