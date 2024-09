Spontāna ideja, kas tapa skaistā, rudenīgā piknikā

“Pikniks norisinājās saistībā ar to, ka man piezvanīja no Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas un teica, ka Re:TV vēlas uzfilmēt video par mūsu kopienu.

Bija nedaudz vairāk par nedēļu laika, lai sagatavotos, lai gan televīzijas plānotais formāts nebija līdz galam skaidrs, mēs kopā ar Baibu Juhņeviču, Skujenes kopienas biedrības priekšsēdētāju, nolēmām, ka jārīko kopīgs pasākums. Pirmā doma bija rīkot tikšanos Skujenes Seno lietu un krāmu muzejā, bet, tā kā gribējām iekļaut ēdienu gatavošanu un degustāciju, tad muzejs nebija tam vispiemērotākā vieta,” par to, kā radās ideja pagājušajā piektdienā, 13.septembrī, rīkot Skujenes pikniku, pastāsta kopienas pārstāve Signe Šlosberga.

“Galu galā nolēmām tikties brīvdabas estrādē, kur pieejama elektrība, ir arī nojume lietus gadījumam. Izgatavojām afišas, aicinājām visus, kas vien var tikt, bija jāņem vērā, ka tā bija darba diena un dienas vidus. Pasākuma saturs pamazām veidojās. Aicinājām skujeniešus sanest rudens ziedus, saimnieces padižoties ar savu ābolmaižu recepti, tā iesaistot vietējos. Liene Margeviča bija atradusi senā pavārgrāmatā vietējo ēdienu “Skujenes grūslis”, kura pamatsastāvdaļas ir vārīti kartupeļi, vārīti zirņi, kaņepju sēklas. Ēdiena pasniegšanai no masas veido bumbiņas. Nolēmām tieši piknika dienā mēģināt pagatavot šo grūsli,” pastāsta S.Šlosberga. “Bez pamatreceptes sastāvdaļām pievienojām vēl sīpolu, ķiploku, garš­augus – timiānu, muskatriekstu, piparus. Turklāt izlēmām bumbiņas fritēt eļļā. Kā atzina cilvēki, tad Skujenes grūslis izdevās patiešām ļoti, ļoti garšīgs!”



Piknika viesi cienāti arī ar skujenietes Aijas Liepiņas vārīto zupu, to viņa gatavo visiem lielajiem Skujenes pasākumiem. Nepieciešamo zupai katrs bija nesis no mājas, kāds kartupeļus, cits burkānus, medījumu gaļu. Skujenes muzeja saimniece Laila Zeile vadījusi floristikas darbnīcu – meistarklasi, kur tapa rudenīgi dekoratīvi darbi no sau­siem un arī svaigiem augiem. Savukārt Valda Miķelsone demonstrēja cepuru gatavošanu no kļavu lapām.“Re:TV uzfilmēja, intervēja mūsu kopienu. Pastāstījām, kā mēs darbojamies, kādi ir mūsu plāni. To visu varēs vērot raidījumā. Bija patiešām jauki, bija ļoti labs laiks, bija gana daudz sanākušo cilvēku. Šis bija patiešām īsts Skujenes pasākums, katrs devāmies mājās ar lielu gandarījuma sajūtu,” piebilst S.Šlosberga.



Par to, vai šādu pikniku skujenieši plāno atkārtot, viņa teic, ka tā noteikti varētu būt, jo tādu pasākumu, kas tiek organizēti tikai pašiem skujeniešiem, esot maz. “Šādi kopienu saliedējoši pasākumi un vietējos cilvēkus iepriecinoši notikumi būtu jārīko biežāk,” uzsver Signe Šlosberga.