Jaunā florbola sezona klāt

Par rudens klātbūtni liecina ne vien mācību gada, bet arī jaunās florbola sezonas sākums. Jau šo svētdien pirmo spēli 32.Latvijas florbola čempionātā aizvadīs Cēsu “Lekrings” vīriešu komanda, savā laukumā uzņemot “Ķekava/ RB&B” florbolistus.

Atgādināsim, ka iepriekšējā sezonā “Lekrings” izcīnīja bronzas medaļas, spēlē par 3.vietu ar 8:1 sagraujot Valmieras komandu.

Par gatavību jaunajai sezonai “Druva” uz sarunu aicināja florbola kluba “Lekrings” pārstāvi Arti Malkavu.

Ar vietējiem spēkiem

Sagatavošanās periods aizvadīts sekmīgi, vērtē Artis Malkavs, komanda piedalījusies divos pārbaudes turnīros, gatava jaunajai sezonai: “Sastāvā lielu izmaiņu nav. Galvenais treneris arī šajā sezona būs Andris Malkavs, viņa palīgs būs Pauls Erenbots, kurš traumas dēļ šajā sezonā komandai nevar palīdzēt kā spēlētājs, tāpēc būs gan virslīgas komandas treneru korpusā, gan arī 1.līgas komandas galvenais treneris. Treneru korpusam pēc ilgāka pārtraukuma pievienojies fiziskās sagatavotības treneris Ivars Čākurs. Par to lēmām, ņemot vērā pagājušās sezonas lielo spēļu skaitu un traumatismu, kas ir sekas, ja spēlētājs nav atbilstoši fiziski sagatavojies slodzei. Arī šajā sezonā spēļu skaits būs liels, tāpēc jau laikus sākām gatavoties arī fiziskajā ziņā. Tas svarīgi arī tāpēc, ka komandā apmēram puse ir jaunieši, kuri papildu virslīgai spēlē arī 1.līgas komandā un sporta skolas komandās. Saprotam, ka fiziskā sagatavotība ir ļoti būtiska, lai komanda varētu realizēt trenera plānu, lai būtu konkurētspējīga. Cerams, mūsu trumpis šogad būs aktīva spēle visu 60 minūšu garumā un spēsim to noturēt visas sezonas gaitā. Jo spēļu skaits liels – 27 virslīgā, bet tiem, kuri spēlēs arī 1.līgā, vēl papildu 16 spēles, un plus jauniešiem vēl spēles sporta skolas komandās.”



Stāstot par spēlētāju sastāvu, Artis Malkavs informē, ka florbola karjeru beidzis Kaspars Lisovskis, bet lielākais zaudējums ir komandas potenciālais līderis Edgars Puriņš, kurš iedzīvojies smagā traumā: “Diemžēl Edgaram sezona beidzās, tā arī nesākusies. Kādam nāksies ieņemt viņa vietu, protams, vispirms paša spēkiem apliecinot, ka ir tam gatavs. Šogad nevienu spēlētāju no malas piesaistījuši neesam, tā bija mūsu stratēģija, ka vidusmēra spēlētājus nevēlējāmies piesaistīt, bet nevienu zvaigzni neatradām.” Vairāki Cēsu florbola audzēkņi turpina savas gaitas ārvalstu klubos, un cerams, ka kādreiz ceļi atvedīs atpakaļ. Šogad Krišjānis Tiltiņš spēlēs Zviedrijā, Pēteris Trekše – Somijas pagājušās sezonas otrajā spēcīgākajā klubā “Classic”, Jorens Malkavs Somijā pārcēlies uz vājāku komandu “LASB” (Lahti), bet tur viņam atvēlēta nopietnāka loma, un Jorenam tur vajadzētu kļūt par vienu no vadošajiem spēlētājiem. Morics Krūmiņš turpina Zvie­drijā, Andris Rajeckis – Šveicē.

Komandu mazāk, spēļu vairāk

Sagatavošanās posmā komanda piedalījās divos pārbaudes turnīros. Pēc ilgāka laika “Lekrings” devās uz Prāgu, lai pārbaudītu spēkus turnīrā “Czeh Open”, kur Pro grupā izcīnīja četras uzvaras, piedzīvoja divus zaudējumus. Otrs starts bija turnīrā “Latvian Open”, kur cēsnieki iekļuva finālā, bet piedzīvots zaudējums Ulbrokas komandai. A. Malkavs piebilst, ka citos turnīros nav startējuši, šie divi parādīja komandas varējumu, kas jāuzlabo, lai spētu sasniegt sezonas mērķus: “Mērķis jau palicis nemainīgs, regulārajā sezonā jābūt pirmajā četriniekā, lai tad jau varētu visus spēkus veltīt cīņai par medaļām.”



Virslīgā šogad spēlēs desmit komandas, par vienu mazāk nekā pērn, bet spēļu skaits būs lielāks, jo pirmo reizi tiks izspēlēti trīs apļi, tas nozīmē 27 spēles regulārajā turnīrā. “Mūsu komanda jau pērn izbaudīja lielo spēļu skaitu, jo paralēli Latvijas čempionātam spēlējām arī Latvijas – Igaunijas līgā. Trīs apļu formāts izvēlēts, lai komandas augtu profesionāli, lai varētu kļūt konkurētspējīgāki starptautiskajā līmenī.

Konkurence būs nopietna. Rubenes komandai aug ļoti spēcīga maiņa, Ulbrokas komandai garš rezervistu soliņš, kas ļauj atlasīt labākos, profesionāli augusi Ķekavas komanda, kam ir ambīcijas uz visaugstāko vietu. Spēles būs spraigas, un droši vien visu izteiks komandu fiziskā gatavība izturēt tik garu sezonu, jo galvenās cīņas jau būs pavasarī, kad sāksies izslēgšanas turnīrs. Līdz tam jātiek ar labu vietu turnīra tabulā,” saka Artis Malkavs.



Kopumā valsts čempionātā startēs četras kluba komandas. 1.līgas komandai pirmā spēle 27.septembrī izbraukumā Igaunijā pret Marjamā pilsētas klubu “Sparta Team Automaailm”. Austrumu grupā, kur spēlēs cēsnieki, pieteiktas deviņas komandas.



Startam gatavojas arī “Lekrings” sieviešu komanda, kuru pēc vairāku gadu pārtraukuma atkal trenēs Ēriks Bauers. Komanda pieteikta virslīgā, jo vadošajām spēlētājām, kuras ir arī Latvijas izlasē, vajadzīga spēļu pieredze. Sieviešu virslīgā septiņas komandas, piecas no Latvijas, divas – Igaunijas.



Jau tradicionāli veterānu 35+ turnīrā spēlēs “Lekrings Sr.” komanda. Šogad pieteiktas deviņas komandas, kas ir lielākais skaits pēdējos gados.