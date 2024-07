“Kāpas trīsdienas” izskrietas

Daugavpils pusē aizvadītas Baltijā lielākās orientēšanās sacensības “Kāpas trīsdienas”, kas šogad pulcēja 1850 dalībniekus no 12 valstīm, 157 orientēšanās klubiem. To vidū arī klubs “Meridiāns OK/ CPSS”, klubu vērtējumā ieņemot sesto vietu.

“Kāpas trīsdienās” dalībnieki atbilstoši savām spējām var izvēlēties veikt īso (S) vai garo (L) distanci. Orientieristi trīs dienu laikā sacentās trijās distancēs, katrā krājot punktus kopvērtējumam, lai noskaidrotu, kurš sacensību noslēgumā kāps uz goda pjedestāla. “Meridiāns OK/ CPSS” orientieristiem tas šoreiz neizdevās pārāk bieži, tomēr arī gluži bešā viņi nepalika.



Vīriem elites grupā tūlīt aiz goda pjedestāla palika Mārtiņš Sirmais. Pirmajās divās dienās viņš uzrādīja trešo ātrāko laiku, taču septītā vieta trešajā dienā neļāva nosargāt vietu uz goda pjedestāla. Dāmām Elites grupā no “Meridiāns OK/ CPSS” startēja tikai Arta Martinsone, taču cīņā par godalgām viņai neizdevās iesaistīties. Trīs dienu kopvērtējumā V14L grupā pirmo vietu izcīnīja Teodors Rebinovs, bet S12 grupā uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena Madara Grauduma. V8 grupā otrajā vietā Mārcis Butāns, bet V10 grupā divas godalgas: otrais Eduards Endele, trešais – Jānis Ruža.



V16L grupā otrajā vietā Jēkabs Graudums, bet piektais Miks Graudums, kuram 8.vieta pirmajā dienā neļāva pacīnīties par vietu trijniekā, jo divās atlikušajās dienās viņš izcīnīja trešo un otro vietu. V20 grupā 6.vietā Mārtiņš Trops. V40S grupā 4.vietā Mārtiņš Platacis, bet V45S grupā 5.vietā Andis Malējs. V50S grupā otrajā vietā Dagnis Kaņepe. V65 grupā 4.vietā Juris Kokins, kuru no god­algas šķīra 14 sekundes. S16L grupā sestajā vietā Lauma Jānelsiņa. S35S grupā 5.vietā Kristīne Kokina, bet S55 grupā 5.vietā Iveta Zāģere. “Open 100” grupā otrais Dairis Magone, kurš pēc 10.vietas pirmajā dienā abās nākamajās uzrādīja labāko rezultātu, dodot vērtīgu pienesumu kluba kopvērtējuma rēķinā. Otrās dienas programmā bija arī jauktā sprinta stafete. MIX12 grupā trešajā vietā “Meridiāns OK/ CPSS” komanda: Madara Grauduma, Lauma Grandāne, Pauls Salnits. MIX16 grupā otrajā vietā komanda, kurā startēja Edvards Rebinovs, Renārs Ruža, Anna Dzedone.