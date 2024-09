Uz sarunu par velonovietnēm atnāk maz cēsnieku, bet ieteikumi vērtīgi

Šīs vasaras laikā trīs apkaimju iedzīvotāji – Līvu, Priekuļu un Cēsu – varējuši izteikt savus ierosinājumus veloinfrastruktūras pilnveidošanai un uzklausīt Cēsu novada pašvaldības speciālistu stāstīto par iespējām uzlabot situāciju.

Pašvaldība piedalās starptautiskā projektā, kurā paredzēts arī izveidot vairākus infrastruktūras objektus riteņbraucēju vajadzībām, tajā skaitā slēgtas velonovietnes. Par to, kā noritēja sarunas ar Līvu un Priekuļu iedzīvotājiem, “Druva”jau rakstīja. Šoreiz par to, kādus priekšlikumus paš­valdība saņēma no cēsniekiem, kas dzīvo Saules ielas kvartālā.



“Uz tikšanos atnāca nedaudz cilvēku, bija tikai četri pārstāvji, par ko bijām pārsteigti, bet, tā kā atnākušie bija ļoti ieinteresēti – divi bija aktīvi velobraucēji, bet viens rīko velosacensības -, viņu viedoklis bija ļoti vērtīgs un noderīgs,” teic Cēsu novada pašvaldības “Interreg” projekta “SUMPs for BSR” komunikācijas un mobilitātes speciāliste Reičela Adele Bišere, piebilstot, ka “pats svarīgākais, ka arī Cēsīs saņēmām atbalstu šādām velonovietnēm, turklāt saņēmām vērtīgus ieteikumus, pat ļoti specifiskus, par velonovietnes funkcionālo izvietojumu, lai tā būtu ērta. Šādas konstruktīvas sarunas ir ļoti noderīgas.”



Pēc sarunām ar interesentiem Līvos un Priekuļos speciālistes, kas vada projektu, bija tikušās ar pašvaldības ainavu arhitekti, bija nonākts līdz iespējamam kopsaucējam, kādas varētu izskatīties velonovietnes, taču cēsniekus konkrētais dizains neesot pārāk uzrunājis, atzīst Reičela Adele Bišere. “Tādēļ mums jākāpjas solīti atpakaļ un atkal tas jāpārdomā. Latvijā ir ļoti maz uzņēmumu, kas no A līdz Z projektē, ražo, piegādā un uzstāda šādas nojumes, vienu esam uzrunājuši. Taču tagad esam dzirdējuši visu iedzīvotāju, kuri vēlējās paust viedokli, redzējumu, liksim to kopā un skatīsimies, kā to realizēt.”



Tikšanās laikā pašvaldības pārstāves interesējās arī par ieteikumiem veloceliņu infrastruktūras uzlabošanā. Cēsīs galvenais secinājums bija, ka trūkst plūstošas, vienmērīgas veloceliņu infra­struktūras,taču tā aizvien uzlabojas. Tā atjaunotajos ielu posmos Raiņa un Bērzaines ielā izveidotie veloceliņi novērtēti ļoti atzinīgi. “Velobraucējiem ir svarīgi, lai pārvietošanās ar divriteni būtu droša, lai nav tā, ka brīžiem jā­brauc pa gājēju celiņu, citviet pa brauktuvi,” vērtē Reičela Adele Bišere, “tas ir pakāpenisks darbs, kas īstenojams, pa gabaliņiem šos posmus liekot kopā. Iedzīvotāju ieteikumi par “aklajām zonām”, bīstamajiem posmiem noderēs arī citos projektos.”



Rezumējot secinājumus pēc visām tikšanās reizēm, Reičela Adele Bišere vērtē, ka iedzīvotāju vēlmes ir uzklausītas. Saprotams arī, ka cilvēki velonovietnes vēlas iespējami tuvāk savām mājām, bet ne vienmēr tā ir pašvaldības zeme. Lai gan sākotnēji nojumes bija plānots uzstādīt uz pašvaldības zemes, tiek izskatīta iespēja, kā to juridiski var izdarīt arī tad, ja zeme nepieder pašvaldībai, bet daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.



Nojumes visās trīs apkaimēs plānots uzstādīt nākamā gada laikā. Sākotnēji iecerēts izveidot pāris novietņu katrā apkaimē, lai redzētu, kā tās kalpo, tas būtu kā atspēriena punkts nākamajām. Velonovietnes paredzētas iedzīvotājiem, kuri ikdienā regulāri pārvietojas ar velosipēdu, lai viņiem braucamo nevajadzētu novietot kāpņutelpā vai citā pielāgotā vietā un lai arī riteņbraucēji – tūristi Cēsīs, kas bieži ir galamērķis, savus divriteņus varētu droši novietot.



Cēsu novada pašvaldība piedalās starptautiskā “Interreg” projektā “SUMPs for BSR”. Projekta mērķis ir efektīvas ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānošanas uzlabošana, veicinot iedzīvotāju aktīvu un veselīgu dzīvesveidu un vienlaikus samazinot satiksmes radītās emisijas. Projektā iesaistījušās arī Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas, Somijas un Zviedrijas mazās vai vidējās pilsētas. Katra īsteno atšķirīgu ilgt­spējīgas mobilitātes jeb pārvietošanās projektu, lai ar pārējām dalībvalstīm dalītos pieredzē par konkrētā risinājuma ieviešanu un iegūtajiem rezultātiem.