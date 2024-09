Tirgus un garšīgas uzkodas – tas sader

Pirmais ielu ēdināšanas jeb street food festivals Cēsīs ir sākums šim ēdināšanas konceptam pilsētā. Organizators – “Cēsu tirgus” – plāno to aizvien kuplināt, piedāvājot pircējiem daudzveidību.

“Vēlamies padarīt Cēsu novada iedzīvotāju un viesu tirdziņu atmosfēru daudzveidīgāku un piedāvāt dažādas pasaules virtuves garšas visām gaumēm,” “Druvai” pastāstīja pasākuma organizatore, SIA “Cēsu tirgus” valdes locekle Oksana Zariņa-Jerohoviča . Galvenais mērķis esot šī ēdināšanas koncepta virzienu ieviest Cēsīs. Svarīgi nodrošināt, lai abām pusēm izdevīgi un interesanti. Lai laimīgi ir gan pircēji, gan pārdevēji.

Pagājušās nedēļas nogalē notikušajā festivālā cēsniekus un pilsētas viesus mieloja divi apkaimes uzņēmumi – “Lienes gardumi” no Smiltenes un Cēsu “Betas konusnīca”, kas piedāvā saldējumu.

“Lienes gardumi” ir pašas Lie­nes Lailas Liepiņas lolojums. Arī visi gardumi ir pašas jaunās sievietes gatavoti. Lai dažādotu piedāvājumu, Liene tirgo arī vecāku ražotās čili un medus mērces, kas esot arī pašas uzņēmuma īpašnieces īpašs kārums. Turpre­tim apmeklētājiem tomēr iecienītāki ir mandeļu miltu cepumi jeb makarūni. Šie smalkie cepumi, kuru saknes nāk no Francijas virtuves, nevienu neatstāj vienaldzīgu. Turklāt Liene cenšas katras divas nedēļas mainīt to garšas variācijas. Protams, vispopulārākie esot makarūni ar bērnu tik iecienīto “oreo” cepumu garšu.



Apmeklētāji varēja nobaudīt arī alojiešu “Malkas krāsnī ceptas picas” piedāvājumu, kā viņi raksturo – Neapoles picas. Savukārt rīdzinieki, izbraukumu pasākumu ēdināšanas uzņēmums “Vis-Tas”, iepazīstināja ar dažādu tautu virtuvi.



“Mūsu moto jeb devīze skan nepārprotami stilīgi un garšīgi- “Man cepī Vis-Tas!”,” ar priekpilnu smaidu noskandināja uzņēmuma saimniece Sandra Zirāte. “Saviem ēdieniem izmantojam tikai svaigu vistas gaļu un savu unikālu receptūru. Ēdienkartē ir dažādu pasaules virtuvju garšas, sākot no Amerikā tik slavenajiem burgeriem un kartupelīšiem līdz Meksikā populārajiem burito, tortiljām, un, protams, mūsu firmas ēdiens ir vistas tako. Baudīt var arī Taizemes zupas un Cēzara salātus.”



Ielu tirdzniecību Sandra uzskata par labu veidu, kā pārdot ēdienu, jo pārdevējs un klients tiekas aci pret aci. “Šāda koncepta pasākumi ēdinātāju pieved tuvāk klientam. Ir tūlītēja komunikācija un komplimenti, cik garšīgi izdevies,” tā S.Zirāte, kura uzskaita vēl citus plusus. “Ielu ēdināšanas kultūra ir enerģijas tūlītēja apmaiņa, un jāatzīst, ka nereti pēc ne tik vieglām dienām, kad esi visu laiku pavadījis, nenogurstoši strādājot, klientu novērtējums tiešām uzlādē baterijas. Un dod motivāciju domāt, kā piedāvājumu padarīt vēl labāku un garšīgāku.”



Ģimenes uzņēmumam, kura radošajā tapšanas procesā pielikuši roku teju visi, neviena nedēļas nogale vasaras garumā neesot izlaista un ar košo busiņu apbraukāta gandrīz visa Latvija. “Mā­sasmeita izstrādāja mašīnas noformējumu, dēls ar draudzeni izdomāja nosaukumu, ikviens iesaistījās galdiņu apgleznošanā, veltot tam neskaitāmas stundas,” pastāstīja uzņēmuma vadītāja un ar lepnumu piebilda, ka seko mūsdienu tendencēm un ieviesuši arī depozīta trauku sistēmu. Ēdiens netiek servēts uz vienreizlietojamajiem traukiem, bet tādiem, kurus pēc ēdienreizes var nodot atpakaļ tirgotājam. “Pašas gatavojam, pašas tirgojam un arī traukus mazgājam,” teica Sandra Zirāte.



Festivāla apmeklētāja, cēsniece Rūta Barinova, kura ēdināšanas zonā nokļuvusi neplānoti, atzina, ka izsalkums labi remdēts, izvēloties asās un daudzveidīgās Meksikas virtuves garšas. Vi­ņasprāt, šādi pasākumi ir lieliska iespēja izbaudīt brīvdienu, mielojoties ar mazāk zināmiem citu tautu ēdieniem.

Cēsu pirmais street food festivāls bija daļa no jau pazīstamā bagāžnieku tirgus. Ēdienu un dzērienu tirgotāji, kā arī bagāžnieku tirgus dalībnieki kopā bijuši ap septiņdesmit, pastāstīja “Cēsu tirgus” pārstāve O. Zariņa-Jerohoviča un apstiprināja, ka tiek plānoti nākamie līdzīga veida pasākumi. Sākoties vēsākam laikam, tie norisināsies Cēsu vecā tirgus bijušajā gaļas paviljonā.