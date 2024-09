Vēl šonedēļ skatāma jauno mākslinieku darbu izstāde

Vēl šo nedēļu Cēsīs laikmetīgās mākslas izstāžu centrā jeb kvartālā “Rainis” apmeklētājiem bez

maksas pieejamas divas laikmetīgās mākslas izstādes – “IXO Skaistuma izcelsme” un “Zīme”.

Trīspadsmit Latvijas Māk­slas Akadēmijas (LMA) studenti izveidojuši unikālu kopdarbu “IXO Skaistuma izcelsme” un “Zīme”. 1800 kvadrātmetru plašajās telpās aplūkojami darbi glezniecībā, tēlniecībā, video un instalācijā.



“Šī ir pirmā mūsu kursabiedru kopējā izstāde, kas tapusi pusgada laikā. Ar to vēlējāmies nest vēstījumu, ka ikviens var attīstīt idejas un pārvērst tās reālā un skatāmā gala darbā,” pastāstīja jaunais mākslinieks un izstādes organizators Viesturs Uzuleņš. Ideja rīkot tik lielu projektu nākusi no pasniedzējas, mākslas zinātnieces un kuratores Augustes Petres. Viņa kādā lekcijā uzdevusi topošajiem māksliniekiem kustināt “pelēkās šūniņas” un radīt īstas izstādes idejas. ”Tas bija skolas uzdevums – uzrakstīt projektu. Man pievienojās kursabiedri Oskars Mūrnieks un Alise Lelde Ķezbere. Kopā izlēmām, ka uzrakstīts uz papīra ir tik labi, tad kāpēc to neīstenot realitātē?” retoriski jautā jaunais mākslinieks.



Izstāde “IXO Skaistuma izcelsme” atrodas Raiņa kvartāla ēkas pirmajā stāvā, tas ir trīs mākslinieku darba rezultāts pusgadu ilgai spēlei “IXO”. Mākslas students un izstādes organizators paskaidro, ka tas nav nekāds neparastais smalkais nosaukums, tam pamatā ir tik zināmās spēles “desas” ideja – iksiņš, nullīte un svītriņas.



Rezultātā ikviens apmeklētājs netieši piedalās “desu” spēlē, aptumšotajā zālē aplūkojot deviņus mākslas darbus, kurus radījuši LMA 3. kursa studenti Alise Lelde Ķezbere, Oskars Mūrnieks un Viesturs Uzuleņš.

Jāsaka, ieejot pirmā stāva zālē, ir pārsteigums – priekšplānā redzams milzīga lieluma audiovizuālais darbs, kuru radījis mākslinieks Dāvis Gauja, kurš līdztekus kino darbojas arī ar video projekcijām. Šī interaktīvā video projekcija noteikti ieinteresēs visas vecuma grupas, it īpaši bērnus. Ikviens apmeklētājs var būt šī darba dalībnieks, kustoties pētīt, kādā veidā reālākā vai, tieši pretēji, abstraktākā video projekcijā viņš parādās. Aprakstīt šo milzu izmēra instalāciju īsti precīzi nevar, to, kā tas izskatās un darbojas, ir jāizbauda katram pašam. Jāpiebilst, ka Dāvis Gauja šogad jau absolvēja LMA, bet visi pārējie dalībnieki ir 3. kursa studenti.



Otra izstāde “Zīme” norisinās izgaismotajā otrajā stāvā. Māk­slinieki pievērsušies gan mantotai, gan pašu radītai simbolu tēmai, kuru varot saredzēt gan ikdienā un apkārtējā vidē, gan pašu idejās un pieņēmumos. V. Uzu­leņš skaidro, ka katrs vienubrīd ir pēkšņi ieraudzījis kādu latvisku rakstu, kādu citu zīmi, kas dod vērtīgu atklāsmi, kad paši sev pārsteigti definējam – tā man ir zīme, ka jārīkojas šādi! Izstādē ikvienam apmeklētājam ir iespēja sastapt gan sev izprotamu pieeju tematam “Zīme”, gan iepazīt mākslinieku radītās atšķirīgās interpretācijas. Piemēram, izstādes autors radījis netipisku darbu Glezniecības nodaļas studentam, tam par materiālu ņemti epoksīda sveķi. Tajā izmantotie krāsu toņi ļauj ieraudzīt zīmi “STOP”, un vizuāli darbs izskatās kā nospiežama “Stop” poga. “Mēs esam pieraduši domāt, kā sevi attēlojam, prezentējam, bieži izskaistinām sociālajos tīklos, populārajās Instagram vai Facebook platformās. Tā ir kaut kāda dzīves prezentācija, bet nav mūsu reālā dzīve. Šajā izstādē mēs arī pētām, kā abstrakcijas, kurām ir sarežģīts tapšanas process, mudina cilvēku pētīt, domāt, atraisīt fantāziju par šo tematu,” stāsta Viesturs un saka: “Cik cilvēku, tik viedokļu. Arī izstāžu apmeklētāji katrs ir citāds un unikāls.”



Interesants ir fakts, ka ne pie viena mākslas darba nav norādīts autors. Tas darīts ar mērķi, lai skatītājs nebūtu jau ar sagatavotu stereotipisku domāšanu ielikt darbu kādos rāmjos. Ja darbs piesaista, cilvēks vienmēr var noskaidrot īsto darba radītāju.



Izstādē “Zīmes” ir pārstāvēti 12 autori, to lielais skaits un atšķirīgie pasaules redzējumi ved skatītāju daudzveidīgā temata interpretācijā. “Zīmēs” skatāmi Helēnas Briedes, Martas Ulises Elksniņas, Ligitas Grigorjevas, Katrīnas Gržibovskas, Silgas Ivanovas, Alises Leldes Ķez­beres, Emīlijas Mitenieces, Os­kara Mūrnieka, Haralda Saknīša, Viestura Uzuleņa, Elīnas Sandas Zaķes un Evelīnas Paulas Zan­deres darbi.

Divpadsmit no māksliniekiem studē Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības apakšnozarē. Vairāki ir piedalījušies grupas izstādēs vai veidojuši personālizstādes, savukārt citiem šī bija pirmā izstāžu pieredze.

Līdz izstādes slēgšanai – 15. septembrim – apmeklētāji var arī sastapt kādu no darbu autoriem.