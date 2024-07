Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem 17 izsaukumi

Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 26. jūlija plkst. 6.30 līdz 29. jūlija plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvalde saņēma 17 izsaukumus – trīs uz ugunsgrēku dzēšanu, 11 uz glābšanas darbiem, bet vēl trīs izsaukumi bija maldinājumi.

Svētdienas rītā ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Rīgas ielu Valmierā, kur dega atkritumu tvertne, svētdienas vakarā uz Cēsu novada Skujenes pagastu, kur dega trīs elektrības balsti 0,5m2 platībā, kā arī šorīt VUGD saņēma izsaukumu uz Valmieras novada Burtnieku pagastu, kur dega elektrības balsts 1m2 platībā.

Vakar Vidzemē saņemti deviņi izsaukumi saistībā ar stiprā vēja un lietus izraisītiem postījumiem – pār ceļu pārkritušiem kokiem. Šādi izsaukumi tika saņemti uz Valmieras novada Kauguru pagastu, Valkas novada Ērģemes pagastu, Limbažu novada Vidrižu pagastu, Limbažu novada Limbažu pagastu, Valmieras novada Burtnieku pagastu, Lenču ielu Cēsīs, kā arī Valmieras novada Jeru pagastu. Visi izsaukumi saņemti šonakt laika posmā no plkst. 01.00 līdz plkst. 07.00.

Latvijā kopumā līdz 29. jūlija plkst. 08.00 Vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruņa numura 112 Kontaktu centros saņemti apmēram 600 pieteikumi uz spēcīgā vēja un lietus radīto postījumu likvidēšanas darbiem. Pēdējo divu stundu laikā izsaukumu skaits pieaudzis par 200 izsaukumiem, no tiem visvairāk Rīgā. Kopumā visvairāk jeb apmēram 230 pieteikumu saņemts no Jūrmalas un citviet pierīgā. Rīgas pilsētā iedzīvotāju pieteikumi par postījumiem sākās nakts vidū un šobrīd ir apmēram 200. Zemgalē saņemti apmēram 130 pieteikumi un visvairāk tieši no Tukuma novada, Jelgavas novada, Jelgavas pilsētas un Dobeles novada. Citos reģionos pieteikumu skaits ir ļoti neliels – Kurzemē 15, Vidzemē deviņi un Latgalē divi pieteikumi.

Lielākoties koki ir nokrituši uz ceļa braucamās daļas. Salīdzinot ar citām vētrām, šoreiz nav pieteikumu par atrautām ēku konstrukcijām, reklāmas plakātiem, bet ir izsaukumi uz kokiem, kas nokrituši uz automašīnām un ēkām. Saistībā ar ūdens līmeņa celšanos nopietna evakuācija līdz šim nav bijusi nepieciešama, bet ir bijuši zvani, kuros cilvēki informē, ka ēkā ir ienācis ūdens. Ganu ielā Rīgā no ēkas pagrabstāva evakuēti trīs cilvēki, savukārt sabiedriskā ēkā Kronvalda bulvārī Rīgā no pagrabstāva atsūknēts ūdens.

VUGD aicina iedzīvotājus apzināties, ka bīstamība saglabājas! Spēcīgais vējš un nokrišņi norims tikai dienas gaitā, tāpēc aicinām ikvienu, kuram ir iespēja, šodien palikt mājās – strādāt attālināti, neapmeklēt veikalus un citas iestādes, ja tas ir iespējams. Nedodieties apskatīt postījumus, tas var būt bīstami un apgrūtināt atbildīgo dienestu darbu. Ugunsdzēsēji glābēji prioritāri reaģē uz tiem izsaukumiem, kuros iespējams apdraudējums cilvēka dzīvībai un veselībai, tāpēc aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un apzināties, ka vēja postījumu likvidēšanas darbi notiks ilgākā laika periodā.