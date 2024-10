Latvijas čempioni krosā noskaidroti

Latvijas čempionātā krosā, kas notika Cēsu novadā pie Āraišu vējdzirnavām, dažādās vecuma grupās uz starta stājās rekordskaits dalībnieku – aptuveni 350, arī kupls pulks mūsu novada skrējēju.

Sacensības rīko Latvijas Vieglatlētikas savienība sadarbībā ar sporta klubu “Ašais”, kura vadītājs Austris Āboliņš gādā, lai distance būtu iespējami labākā kvalitātē. Šis gads sportistiem un rīkotājiem labvēlīgs, jo bija ideāli laika apstākļi, tātad arī teicama trase.



Vislielākā interese bija par vīriešu sacensībām, kur spēcīgs dalībnieku sastāvs, viņu vidū arī SK “Ašais” līderis Roberts Glazers. Šoreiz cīņas par uzvaru 8 km distancē nebija, jo kuldīdznieks Uģis Jocis jau no pirmajiem metriem izvirzījās pārliecinošā vadībā, līdz finišam to ar katru apli palielinot. Viņš finišēja lepnā vientulībā, izcīnot savu jau 20. valsts čempiona titulu vieglatlētikā, to­starp otro krosā.



Pēc finiša U.Jocis atzina, ka mērķis bijis skriet ātri: “Kon­kurences šoreiz nebija, nācās skriet vienatnē, bet nekādas atlaides sev nedevu. Trase grūta, taču sagatavota ideāli, paldies rīkotājiem!”



Galvenā cīņa bija par otro vietu starp R. Glazeru un Daugavpils skrējēju Nikitu Bogdanovu. No starta brīža abi skrēja plecu pie pleca un tā līdz pēdējam aplim. Līdzjutēji jau gaidīja cīņu finiša spurtā, bet Roberts pēdējā aplī izvirzījās vadībā un pārsvaru nosargāja līdz finišam, izcīnot sudrabu medaļu. Nikita finišēja pēc 15 sekundēm, viņam bronza.



Pēc finiša R. Glazers atzina, ka ir gandarīts par iespēto: “Bija mērķis turēt Nikitam līdzi pirmos apļus, tas izdevās. Pēdējā aplī pamanīju, ka viņš kļūst lēnāks, nolēmu mukt prom, lai tas nav jādara pēdējā kāpumā pirms finiša. Pēdējā kilometrā viņš gan nedaudz pietuvojās, bet man šoreiz kājas bija stiprākas. Ar rezultātu 28 minūtes 13 sekundes esmu apmierināts, tas ir mans personīgais rekords. Jā, Uģis Jocis pagaidām nav noķerams, bet ceru, ka ar laiku izdosies noskriet arī viņu.”



Šajā rudenī Robertam vēl gaidāms starts Baltijas čempionātā krosā, kas 26.oktobrī notiks Lietuvā, bet decembra sākumā Turcijas pilsētā Antālijā – dalība Eiropas krosa čempionātā, Roberts iekļauts valsts izlasē un startēs U23 grupā.



Bet jau šīs nedēļas nogalē viņš kopā ar klubu “Ašais” dosies uz Sāremā, lai kā katru rudeni startētu tradicionālajās trīs dienu sacensībās, kas notiks jau 51 gadu.



Sieviešu konkurencē krosa čempionātā uzvarēja Daugavpils skrējēja Elīna Gumarova, par 13 sekundēm apsteidzot savu kluba biedreni Anželiku Parfjonovu. E.Gumarova neslēpa, ka uzvara nav nākusi viegli, bet prieks īpašs, jo beidzot izdevies izcīnīt čempiones titulu, lai gan pirms starta par to neesot bijusi pārliecināta.



“Atdevu trasē visus spēkus, tas attaisnojās, pēc diviem vicečempiones tituliem esmu beidzot tikusi pie uzvaras,” teica čempione.



S50 grupā pirmā finišēja cēsniece Anita Ieviņa, nomainot otro vietu krosā pirms gada pret čempiones titulu. Viņa atzina, ka bijis grūti, jo dienu iepriekš startējusi seriāla “Stirnu buks” noslēdzošajā posmā, kur bijusi ļoti jaudīga trase: “Šodien pirmais aplis bija viegls, bet otrajā – īsta cīņa ar sevi. Konkurences nebija, tā tiešām bija cīņa ar sevi. Sezona vēl nav beigusies, vairāki starti vēl priekšā.”



Anita stāsta, ka vasara bijusi sportiski veiksmīga, pirms nedēļas sacensībās “Taisnais” pusmaratonā bijusi ātrākā sieviešu konkurencē, sasniedzot savu otru labāko pusmaratona rezultātu. Pēc traumas atsākusi cītīgāk trenēties un likt bāzi nākamajam gadam, kurā ir lieli plāni, tostarp starti ārpus Latvijas. Viņa saka paldies trenerei Lāsmai Pometko, jo, lai sagatavotos nopietnāk, vajadzīgi zinoša cilvēka padomi.



Jaunākajās grupās kupli bija pārstāvēta Cēsu Sporta skola, taču pie medaļām izdevās tikt tikai Madarai Graudumai (treneris Māris Bogdanovs) S12 grupā, izcīnot čempiones titulu. 6.vietā šajā grupā Kristela Ivanova. Pā­rējiem šī bija laba un noderīga pieredze un sacensību atmosfēras apjaušana.



Labāko sešniekā vēl vairāki mūsējie. V55 grupā trešajā vietā Ivars Oraševskis (“Noskrien Cēsis”); S30 grupā 3.vietā Ieva Vīksna; V45 grupā 4. Henrijs Rūsis (“Noskrien Cēsis”), 5. Aleksandrs Serovs; V60 grupā 4. Pēteris Serovs; S20 grupā 6. Agnese Volmane (SK “Ašais”).



Sacensību galvenais tiesnesis Austris Āboliņš atzina, ka čempionāts izdevies un no dalībniekiem saņemtas tikai pozitīvas atsauksmes: “Te liels paldies pienākas arī dabai, reljefam, jo nezinu, kur Latvijā ir otra tāda vieta krosa sarīkošanai. Te no gandrīz ikvienas vietas var redzēt vai visu trasi, kas līdzjutējiem ir ļoti būtiski. Trase gadu no gada tiek saglabāta iespējami nemainīga. Priecē, ka palielinās arī dalībnieku skaits, vairs neesam tālu no igauņiem, kuriem šogad bija 370 skrējēji, mums tikai par kādiem 20 mazāk.”



Austris stāsta, ka, atceroties pērnās sacensības, kad nelabvēlīgi laika apstākļi trasi padarīja dubļainu, šogad pie sagatavošanas darbiem ķēries jau septembra sākumā: “Pērn lija visu septembri, nācās trasi pļaut, kad zeme bija slapja, traktors distanci padarīja dubļainu. Lai no kā tāda izvairītos, nopļāvu jau septembra sākumā, bet šogad daba mūs ļoti saudzēja.”



Ja nekas nemainīsies, nākamgad Āraišos notiks arī Baltijas čempionāts, jo starp valstu federācijām ir vienošanās, ka katru gadu tas risinās citā valstī. Pērn Igaunijā, šogad – Lietuvā, nākamgad atkal Latvijā.