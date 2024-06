Sākusies zāles lopbarības gatavošana

Karstais laiks uzziedinājis pļavas. Vēl nav aizlidojušas pieneņpūkas, kad jau sāk briest stiebrzāles, zied lupīna, arī āboliņš saaudzis. Zemniekiem sācies lopbarības gatavošanas laiks.

“Sākām pļaut 19.maijā. Tas nav agri, lai atkal saaugtu un pēc Jāņiem var pļaut otrreiz,” stāsta Raunas pagasta zemnieku saimniecības “Pin­tāni” saimnieks Kārlis Pintāns un vērtē, ka zāles masa ir divreiz lielāka nekā pērn pirmajā pļāvumā. Protams, katra pļava ir atšķirīga. Tajās, kas pērn pamatīgi izkalta, zāle retāka, bet sētie zālāji ir biezi saauguši.



Divas skābbarības kaudzes jau gatavas. Zem­nieks pārliecinājies, ka gatavot skābēto barību kaudzēs ir gan lētāk nekā zāles masu tīt rituļos, gan tā ir kvalitatīvāka. “Simts hektāru nopļaujam divās dienās. Skābsiena ruļļus bojā putni, meža dzīvnieki, bez zaudējumiem neiztikt,” vērtē K.Pin­tāns.



Kāda būs vasara, vai izdosies sagatavot kvalitatīvu barību ziemai, neviens nevar pateikt. Raunēnietis atzīst, ka pagājusī vasara izsita no ierastā un arī deva mācību, ka nevar dzīvot no vasaras līdz vasarai, barībai jābūt pusgadam uz priekšu. Pērn, lai arī vasara bija sausa, zāles lopbarību tomēr izdevās savākt, un ar to pietiks līdz augustam. “Nebūs tā, ka tikko sagatavotā pēc pāris nedēļām jāsāk barot. Pagājušajā vasarā vislielākās problēmas bija ar siena sagatavošanu. Parasti rēķināmies, ka būs ap tūkstoš ruļļu, bija tikai 300. Labību audzēju lielākoties, lai būtu salmi, arī to bija daudz mazāk,” pastāsta K.Pintāns. Lopbarībai simts hektāros iesēta kukurūza. Saimniecībā ir ap 350 liellopiem, no tiem 190 slaucamās govis.



Stalbes pagasta SIA “Vie­notnēs” iesākta aizpildīt otra skābbarības kaudze. “Zāle saaugusi, sūdzēties nevar,” vērtē valdes priekšsēdētājs Normunds Ruķis un piebilst, ka mazākos tīrumos, kur nevar izgrozīties jaudīga tehnika, zāles masu skābsienam tin arī ruļļos.



“Jūnijam vēl pietiks ar iepriekšējā vasarā sagatavoto barību. Tā kā “Vienotnēm” nav tik daudz zemes, lai nodrošinātu barību 400 liellopu ganāmpulkam, lopbarība tiek arī pirkta. Ja zāle kā tagad, varēsim paši vairāk sagatavot,” pastāsta N.Ruķis.



Zaubes pagasta zemnieku saimniecībā “Atēnas” saimnieks Valdis Lācis aizvakar nopļāvis pirmo pļavu. “Vasara ir laiks, kad intensīvi jāstrādā, nākamais pavasaris rādīs, kas padarīts, vai barības pietiek. Zāle saaugusi labi. Tagad gatavojam skābsienu. Jācer, ka varēs arī savākt sienu, ka izaugs zāle un būs piemērots laiks,” saka V.Lācis un pastāsta, ka šogad vismaz plēvei, kurā tin zāles lopbarību, cena tāda pati kā pērn.