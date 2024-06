Vai no Piebalgas ielas varēs iebraukt Rīgas ielā, lems vēl divas nedēļas

Vai uzņēmēju un citu iedzīvotāju prasību atcelt aizliegumu Cēsīs no Piebalgas ielas iebraukt Rīgas ielā noraidīs vai atbalstīs, Cēsu novada dome vēl vērtēs un lems pēc divām nedēļām. Par to vakar, 20.jūnijā, domes sēdē nobalsoja 16 deputāti, pret bija viens – Hardijs Vents , kurš savu izvēli pamatoja ar to, ka divas nedēļas ir pārāk garš posms, pietiktu ar vienu nedēļu, lai dome pieņemtu lēmumu.



Sēdei sagatavoto lēmumu projektu par iedzīvotāju iesniegumu, kurā vairāk nekā 90 parakstītāju prasīja atcelt Satiksmes drošības komisijas lēmumu, kas no Piebalgas ielas atļauj tikai labo pagriezienu pa Vaļņu ielu, domes deputāti neapsprieda. Lēmuma projekta lemjošā daļa bija šāda: “1. Pilnībā noraidīt SIA “Felisha”, reģistrācijas Nr.44103092160, un 92 juridisko un fizisko personu 2024.gada 9.maija iesniegumā norādītos prasījumus; 2. Cēsu novada Satiksmes drošības komisijas 2024.gada 11.aprīļa lēmuma Nr.3 (prot. Nr.4) “Par labā pagrieziena aizlieguma atcelšanu Rīgas ielā krustojumā ar Gaujas ielu, Cēsīs” atstāt spēkā.”

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, norādot, ka lēmuma projekts ir sagatavots un tam pievienots atbilstošs skaid­rojums, tūlīt uzsvēra, ka paš­valdība no uzņēmējiem saņēmusi papildu iesniegumus. SIA “Felisha” iesūtījusi iesniegumu ar parakstiem attiecībā uz 9.maijā iesniegumā prasīto. No Inetas Ledaunieces saņemts arī dokuments, kurā uzņēmēji apliecina satiksmes organizācijas negatīvo ietekmi uz viņu darbību, tam gan nav pievienoti aprēķini vai citi pamatojumi. Ir arī kāda komersanta e-vēstule ar jautājumiem un priekšlikumiem par satiksmes organizāciju . J.Rozenbergs paskaidroja, ka visi iesniegumi saņemti trešdien, 19.jūnijā, vēlā pēcpusdienā, nav pagūts tos atbilstoši izvērtēt. “Pēdējās dienās noticis daudz kas, un nav prātīgi pieņemt lēmumu, kas pilnībā nav skaidrs,” sēdē sacīja J.Rozenbergs, rosinot pagarināt administratīvā akta izskatīšanu par mēnesi.



Deputāts Juris Žagars vērtēja, ka Rīgas iela uzņēmējiem vasarā ik nedēļu ir nozīmīga, administratīvo aktu pārskatīt un lemt vajadzētu ātrāk. Hardijs Vents uzsvēra, ka to vajadzētu darīt jau nākamajā nedēļā, tūlīt pēc Jāņiem, jo jautājums zināms, vairākkārt skatīts komiteju sēdēs, bet uzņēmējiem ļoti svarīgs. J.Ro­zenbergs atgādināja, ka patlaban ir saspringts darba laiks, iespējams, līdz nākamajai ceturtdienai neizdotos apkopot un izvērtēt papildu saņemtos iesniegumus un atbilstoši sagatavot dokumentāciju, taču, protams, to centīsies izdarīt iespējami ātrāk. Deputāte Elīna Stapulone iebilda, ka lēmums par satiksmes regulēšanu Piebalgas un Vaļņu ielas krustojumā ir politisks, jo visi apstākļi labi zināmi, tādēļ lemt var jau nākamajā nedēļā. Andris Melbārdis pauda, ka gaidīt mēnesi noteikti ir par daudz, bet atbalstīja divu nedēļu termiņu, jautājumu vēlreiz skatītu Uzņēmējdarbības un attīstības komitejā un tad domes sēdē. Deputāti vienojās, ka administratīvā akta izskatīšanu pagarinās par divām nedēļām.



Prasības iesniedzēji ar daļu domes deputātiem tikās arī otrdien,18.jūnijā. Tikšanos bija rosinājuši uzņēmēji, kas darbojas Rīgas ielas vecpilsētas daļā. Pašvaldības speciālisti vēlreiz skaidroja, kāpēc jāierobežo transporta plūsma caur vecpilsētu, viedokli izteica deputāti. Savukārt uzņēmēji, kas sapulcē runāja, uzsvēra, ka aizliegums no Piebalgas ielas iebraukt Rīgas ielā būtiski ietekmējis klientu skaitu. Vairāki savu nostāju pauda ar sašutumu. Par šo sarunu vairāk lasiet trešdienas, 26.jūnija, “Druvas” numurā.