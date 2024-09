Klubam “Meridiāns” vēsturiska uzvara

Pie uzvaras ikgadējās orientēšanās sacensībās “Klubu stafetes” beidzot tikuši mūsu puses kluba “Meridiāns” orientieristi.

Līdz šim trīs reizes izdevies maksimāli pietuvoties titulam, izcīnot otro vietu, bet uzvara svinēta pirmo reizi. Kluba vadītājs Māris Baltiņš atzīmē šo vēsturisko notikumu, jo šīs Latvijā ir ļoti iecienītas ikgadējās sacensības, kurās tiek noskaidrots spēcīgākais klubs, tāpēc uzvarēt ir prestiži: “Vērts uzsvērt, ka apbalvo sešas labākās, un šoreiz divas mūsu kluba komandas iekļuva labāko sešniekā, arī tas ir teicams panākums. Klubu stafetes kā formāts ir ļoti populāras Skandināvijā, viszināmākās – “Jukola”, kur arī sacenšas klubu komandas. Latvijas klubu stafetēm ir savas nianses, teiksim, noteikts komandas veidošanas princips, lai būtu pārstāvētas dažādas vecuma grupas.”



Nolikums nosaka arī to, ka komandā ir vismaz trīs sievietes un ne vairāk kā četri dalībnieki no MW20-35 grupām. Komandā ir desmit dalībnieki, kuri sacenšas septiņos etapos, jo otrajā, ceturtajā un sestajā etapā divi dalībnieki distances veic vienlaikus, katrs meklējot savus kontrolpunktus.



Komplektējot komandu,svarīgi salikt spēkos līdzvērtīgus, norāda M. Baltiņš, jo pāru etapu dalībnieki drīkst finišēt tikai kopā ar savu pārinieku: “Ja kāds mežā aizkavējas, ātrākajam dalībniekam viņš jāsagaida. Orientēšanās ir aizraujoša un arī neprognozējama, arī šoreiz bija komanda, kas itin pārliecinoši gāja uz uzvaru, bet otrajā pāru etapā viena no dalībniecēm nepaņēma pareizo punktu, un komandu diskvalificēja. Un tas nav nekas neparasts, mūsu kluba vēsturē bijuši gadījumi, ka no piecām komandām četras diskvalificē. Punkti viens otram ir ļoti tuvu, ja kādā brīdī neesi uzmanīgs, vari kļūdīties. Šoreiz no četrām mūsu komandām tikai viena palika bez rezultāta.”



Kopumā no 43 komandām, kas devās distancē, finišēja tikai 28. Sākums cēsniekiem nebija tas labākais, pēc pirmā etapa tikai 20.vieta, bet ar katru nākamo viņi kāpa arvien augstāk, līdz sestajā pāru etapā Ainārs Drozds un Matīss Timermanis izvirzīja komandu līderos, un Mārtiņam Sirmajam pēdējā etapā nācās nosargāt pirmo pozīciju. Viņš to paveica pārliecinoši, otrās vietas ieguvējus finišā apsteidzot par trim minūtēm un desmit sekundēm. M. Sirmais finišā, skaidrojot panākuma atslēgu, uzvēra, ka šoreiz svarīgi bijis pieņemt pareizos lēmumus par distances izvēli: “Pēc kartes varbūt likās, ka pareizāk ir skriet taisni, bet realitātē- izskriet ceļu ar līkumu- tomēr bija ātrāks. Šīs bija sacensības, kas lika paspēlēties ar līkumiem.”

Uzvarētāju komandā startēja Miks Graudums, Teodors Rebi­novs, Edvards Rebinovs, Jēkabs Graudums, Lauma Jāne­lsiņa, Rūta Dāboliņa, Madara Grau­duma, Matīss Time­r­manis, Ain­ārs Drozds un Mārtiņš Sirmais.

“Meridiāna” 2. komanda ierindojās 5.vietā, tajā startēja: Ed­vards Zvirgzdiņš, Krišjānis Pla­tacis, Anna Dzedone, Tomass Turlajs, Juris Lūsītis, Kristīne Kokina, Anabella Luika, Andris Strazdiņš, Dagnis Kaņepe un Mārcis Jansons.



Kluba trešā komandā finišēja 15.vietā.



Jau šīs nedēļas nogalē “Meri­diāna” orientieristiem būs iespēja apliecināt savu komandas spēku, jo 1.septembrī Dienvi­dkurzemes novadā notiks Lat­vijas čempionāts stafetēs, bet dienu iepriekš tiks noskaidroti valsts čempionāta labākie vidējā distancē.