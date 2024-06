Vēlēšanu iecirkņi atvērti. Vēlētāji sāk balsot

3.jūnijā sākās Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Balsstiesīgie pilsoņi jebkurā iecirknī Latvijā varēja nobalsot par kādu no 16 deputātu kandidātu sarakstiem. Iecirkņos var arī iepazīties ar partiju priekšvēlēšanu programmām un kandidātu sarakstiem.

“Pirmajā vēlēšanu dienā vēlētāju iecirkņu komisijas nebija bez darba,” pastāstīja Cēsu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Līga Dzemido. Viņa arī uzsvēra, ka iecirkņu vēlēšanu komisijas darbam ir gatavas, bet gatavojoties bijis gana daudz līdz galam neizprotamā. L.Dzemido arī atklāja, ka komisiju locekļiem darba stundu skaits samazināts, kaut balsis būs jāskaita manuāli. “Komisijas ir pieredzējušas un ar pienākumiem tiks galā,” pārliecību pauda novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja.

3.jūnijā Cēsu novada 29 vēlēšanu iecirkņos nobalsoja 388 vēlētāji. Visvairāk (57) iecirknī, kas iekārtots “CATA”, no pagastiem visvairāk balsotāju bijis Prie­kuļos – 26, bet vismazāk Taurenē – divi. Citviet četri, astoņi, desmit.

Saprotams, ka lielākā aktivitāte būs sestdien, 8.jūnijā. “Arī ceturtdien un piektdien varēs nobalsot iepriekš, bet šodien un rīt iecirkņi strādās, lai vēlētāji var iepazīties ar kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu programmām,” atgādināja L.Dzemido un piebilda, ka novadā visi iecirkņi iekārtoti tajās pašās telpās, kur iepriekšējās Saeimas vēlēšanās, izņemot Veselavu, iepriekš iecirknis bija muižā, tagad bērnudārzā Bērzkrogā.



3.jūnijā “Druva” iegriezās vēlēšanu iecirknī Cēsu 1.pamatskolā. Te savu izvēli izdarīja cēsnieks Lauris Cēpurs. “Redzot, kā­da ir situācija pasaulē, kaimiņos, nevar nepiedalīties. Paši esam atbildīgi, kas mūs pārstāvēs Eiropas Parlamentā. Lai neiznāk kā ar tagadējo Eiroparla­menta deputātu no Latvijas An­dreju Mamikinu. Tagad redzams, kādas ir viņa patiesās intereses. Tādu situāciju nedrīkstam pieļaut, jārīkojas, lai tiktu ievēlēti īstie cilvēki, tie, kuriem svarīga ir Latvija, tās attīstība, nākotne. Pašam izvēlēties nebija grūti, zinu, kam uzticos,” “Druvai” teica L. Cēpurs. Viņš atklāja, ka arī draugi un radi nāks uz vēlēšanām, uzmanīgi vērtē, par kuru partiju balsot, seko līdzi priekšvēlēšanu debatēm.



Vēlēšanu iecirknī iegriezies Renārs Turcinovičs, viņš interesējās, kas vecmāmiņai jādara, lai varētu nobalsot mājās. “Viņa, tāpat arī vecāki piedalīsies vēlēšanās. Man vēl tikai 16 gadi, nevaru piedalīties,” pastāstīja cēsnieks.



Vēlēšanu iecirknis iekārtots klasē, jo skolā notiek eksāmeni, būs izlaidums. Klasē skan mūzika, dabas skaņas. “Nāk pa vienam, zina, par ko balsot. As­toņos no rīta jau bija pirmā vēlētāja, ienākusi pa ceļam uz darbu. Sest­dien balsošana būs zālē, tā būs skaisti izrotāta, kā jau pēc izlaiduma,” atklāja iecirkņa vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Anna Būre. Viņa pastāstīja, ka cilvēki interesējas par priekšvēlēšanu programmām un kandidātiem. Kāds cēsnieks katrās vēlēšanās lūdz informatīvo izdevumu, viņš tos krāj.



Komisijas sekretāre Ilze Breide piebilda, ka šajās vēlēšanās balsis skaitīs kā senāk. “Vilk­­sim svītriņas, kā desmit, tā uzzīmēta mājiņa. Tad skaitīsim mājiņas,” smaidot pastāstīja I.Breide un uzsvēra, ka komisijai ir liela pieredze. Priekšsēdētāja un sekretāre kopā ir no 2000.gada un strādājušas 19 triju līmeņu vēlēšanās un referendumos. Ko­misijas loceklei Selgai Lukjan­skai šīs sestās vēlēšanas.



“Skolotāji labprāt iesaistās vēlēšanu komisijā. Tā kā iecirknis ir skolā, te vēlēt nāk absolventi, viņu vecāki. Tā ir jauka satikšanās,” teica A.Būre, bet S.Lukjanska piebilda, ka vēlētāji tiek gaidīti katru dienu, bet nobalsot varēs ceturtdien no plkst.16 līdz 20, piektdien no plkst. 13 līdz 18. Eiropas Par­lamenta vēlēšanu dienā, 8. jūnijā, iecirkņi strādās no plkst. 8 līdz 20. Līdz plkst. 12 ir iespēja pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā.