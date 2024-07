Teju 100 goda konsuli iepazīst Cēsis

Turpat simts goda konsulu no vairāk nekā 40 valstīm piedalījās 11. Latvijas goda konsulu sanāksmē, trešajā dienā iepazīstot arī Cēsis. Dalībnieki Kosmosa izziņas centrā tikās ar novada domes priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu, iepazina izziņas centru, vecpilsētu un viesošanos noslēdza Vidzemes koncertzālē “Cēsis”.

Pārstāvētas bija ļoti dažādas valstis, gan Rietumeiropas, arī Skandināvijas, bija goda konsuls no ASV, Kanādas, Austrālijas, Japānas. Viesu vidū bija tādu tālu vietu kā Beninas, Fidžī, Indijas, Indonēzijas, Ruandas, Paragvajas un citu valstu pārstāvji. Protams, bija arī goda konsuli no Ukrainas, Armēnijas un citām Austrumeiropas valstīm. Cēsīs goda konsuliem pievienojās arī 54 dzīvesbiedri. Daļai no šiem cilvēkiem ir kāda saikne ar Latviju, bet citi mūsu valsti iepazina pirmo reizi. Cēsīs ieradās Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andris Pelšs un citi ministrijas darbinieki.



Kosmosa izziņas centrā tikšanās sākumā īpašu noskaņu viesiem radīja kokles spēle. Jānis Rozenbergs, uzrunājot goda konsulus, īsos vārdos pastāstīja par Cēsu vēsturi, izceļot arī faktu, ka esam Latvijas karoga dzimtene, kā arī to, ka 1919. gadā Cēsis uz pāris dienām kļuva par valsts galvaspilsētu. Domes priekšsēdētājs raksturoja novadu skaitļos, raksturoja arī mūsu vērtības, pastāstīja par pašvaldības investīcijām, attīstības projektiem, lielākajiem uzņēmumiem un novada nākotnes plāniem. “Druvai” J.Rozenbergs sacīja, ka, ņemot vērā goda konsulu saistību ar biznesa vidi, arī prezentācijā liela daļa bija veltīta jomām, kurās Cēsīm būtu nozīmīgi saņemt investīcijas: “No vienas puses, tā ir laba iespēja pastāstīt, parādīt un ieinteresēt par Cēsīm un reģionu, jo mēs nekad nezinām, kura ir pilnā loze, kas var atnest kādu jaunu projektu vai iniciatīvu. No otras puses, tas ir liels gods, ka Ārlietu ministrija izvēlas Cēsis kā vienu no mērķiem, uz kurieni atvest goda konsulus.”



Pašvaldības vadītājs pastāstīja, ka ar viņu aprunājies gan pārstāvis no Turcijas, sakot paldies par sadarbību, pārstāvis no Ukrainas izrādījis interesi par viņa pārstāvētās pilsētas sadarbību ar Cēsīm, jautājumi bijuši arī pārstāvjiem no Indijas un Fidži. “Sarunu gaitā redzēsim, kur tas aizvedīs. Nekad nezinām, kurš ir tas mirklis un brīdis, kas nostrādā un paver ceļu uz ko lielāku, bet uztveram šo kā izdevību iepazīstināt ar mūsu novadu un iespējām.”



Lidija Hakizimana (Lydie Hakizimana) no Ruandas pastāstīja, ka līdz šim par Latviju zināja tikai nedaudz, vēlējās vairāk uzzināt par cilvēkiem, kultūru, norisēm mūsu valstī. Konsule atzina, ka viņu pārsteidzis fakts, ka tieši mūsu pilsēta ir Latvijas karoga dzimtene.



Goda konsuliem ASV un Kanādā ir radniecīgas saites ar Latviju. Tā Uldim Sīpolam te dzimuši vecāki, bet Ingrīdai Šķetrei – mamma dzimusi Cēsīs. I.Šķetre teic: “Mana mamma ir kristīta Cēsu Sv. Jāņa baznīcā, tāpēc būšu ļoti priecīga šo vietu apmeklēt.” Goda konsule ir farmaceite, bet no 1997. gada ir viena no Latvijas goda konsulēm Kanādā. “Vietā, kur dzīvoju, arī ir daudz mazu pilsētu un daudz lauku, un mums tāpat kā te patīk strādāt attālināti, ir labas izglītības iespējas. Tas arī jums ir ļoti jauki.”



Uldis Sīpols, goda konsuls ASV, Cēsīs ir bijis pirms pandēmijas. Viņš novērtē, ka pa šiem gadiem pilsēta turpinājusi attīstīties. Viņu saistījis arī Kosmosa izziņas centrs. U. Sīpols pastāstīja, ka pazīst diasporas latvieti, ļoti apdāvinātu studenti, kuru arī interesē kosmoss, viņa ir apņēmusies uzbūvēt īstu raķeti: “Kosmosa tēma, došanās kosmosā ir aktuāla. Un tā patiešām var būt arī Cēsīs. Cēsīm nevajag būt mazvērtības sajūtai, jo gudrība un sadarbība iespējama arī ārpus Rīgas. Arī šajā pasākumā ir goda konsuli no visas pasaules, rodas idejas, klātesošie zina arī citus cilvēkus, kam būtu interese, un tā veidojas jauni kontakti un sadarbība. Ir labi iepazīties klātienē, pārliecināties, ka te viss ir droši, jo par to tagad daudzi satraucas.” Viņš atzīst, ka vēl arvien ir daļa cilvēku, kas tomēr par Latviju un Baltijas valstīm zina maz, kuriem ir jāskaidro, kas mēs esam, jo viņi visus austrumeiropiešus liek vienā grozā. Ingrīda Šķetre un Uldis Sīpols gan vērtē, ka līdz ar NATO karavīru ierašanos Latvijā arī ASV un Kanāda arvien vairāk uzzina par Latviju.



Savukārt Juris Buņķis, kurš dzīvo Kalifornijā, jau pēc divām nedēļām vedīs uz Latviju investorus, viņi ir ieinteresēti lieliem projektiem Rīgā, iespējams, arī Valmierā. Investorus interesē iespēja investēt zaļajā enerģijā, tehnoloģijās.



11. Latvijas goda konsulu sanāksme notika Rīgā, Jūrmalā, 3.jūlijā dalībnieki viesojās Cēsīs un Valmierā. Konsuli tikās ar Latvijas augstākajām amatpersonām, tika informēti par ārpolitikas aktualitātēm, svarīgāko drošības politikā, NATO stiprināšanas nozīmi. Tika akcentēts Latvijas darbs lobija kampaņā, kuras mērķis ir nodrošināt sekmīgu ievēlēšanu 2025. gada vēlēšanās ANO Drošības padomē 2026. līdz 2027. gadam. Latvija uz vēlētā locekļa vietu kandidē pirmo reizi.



Goda konsuli Latvijas uzdevumā veic valsti reprezentējošas un konsulāras funkcijas, šos amata pienākumus uzņemoties brīvprātīgi. Latvijas goda konsuli mūsu valsts intereses pārstāv visos pasaules reģionos, ir vairāk nekā 170 goda konsulu, kas pārstāv dažādas uzņēmējdarbības nozares.