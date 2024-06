Biatlonisti sāk vasaras sezonu

Jau ierasti vasaras biatlona sacensību sezona sākas ar slēpošanas un biatlona kluba “Cēsis” balvas izcīņu biatlona šaušanas vingrinājumos.

Trenere Ilze Cekule stāsta, ka šis ir pirmais pārbaudījums, lai redzētu, kā veicies treniņos vasaras sezonā: “Sacensības notika vingrinājumos, kas raksturīgi biatlona sacensībām, tikai bez slodzes – šaušana uz punktiem pirmā šāviena vingrinājumā, kā arī kombinētajā vingrinājumā pa biatlona mērķi un punktu mērķi. Katrā vingrinājumā dalībnieki krāj punktus, lai noskaidrotu labākos kopvērtējumā. Dalībnieku skaits nebija pārāk liels, bet uz pirmajām sacensībām jau aptuveni katru gadu ir nepilni 40 biatlonisti. Paldies viesiem, kuri ieradās no Daugavpils, Ogres un Madonas, sastādot konkurenci Cēsu Sporta skolas (CPSS) jaunajiem biatlonistiem!”



Šajās sacensībās kopējā grupā startē puiši un meitenes, dalījums notiek tikai vecuma grupās. Spēcīgajā grupā SV22 un SV startēja četras biatlonistes, tostarp divas Latvijas izlases sportistes – Baiba Bendika, Annija Sabule, kā arī divas CPSS audzēknes Estere Volfa un Elza Bleidele, kuras arī jau izmēģinājušas spēkus valsts izlasē.



Interesanti, ka nevienai no viņām neizdevās uzvarēt vismaz divos vingrinājumos, pirmajā precīzāka bija E. Volfa, otrajā – E. Bleidele, trešajā – B. Bendika. Kopvērtējumā uzvara E. Blei­delei, kura divos vingrinājumos bija otrā. Sudraba medaļa B. Ben­dikai, trešā E. Volfa, bet A. Sa­bule aiz goda pjedestāla. Vai šis liecina, ka aug spēcīga maiņa, to redzēsim citās šīs vasaras sacensībās, ja vien biatlonistēm izdosies sanākt šādā sastāvā.



SV19 grupā pārliecinoši labākā bija Patrīcija Kolna no Madonas, aiz viņas trīs mājinieces: Patrīcija Ozoliņa, Stella Bleidele un Letīcija Skride.



SV17 grupā uzvarēja Martīne Djatkoviča no Daugavpils, otrā Dārta Šķēle no Madonas, trešā Estere Piksone (SK ASM). Var atzīmēt, ka šajā vecuma grupā nevienam no mūsu puišiem neizdevās iekļūt labāko sešniekā.



Arī SV15 grupā divas pirmās vietas ciemiņiem, pirmais Ervīns Kūlītis no Madonas, otrā Alise Apse no Ogres, trešais – Artūrs Zaķis (CPSS), tūlīt aiz viņa komandas biedrs Gustavs Bērziņš.



Sacensību noslēgumā notika komandu treneru sacensības, kurās uzvarēja Cēsu Sporta skolas treneris Toms Praulītis.



Nākamās sacensības biatlonistiem 12.jūlijā, kad Cēsu Olim­piskā centra bāzē notiks Latvijas kauss vispārējā fiziskajā sagatavotībā.