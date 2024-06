Cēsu vieglatlētu starti

Vieglatlētu vasara rit pilnā gaitā, sacensības notiek ne tikai nedēļas nogalēs, bet arī darba dienās. Visu vecuma grupu atlēti cenšas krāt pieredzi, uzlabot sportisko formu, tehniku, lai iespējami labāk sagatavotos Latvijas čempionātiem, kas nav vairs aiz kalniem.

Barjerskrējēju svētki

Cēsīs jau par tradīciju kļuvušas divas sacensības, kas veltītas konkrētām vieglatlētikas disciplīnām. Lodes grūdēji un diska metēji sacenšas par “Svētavota kausiem”, bet barjerskrējēji – par Ievas Zundas un Gunta Pedera kausiem. Aizvadītajā nedēļā šīs sacensības notika Cēsu stadionā, un tā bija jau ceturtā reize, kad šīs disciplīnas piekritēji sabrauca Cēsīs. Dalībnieku skaits gadu no gada aug, un šogad par kausiem cīnījās jau vairāk nekā 200 dalībnieku no Latvijas un Igaunijas. Sacensību galvenie rīkotāji vieglatlētikas treneri Rihards Parandjuks, Edvīns Krūms, Sandra Krūma. Pasākuma vēstnese Ieva Zunda atzinīgi vērtēja dalībnieku kuplo skaitu: “Prieks redzēt, ka šīs sacensības kļuvušas par tradīciju. Sacensības tika iedibinātas ar mērķi vairot barjer­skriešanas popularitāti, un dalībnieku arvien augošais skaits ir vislabākais apliecinājums, ka tas ir izdevies! Es ceru, ka varbūt jau nākamajās olimpiskajās spēlēs pēc četriem gadiem redzēsim kādu no šiem dalībniekiem piedalāmies.” Dalībnieku vidū arī Cēsu Sporta skolas audzēkņi, un daži tika uz goda pjedestāla. Tiesa, mūsu labākā barjerskrējēja Elizabete Cīrule šoreiz nestartēja. Zēniem U12 grupā 60 m distancē 2.vietā Gustavs Meisters (treneris Māris Bogdanovs), un otrā vieta viņam arī 200 m barjerotajā distancē.



Ļoti sīva cīņa līdz pēdējiem centimetriem bija jauniešiem U18 grupā 400 m distancē, kur visu izšķīra sekundes simtdaļas un desmitdaļas. Distancē iezīmējās trīs līderi, viņu vidū arī R. Parandjuka audzēknis Emīls Sandlers – Bomis. Finiša rezultāti rādīja, ka uzvarējis Valmieras Sporta skolas audzēknis Maksims Pavlovs ar rezultātu 55,74 sekundes, vienu simtdaļu vēlāk finišēja Toms Melderis no Ādažiem, bet trešais Emīls, kura rezultāts 55,83 sekundes.



Meitenēm U12 grupā 200 m distancē 5.vietā Kristela Ivanova.

Pēdējā spēku pārbaude

Kā pirmie Latvijas čempionāta sezonu atklās U18 un U20 grupu vieglatlēti, par medaļām sacenšoties jau nākamās nedēļas nogalē Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā. Tāpēc svētdien notikušās Ogres novada sporta centra atklātās sacensības vieglatlētikā U18 un U20 grupās bija kā viena no pēdējām spēka pārbaudēm sacensību režīmā. Vēl šonedēļ būs iespēja startēt “Sportland” kausu kārtējā posmā. 400 m skrējienā U18 grupā jaunietēm otrajā vietā Stella Paltiņa (treneris Austris Āboliņš), viņas rezultāts 1,06,63, kas tikai par 0,03 sekundēm atpaliek no personīgā rekorda.



Labu sniegumu demonstrēja trenera Māra Urtāna audzēkņi. Lodes grūšanā U18 grupā uzvaru svinēja Jēkabs Berkholcs (14,09 m), kas par trim centimetriem atpaliek no personīgā rekorda. Tiesa, tas uzstādīts telpās, bet stadionā šis ir Jēkaba līdz šim labākais rezultāts. Tas ir labs apliecinājums gatavībai arī valsts čempionātā censties sasniegt pirmo trijnieku. Kārtējo zelta medaļu diska mešanā U18 grupā izcīnīja Toms Samauskis (51,19m), un, kopš viņš pārgājis uz šo vecuma grupu, kur met 1,5 kg disku, svinējis uzvaras visās sacensībās. Sudraba medaļa diska mešanā J. Berkholcam – 44,45m.



Sacensībās Ogrē ārpus kārtas startēja vairāki M. Urtāna audzēkņi, kuri gaida pieaugušo čempionātu. Diska mešanā Vineta Krūmiņa sasniedza rezultātu 48,73m, kas ir viņas ceturtais labākais. Luīze Geistarde disku raidīja 43,45 m tālu, kas ir viņas trešais labākais rezultāts. Lodes grūšanā viņai 14,01m.